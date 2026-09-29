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Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
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Rummenigge memasukkan Sommer dalam persamaan: Pernyataan mengejutkan soal transfer Wirtz

Transfers
Liverpool vs Manchester City
Liverpool
Manchester City
Premier League
Augsburg vs Bayern Munich
Augsburg
Bayern Munich
Bundesliga
F. Wirtz
K. Rummenigge
I. Saibari
Inggris
Jerman
Maroko

Apakah Bayern Kembali Bergerak Menuju Target Lamanya?

Bayern Munich pernah melakukan upaya intensif untuk mendatangkan Florian Wirtz lebih dari setahun lalu, namun kini Karl-Heinz Rummenigge berbicara terus terang mengenai kemungkinan sang pemain pindah ke klub Bavaria itu dalam upaya kedua.

Legenda sepak bola Jerman itu juga mengungkapkan bahwa ia terkejut dengan perjalanan karier sang pemain saat ini bersama Liverpool.

Forum Kooora



Rummenigge, anggota dewan pengawas Bayern Munich, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan surat kabar "Munchner Abendzeitung", sebagaimana dikutip situs Goal, bahwa klub Jerman itu tidak menutup pintu terhadap kemungkinan mendatangkan Wirtz di masa depan.

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    Pada saat yang sama, Rummenigge menjelaskan bahwa transfer itu tidak sedang dibahas dalam waktu dekat.

    Rummenigge yang berusia 71 tahun mengatakan: "Apakah sesuatu yang lain mungkin terjadi pada suatu titik? Saya tidak tahu. Pertanyaannya adalah apakah Wirtz bahagia di Liverpool, dan saya tidak bisa menilai hal itu. Saya dan Uli (Hoeness) sempat menjalin komunikasi dengan ayah dan ibunya untuk beberapa waktu, lalu mereka mengambil keputusan yang berbeda, dan kami menghormati hal itu."

    Rummenigge menegaskan bahwa skuad Bayern Munich saat ini tidak membutuhkan pemain lain di posisi playmaker, dengan mengatakan: "Kita tidak boleh lupa bahwa Jamal Musiala dan Serge Gnabry bermain di posisi ini, dan ada juga opsi lain seperti Ismail Jakobs."

    Ia menambahkan: "Tidak ada kebutuhan untuk mendatangkan pemain keempat juga, dengan uang yang kemungkinan besar harus dikeluarkan untuk Wirtz."

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  • Rahasia kepindahan ke Liverpool: perkembangan mengejutkan

    Bayern Munich lama menekan untuk mendatangkan Wirtz, tetapi pemain itu menolak pindah pada musim panas 2025 dan hijrah dari Leverkusen ke Liverpool dengan mahar 125 juta euro. Setelah musim perdana yang mengecewakan, pemain tersebut tidak menampilkan level yang diharapkan di Piala Dunia.

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    Musim ini Wirtz menjadi pemain inti bersama Liverpool di bawah asuhan pelatih baru Andoni Iraola, tetapi ia belum mencetak gol dan hanya membuat satu assist, meski secara statistik menonjol dalam pressing, berlari di belakang lini pertahanan, dan mengumpan di antara lini. Karena itu ia mendapat kritik dari Inggris, di mana penampilannya memicu rumor kepergiannya ke Bayern.

    Rummenigge berkata: "Setiap langkah yang diambil seorang pemain harus dipikirkan matang-matang terlebih dahulu.

    Ia menambahkan bahwa "secara jujur" ia terkejut dengan perkembangan Wirtz, seraya menjelaskan: "Kesan yang kami dapatkan adalah bahwa ia pergi ke Liverpool karena pelatih pada waktu itu, Arne Slot, menjanjikannya posisi sebagai pemain nomor 10, posisi yang sama dengan yang ia tempati di Leverkusen. Itu menjadi faktor penting dalam keputusannya untuk bergabung dengan Liverpool."

    Ia menegaskan: "Tidak ada perbedaan dramatis ketika menyangkut sisi finansial."

    Di bawah asuhan Slot, Wirtz banyak bermain di sayap kiri atau tetap menjadi cadangan, sebelum menemukan kembali iramanya menjelang paruh musim ketika ia meningkatkan kontribusi golnya untuk sesaat, lalu menurun setelah mengalami cedera, hingga mengakhiri musim dengan 17 kontribusi, termasuk 7 gol dan 10 assist, dalam 49 pertandingan.

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