Berbicara melalui pengumuman resmi klub, direktur olahraga Tyler Heaps menyambut penyerang berpengalaman itu: "Cedric membawa tingkat pengalaman yang luar biasa dan kualitas yang telah terbukti ke San Diego FC."

Heaps cepat menegaskan rekam jejak sang penyerang di level tertinggi: "Dia telah membangun karier yang luar biasa dengan bersaing di level tertinggi di Eropa dan internasional, dan kemampuannya untuk terus-menerus mencetak gol telah menjadi bagian yang menentukan dalam permainannya. Dia memahami apa yang dibutuhkan untuk tampil di panggung terbesar dan membawa mentalitas juara yang akan sangat berharga bagi grup kami."

Ia menambahkan: "Kami sangat senang menyambut Cedric dan keluarganya di San Diego dan menantikan untuk melihat dia meninggalkan jejaknya bersama klub kami."