Menurut laporan dari The Sun, sponsor utama Man City mengancam akan menempuh jalur hukum menyusul putusan terbaru. Setelah klub itu dinyatakan bersalah karena menggunakan kesepakatan "palsu" untuk menyamarkan £900 juta selama periode sembilan tahun, maskapai tersebut mengeluarkan pernyataan tegas.

Etihad menegaskan akan "mencari penasihat hukum yang relevan… untuk melindungi kepentingannya". Selain itu, sponsor tersebut menyatakan bahwa mereka "dengan tegas menolak setiap temuan, kesimpulan, atau implikasi yang menyiratkan bahwa maskapai ini pernah terlibat dalam pengaturan komersial yang tidak semestinya" selama periode yang dimaksud.