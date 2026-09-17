Ryan Reynolds dan Rob McElhenney olok-olok skandal 'Spygate' Southampton dalam klip media sosial Wrexham yang kocak

Pemilik Wrexham yang merupakan selebritas papan atas, Reynolds dan McElhenney, tidak pernah malu memanfaatkan platform mereka untuk sedikit psywar, dan sketsa terbaru mereka di media sosial telah memanaskan suasana jelang pertemuan sengit. Dalam video yang diunggah ke akun X resmi Wrexham, duo itu menyindir riwayat terbaru Southampton terkait aksi mata-mata di tempat latihan, merujuk pada insiden ketika Southampton dikeluarkan dari final play-off dan dikurangi empat poin setelah seorang intern ketahuan memata-matai sesi latihan Middlesbrough.

Video itu diawali dengan Reynolds muncul dari balik pohon, menyesuaikan diri dengan tema pengamatan diam-diam. Sekilas tampak sebagai promosi untuk sponsor seragam mereka, Firefox, bintang Deadpool itu berkelakar: "Hari ini, tanpa alasan khusus, kami ingin membicarakan pentingnya privasi." Kreator It's Always Sunny in Philadelphia, McElhenney, kemudian segera ikut menimpali: "Secara khusus, bagaimana mencegah mata-mata melihat apa yang sedang Anda lakukan."