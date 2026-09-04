Getty Images Sport
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San Diego FC mengonfirmasi perekrutan mantan striker Villarreal dan Real Betis, Cedric Bakambu
Striker merampungkan kepindahan ke Amerika
San Diego secara resmi telah merampungkan perekrutan Bakambu dengan status bebas transfer setelah masa baktinya bersama klub La Liga, Betis, berakhir. Penyerang berusia 35 tahun itu meneken kontrak hingga musim MLS 2026, yang mencakup opsi perpanjangan sampai 2027-2028. Bakambu tiba di California setelah tampil sebagai starter dalam tiga pertandingan untuk DR Kongo di Piala Dunia 2026, membantu debutan turnamen itu mencapai Babak 32 Besar.
- AFP
Klub memuji pedigree veteran
Berbicara melalui pengumuman resmi klub, direktur olahraga Tyler Heaps menyambut penyerang berpengalaman itu: "Cedric membawa tingkat pengalaman yang luar biasa dan kualitas yang telah terbukti ke San Diego FC."
Heaps cepat menegaskan rekam jejak sang penyerang di level tertinggi: "Dia telah membangun karier yang luar biasa dengan bersaing di level tertinggi di Eropa dan internasional, dan kemampuannya untuk terus-menerus mencetak gol telah menjadi bagian yang menentukan dalam permainannya. Dia memahami apa yang dibutuhkan untuk tampil di panggung terbesar dan membawa mentalitas juara yang akan sangat berharga bagi grup kami."
Ia menambahkan: "Kami sangat senang menyambut Cedric dan keluarganya di San Diego dan menantikan untuk melihat dia meninggalkan jejaknya bersama klub kami."
Karier yang produktif memperkuat lini serang
Sejak menembus level profesional bersama Sochaux, penyerang asal Kongo itu telah mengoleksi 191 gol dan 49 assist dalam 492 penampilan, setelah sempat memperkuat Villarreal, Marseille, Olympiacos, dan Galatasaray. Di level internasional, ia mencatatkan 21 gol dalam 72 caps bersama RD Kongo sekaligus tampil di empat edisi Piala Afrika.
Kedatangannya menambah daya gedor yang sudah terbukti ke lini depan yang telah dihuni Anders Dreyer, Marcus Ingvartsen, dan sesama penyerang Piala Dunia 2026, Elias Achouri.
- Getty Images Sport
Persaingan menuju play-off makin sengit jelang akhir musim
San Diego saat ini berada di peringkat kedelapan Wilayah Barat dengan 30 poin saat mereka berupaya mengamankan penampilan kedua secara beruntun di Audi MLS Cup Playoffs. Kedatangan Bakambu diharapkan memberikan daya gedor tambahan di sepertiga akhir lapangan selama fase akhir musim reguler. Mengintegrasikan penyerang veteran itu dengan cepat bersama lini depan yang sudah ada akan menjadi krusial bagi staf pelatih untuk menjaga momentum menjelang laga-laga penentuan.
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