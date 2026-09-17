Getty
Diterjemahkan oleh
Ryan Reynolds dan Rob McElhenney olok-olok skandal 'Spygate' Southampton dalam klip media sosial Wrexham yang kocak
Bintang-bintang Hollywood mengejek drama di lapangan latihan
Pemilik Wrexham yang merupakan selebritas papan atas, Reynolds dan McElhenney, tidak pernah malu memanfaatkan platform mereka untuk sedikit psywar, dan sketsa terbaru mereka di media sosial telah memanaskan suasana jelang pertemuan sengit. Dalam video yang diunggah ke akun X resmi Wrexham, duo itu menyindir riwayat terbaru Southampton terkait aksi mata-mata di tempat latihan, merujuk pada insiden ketika Southampton dikeluarkan dari final play-off dan dikurangi empat poin setelah seorang intern ketahuan memata-matai sesi latihan Middlesbrough.
Video itu diawali dengan Reynolds muncul dari balik pohon, menyesuaikan diri dengan tema pengamatan diam-diam. Sekilas tampak sebagai promosi untuk sponsor seragam mereka, Firefox, bintang Deadpool itu berkelakar: "Hari ini, tanpa alasan khusus, kami ingin membicarakan pentingnya privasi." Kreator It's Always Sunny in Philadelphia, McElhenney, kemudian segera ikut menimpali: "Secara khusus, bagaimana mencegah mata-mata melihat apa yang sedang Anda lakukan."
- Istimewa
Referensi terhadap dampak Spygate
Ketika percakapan beralih ke keselamatan internet dan pengelolaan klub, Reynolds bercanda soal mencari 'cara mengelola klub sepak bola' sebelum keduanya menyatakan bahwa privasi itu 'penting bagi orang-orang di mana pun.' Mereka secara spesifik menyebut Middlesbrough, Oxford United, dan Ipswich Town, klub-klub yang menjadi target dalam insiden mata-mata pada kampanye sebelumnya.
Reynolds menutup segmen satir itu dengan mengatakan: 'Menyegarkan, ya? Sebuah organisasi yang benar-benar menghormati privasi Anda.' Klip berdurasi 59 detik itu mencapai puncak yang menggelikan ketika keduanya melihat sebuah ponsel, yang konon menampilkan tim pickleball Southampton sedang berlatih.
Parkinson tinggalkan kontroversi itu
Terlepas dari pendekatan santai dari para pemilik, manajer Wrexham Phil Parkinson mengambil sikap yang lebih profesional dalam masalah ini. Wrexham finis di peringkat ketujuh musim lalu dan secara teknis menjadi tim yang paling terdampak oleh perombakan play-off menyusul diskualifikasi Southampton. Namun, sang manajer ingin memastikan para pemainnya tetap fokus pada tugas yang ada, bukan pada keluhan masa lalu.
Merefleksikan situasi tersebut, Parkinson menegaskan posisi timnya terkait keputusan EFL sebelumnya. "Kami adalah tim yang jelas terdampak karena kami finis ketujuh, tetapi kami menerima keputusan EFL soal itu," kata Parkinson. "Southampton mendapat hukuman untuk itu dan mereka harus menerima hukuman mereka lalu melangkah maju. Hanya itu yang benar-benar bisa saya katakan soal itu, itu sudah berlalu. Kami fokus pada apa yang harus kami lakukan dan mereka juga sama."
- Getty Images Sport
Duel krusial Championship menanti
Southampton bertandang ke Racecourse Ground pada Sabtu dengan saat ini menempati posisi kesembilan di klasemen dengan 10 poin, unggul tiga poin atas Wrexham yang berada di peringkat ke-19. Kenangan pertemuan terakhir mereka masih segar bagi tim asal Wales Utara itu, setelah Southampton meraih kemenangan dominan 5-1 di Racecourse pada April.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami