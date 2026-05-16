Sampanye & sesi latihan tambahan! Begini cara Cristiano Ronaldo merayakan kemenangan Ballon d’Or
Membakar kalori setelah perayaan Ballon d'Or
Dalam sebuah wawancara di podcast Tripletta yang diproduksi oleh Gazzetta dello Sport, Davide Ancelotti, putra sekaligus asisten Carlo Ancelotti, membagikan sebuah kisah menarik mengenai etos kerja penyerang Al-Nassr tersebut. Kisah ini bermula pada tahun 2014, tahun di mana Ronaldo mengalahkan Lionel Messi dan Manuel Neuer untuk meraih Ballon d’Or ketiganya setelah menjalani musim yang memecahkan rekor di Spanyol.
Menurut Ancelotti Jr, perayaan tersebut berlangsung singkat dan diatur secara ketat oleh sang pemain sendiri. "Ketika ia memenangkan Ballon d’Or pada 2014, Cristiano bersulang dengan segelas sampanye untuk merayakannya. Pada sesi latihan pertama, ia meminta untuk melakukan sesi tambahan guna membakar kalori," ungkap Davide. Perhatian yang obsesif terhadap kondisi fisiknya ini menjelaskan mengapa sang veteran masih tetap berada di puncak performa hingga usia 40-an.
Semangat kompetitif di Bernabeu
Davide, yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mendampingi ayahnya di tim nasional Brasil pada Piala Dunia 2026, menjelaskan bahwa semangat kompetitif semacam itu sangat menular di ruang ganti Real Madrid. Bukan hanya di lapangan tempat para pemain saling berlomba untuk unggul, tetapi juga dalam setiap kegiatan yang mereka ikuti di lapangan latihan.
"Apakah itu rahasia para juara? Saya rasa begitu, meskipun terkadang hal itu berlebihan," kata Davide. "Saya ingat, misalnya, bahwa di Real Madrid, dua pemain yang namanya tidak akan saya sebutkan bertanding dalam pertandingan bulu tangkis pada pukul empat pagi, dalam perjalanan pulang dari pertandingan tandang, karena mereka telah bertaruh. Dan pada kesempatan lain, kami harus membongkar lapangan tenis sepak bola karena pertandingan menjadi terlalu intens."
Sikap perfeksionis Kroos dan Modric
Meskipun Ronaldo sering menjadi sorotan utama berkat kondisi fisiknya, Davide juga menyoroti legenda-legenda Real Madrid lainnya yang menuntut kesempurnaan dalam setiap aspek kehidupan profesional mereka. Ketika ditanya tentang pemain-pemain terbaik yang pernah bekerja sama dengannya, ia langsung menyebut para maestro lini tengah yang telah menandai sebuah era di Bernabeu.
"[Toni] Kroos. Tapi juga [Luka] Modric, tentang siapa saya punya cerita menarik," kata Davide. "Dia selalu bermain dengan mengenakan kaus kaki di bawah kaus kaki Real Madrid-nya. Suatu hari, di kandang Rayo, petugas perlengkapan, yang seperti saudara baginya, lupa membawanya. Luka menjadi sangat marah. Mereka adalah pemain-pemain perfeksionis."
Mempersiapkan diri menghadapi tantangan di Brasil
Mengalihkan fokusnya ke perannya saat ini bersama Selecao, Davide membahas tekanan dalam menangani tim nasional serta budaya unik sepak bola Brasil. Setelah sempat menjabat sebagai pelatih kepala di Botafogo, ia kini telah sepenuhnya bergabung dalam staf kepelatihan ayahnya saat mereka membidik kejayaan global di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.
Berbicara tentang tujuan-tujuannya ke depan, Davide mengatakan: "Sekarang giliran Piala Dunia bersama ayah saya, lalu saya berharap bisa menemukan klub yang menarik bagi saya. Saya sudah memiliki beberapa tawaran di atas meja dan ingin memutuskan sebelum turnamen, tapi kita lihat saja." Mengenai tugas di Brasil, ia menambahkan: "Kami percaya bahwa di luar Italia tidak ada budaya berkompetisi dengan segala cara, tetapi gairah yang saya lihat di Brasil, baik untuk tim nasional maupun di Botafogo, tempat saya melatih, sungguh luar biasa. Semua orang ingin menang, dan ketika Anda melihat jersey hijau dan kuning, Anda tak bisa tidak merasa memiliki rasa tanggung jawab yang besar."