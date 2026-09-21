Penyerang berusia 22 tahun itu, yang lahir di Melilla, mengalami robekan parah ligamen anterior cruciatum di lutut kanannya pada Februari lalu. Cedera tersebut menghentikan laju performa produktifnya dan memaksa sang striker menjalani periode rehabilitasi panjang yang berlangsung lebih dari tujuh bulan.

"223 hari kemudian.. kembali ke tempat yang selalu ingin saya tuju. Terima kasih kepada Tuhan yang telah menopang saya selama perjalanan sulit ini," tulis pemain Spanyol itu di akun Instagram-nya. Ia jelas terharu dengan sambutan yang diterimanya di Estádio do Dragão, seraya menambahkan: "Terima kasih kepada keluarga saya, teman-teman saya, dan semua fans Porto atas semua cinta dan dukungan yang saya terima selama berbulan-bulan ini!"

Unggahan itu memancing komentar dukungan dari mantan rekan setimnya, termasuk Rodrigo Mora dari Roma, yang membalas dengan pesan menyentuh berbunyi: "Anda benar-benar pantas mendapatkannya, saudara," yang menandakan respek yang masih ia miliki di ruang ganti.



