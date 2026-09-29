Pada saat yang sama, Rummenigge menjelaskan bahwa transfer itu tidak sedang dibahas dalam waktu dekat.

Rummenigge yang berusia 71 tahun mengatakan: "Apakah sesuatu yang lain mungkin terjadi pada suatu titik? Saya tidak tahu. Pertanyaannya adalah apakah Wirtz bahagia di Liverpool, dan saya tidak bisa menilai hal itu. Saya dan Uli (Hoeness) sempat menjalin komunikasi dengan ayah dan ibunya untuk beberapa waktu, lalu mereka mengambil keputusan yang berbeda, dan kami menghormati hal itu."

Rummenigge menegaskan bahwa skuad Bayern Munich saat ini tidak membutuhkan pemain lain di posisi playmaker, dengan mengatakan: "Kita tidak boleh lupa bahwa Jamal Musiala dan Serge Gnabry bermain di posisi ini, dan ada juga opsi lain seperti Ismail Jakobs."

Ia menambahkan: "Tidak ada kebutuhan untuk mendatangkan pemain keempat juga, dengan uang yang kemungkinan besar harus dikeluarkan untuk Wirtz."