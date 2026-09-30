AFP
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'Sangat prihatin' - sponsor Manchester City ancam jalur hukum terhadap Premier League
Sponsor melayangkan ancaman hukum
Menurut laporan dari The Sun, sponsor utama Man City mengancam akan menempuh jalur hukum menyusul putusan terbaru. Setelah klub itu dinyatakan bersalah karena menggunakan kesepakatan "palsu" untuk menyamarkan £900 juta selama periode sembilan tahun, maskapai tersebut mengeluarkan pernyataan tegas.
Etihad menegaskan akan "mencari penasihat hukum yang relevan… untuk melindungi kepentingannya". Selain itu, sponsor tersebut menyatakan bahwa mereka "dengan tegas menolak setiap temuan, kesimpulan, atau implikasi yang menyiratkan bahwa maskapai ini pernah terlibat dalam pengaturan komersial yang tidak semestinya" selama periode yang dimaksud.
- Getty Images Sport
Implikasi publik yang merugikan
Maskapai penerbangan nasional Uni Emirat Arab itu melontarkan kritik keras kepada Premier League terkait cara putusan tersebut ditangani. Perusahaan itu mengklaim situasi tersebut telah "menimbulkan implikasi yang merugikan bagi Etihad meski maskapai itu tidak disebutkan dalam temuan yang dipublikasikan dalam bentuk yang telah disunting."
Maskapai itu mencatat bahwa Premier League tidak menghubungi mereka untuk memverifikasi "akurasi dan keadilan informasi yang dijadikan dasar dalam mencapai kesimpulan." Mengecam badan pengatur itu atas pelepasan informasi yang selektif, mereka menambahkan: "Etihad sangat prihatin dengan cara persoalan ini dikomunikasikan kepada publik."
Guardiola mendukung klub itu
Menuntut pertanggungjawaban atas dampak yang timbul, sponsor utama itu menegaskan: "Premier League harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari cara temuan-temuan ini disajikan."
Manchester City telah memenangi delapan gelar liga sejak pengambilalihan oleh Abu Dhabi, dan klub itu menegaskan mereka sepenuhnya tidak bersalah atas tuduhan yang kian bertambah terkait dugaan dana tersembunyi senilai £900 juta. Sementara itu, manajer Pep Guardiola dengan tegas mendukung klubnya, dengan menyatakan bahwa ia berdiri di belakang pemilik lebih dari sebelumnya, seraya menegaskan: "Biar saya pertegas: kami akan melalui ini bersama."
- AFP
Apa selanjutnya untuk Manchester City?
Man City memiliki waktu hingga 2 Oktober untuk mengajukan banding resmi atas putusan bersalah tersebut. Saat pertarungan hukum antara klub, mitra komersial mereka, dan Premier League kian memanas, dunia sepak bola menanti untuk melihat sanksi olahraga yang belum pernah terjadi sebelumnya apa yang pada akhirnya akan dijatuhkan.
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