'Rumor itu benar!' - Lautaro Martinez mengonfirmasi ketertarikan Barcelona, tetapi mengungkap alasan ia memilih bertahan di Inter

Penyerang andalan Inter Milan itu secara resmi mengonfirmasi bahwa dirinya pernah menjadi target utama Barcelona. Selama beberapa bursa transfer, penyerang internasional Argentina tersebut santer dikaitkan dengan kepindahan ke Camp Nou, tetapi kesepakatan itu tidak pernah terwujud.

Sang striker berbicara sangat terbuka soal situasi tersebut, mengakui bahwa prospek bergabung dengan salah satu klub paling bersejarah di dunia memang merupakan kenyataan yang ia hadapi. Berbicara kepada media yang hadir dan para petinggi sepakbola, pemain berusia 27 tahun itu menyatakan: "Rumor tentang Barcelona itu benar, tetapi pada akhirnya saya ingin bertahan di sini bersama rekan-rekan setim dan para penggemar saya."

Ia menambahkan: "Bagi saya, Inter adalah kebanggaan, kebahagiaan, dan keinginan untuk terus lanjut. Saya telah memilih untuk bertahan di sini sekali lagi, saya ingin melakukan hal-hal besar di Inter. Ausilio? Saya sangat berterima kasih, dialah yang memberi saya kepercayaan dan proyek ini. Saya akan selamanya berterima kasih kepadanya."