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Samu Aghehowa menuntaskan comeback emosional setelah 223 hari saat striker Porto itu akhirnya kembali usai mengalami cedera ACL
Aghehowa merefleksikan perjalanan pemulihan yang sulit
Penyerang berusia 22 tahun itu, yang lahir di Melilla, mengalami robekan parah ligamen anterior cruciatum di lutut kanannya pada Februari lalu. Cedera tersebut menghentikan laju performa produktifnya dan memaksa sang striker menjalani periode rehabilitasi panjang yang berlangsung lebih dari tujuh bulan.
"223 hari kemudian.. kembali ke tempat yang selalu ingin saya tuju. Terima kasih kepada Tuhan yang telah menopang saya selama perjalanan sulit ini," tulis pemain Spanyol itu di akun Instagram-nya. Ia jelas terharu dengan sambutan yang diterimanya di Estádio do Dragão, seraya menambahkan: "Terima kasih kepada keluarga saya, teman-teman saya, dan semua fans Porto atas semua cinta dan dukungan yang saya terima selama berbulan-bulan ini!"
Unggahan itu memancing komentar dukungan dari mantan rekan setimnya, termasuk Rodrigo Mora dari Roma, yang membalas dengan pesan menyentuh berbunyi: "Anda benar-benar pantas mendapatkannya, saudara," yang menandakan respek yang masih ia miliki di ruang ganti.
- AFP
Farioli memuji staf medis setelah kemenangan krusial
Pelatih Porto Francesco Farioli cepat memberikan pujian atas upaya di balik layar yang dibutuhkan untuk mengembalikan penyerang bintangnya ke dalam persaingan. Terlepas dari absennya Aghehowa, Dragons mampu mempertahankan rekor sempurna di liga, dengan memenangi ketujuh pertandingan pembuka mereka untuk duduk di puncak klasemen Primeira Liga.
Berbicara setelah kemenangan 3-1, Farioli memuji para spesialis yang bekerja setiap hari dengan sang pemain untuk memastikan lututnya cukup kuat menghadapi kerasnya sepakbola kasta tertinggi. "Fakta bahwa kami mendapatkan kembali Samu mengatakan banyak hal, dan Samu ada di sana memberi selamat kepada seluruh departemen medis dan performa, kami adalah tim yang membutuhkan semua orang," jelas Francesco Farioli.
"Sayangnya, kami bermain selama berbulan-bulan tanpanya dan kami tahu betapa kami sangat merindukannya. Kami sangat senang dia kembali dan sekarang saatnya mencoba memulihkan mereka yang absen dalam beberapa hari terakhir."
Berjuang untuk mendapatkan tempat di lini serang yang sesak
Meski kembalinya pemain Spanyol itu menjadi dorongan besar bagi Porto, ia menghadapi tantangan besar untuk merebut kembali tempatnya di susunan pemain inti. Selama menjalani pemulihan cedera, klub bergerak untuk memperkuat opsi serangan mereka dengan mendatangkan talenta papan atas.
Kedatangan pemain tim nasional Meksiko Santi Gimenez dan mantan penyerang AC Milan Andre Silva menambah kedalaman serta kualitas dalam skuad Farioli, yang berarti Aghehowa harus mendapatkan menit bermainnya lewat penampilan yang konsisten dalam latihan dan saat masuk sebagai pemain pengganti.
- Getty Images News
Ambisi internasional untuk Samu
Di luar tugasnya di kompetisi domestik, Aghehowa juga membidik untuk merebut kembali tempatnya dalam skuad tim nasional Spanyol. Waktu terjadinya cedera ACL yang dialaminya terasa sangat kejam, karena hal itu secara efektif menyingkirkannya dari pertimbangan untuk skuad Luis de la Fuente jelang Piala Dunia. Jika ia bisa menemukan kembali ketajaman yang membuatnya menjadi salah satu penyerang muda paling diburu di Eropa, pemanggilan kembali ke skuad Spanyol mungkin tidak akan lama lagi bagi bintang kelahiran Melilla itu.
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