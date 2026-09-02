Getty Images Sport
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'Rumor itu benar!' - Lautaro Martinez mengonfirmasi ketertarikan Barcelona, tetapi mengungkap alasan ia memilih bertahan di Inter
Konfirmasi ketertarikan Barcelona
Penyerang andalan Inter Milan itu secara resmi mengonfirmasi bahwa dirinya pernah menjadi target utama Barcelona. Selama beberapa bursa transfer, penyerang internasional Argentina tersebut santer dikaitkan dengan kepindahan ke Camp Nou, tetapi kesepakatan itu tidak pernah terwujud.
Sang striker berbicara sangat terbuka soal situasi tersebut, mengakui bahwa prospek bergabung dengan salah satu klub paling bersejarah di dunia memang merupakan kenyataan yang ia hadapi. Berbicara kepada media yang hadir dan para petinggi sepakbola, pemain berusia 27 tahun itu menyatakan: "Rumor tentang Barcelona itu benar, tetapi pada akhirnya saya ingin bertahan di sini bersama rekan-rekan setim dan para penggemar saya."
Ia menambahkan: "Bagi saya, Inter adalah kebanggaan, kebahagiaan, dan keinginan untuk terus lanjut. Saya telah memilih untuk bertahan di sini sekali lagi, saya ingin melakukan hal-hal besar di Inter. Ausilio? Saya sangat berterima kasih, dialah yang memberi saya kepercayaan dan proyek ini. Saya akan selamanya berterima kasih kepadanya."
- Getty Images Sport
Kesetiaan kepada Inter
Terlepas dari daya tarik La Liga dan kesempatan menjadi ujung tombak raksasa Eropa, Martinez menjelaskan bahwa hatinya tetap teguh di Milan. Sang penyerang telah membangun "ikatan mendalam" dengan para pendukung setia di San Siro dan ruang ganti Inter, yang pada akhirnya mengalahkan godaan untuk pindah ke luar negeri.
Keputusannya untuk bertahan membuahkan hasil besar bagi klub, karena ia memimpin mereka meraih banyak trofi domestik, termasuk Scudetto. Dengan memilih menolak raksasa Spanyol itu, ia mengukuhkan statusnya sebagai legenda klub yang sedang dalam proses lahir.
Musim baru penuh ambisi
Fokus pemain Argentina itu kini sepenuhnya tertuju pada kampanye 2026-27 saat Inter berupaya mempertahankan dominasinya di kompetisi domestik. Meski ia terlambat memulai program kebugaran penuhnya setelah menjalani tugas internasional, ekspektasi terhadap kontribusinya tetap setinggi sebelumnya. Pentingnya dia bagi tim tidak bisa dilebih-lebihkan, terutama ketika mereka menghadapi tantangan di Serie A dan format Liga Champions yang diperluas.
Pelatih Inter Cristian Chivu mendukung strikernya untuk mencapai level baru musim ini, dengan menyoroti etos kerja sang penyerang yang luar biasa. "Lautaro adalah kapten kami, karena dia mencintai seragam ini dan ini akan menjadi tahun kesembilannya bersama skuad ini," kata Chivu kepada SportMediaSet.
"Dia termotivasi dan punya banyak ambisi meski kecewa karena kalah di final Piala Dunia. Dia memiliki ambisi yang tepat, dia kembali dari Piala Dunia secepat mungkin, dia mempersingkat liburannya dan hanya memiliki beberapa hari libur sebelum kembali bekerja. Saya pikir dia siap menjalani musim yang besar."
- Getty Images Sport
Fokus pada masa depan
Menatap ke depan, Martinez ingin menepis semua pembicaraan transfer dan memimpin Inter meraih kejayaan lebih lanjut. Ia tetap menjadi titik fokus lini serang, dan catatan golnya melawan berbagai lawan asal Italia terus meningkat menuju level bersejarah. Ikatan yang ia sebutkan dengan rekan-rekan setimnya terlihat jelas di lapangan, tempat ia membentuk kemitraan mematikan dengan berbagai partner di lini depan selama bertahun-tahun.
Dengan masa depannya yang sudah jelas dan komitmennya kepada klub kembali ditegaskan, pemain Argentina itu siap melanjutkan upayanya memburu buku rekor.
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