Bayern Munich lama menekan untuk mendatangkan Wirtz, tetapi pemain itu menolak pindah pada musim panas 2025 dan hijrah dari Leverkusen ke Liverpool dengan mahar 125 juta euro. Setelah musim perdana yang mengecewakan, pemain tersebut tidak menampilkan level yang diharapkan di Piala Dunia.
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Musim ini Wirtz menjadi pemain inti bersama Liverpool di bawah asuhan pelatih baru Andoni Iraola, tetapi ia belum mencetak gol dan hanya membuat satu assist, meski secara statistik menonjol dalam pressing, berlari di belakang lini pertahanan, dan mengumpan di antara lini. Karena itu ia mendapat kritik dari Inggris, di mana penampilannya memicu rumor kepergiannya ke Bayern.
Rummenigge berkata: "Setiap langkah yang diambil seorang pemain harus dipikirkan matang-matang terlebih dahulu.
Ia menambahkan bahwa "secara jujur" ia terkejut dengan perkembangan Wirtz, seraya menjelaskan: "Kesan yang kami dapatkan adalah bahwa ia pergi ke Liverpool karena pelatih pada waktu itu, Arne Slot, menjanjikannya posisi sebagai pemain nomor 10, posisi yang sama dengan yang ia tempati di Leverkusen. Itu menjadi faktor penting dalam keputusannya untuk bergabung dengan Liverpool."
Ia menegaskan: "Tidak ada perbedaan dramatis ketika menyangkut sisi finansial."
Di bawah asuhan Slot, Wirtz banyak bermain di sayap kiri atau tetap menjadi cadangan, sebelum menemukan kembali iramanya menjelang paruh musim ketika ia meningkatkan kontribusi golnya untuk sesaat, lalu menurun setelah mengalami cedera, hingga mengakhiri musim dengan 17 kontribusi, termasuk 7 gol dan 10 assist, dalam 49 pertandingan.
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