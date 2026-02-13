Ruben Amorim KEMBALI?! Dijagokan Jadi Pengganti Mantan Manajer Manchester United Di Klub Ini

Ruben Amorim dipecat dari kursi pelatih Manchester United pada Januari lalu, hanya satu tahun lebih sedikit sejak duduk di kursi panas Old Trafford. Datang dengan reputasi gemilang dari Sporting CP, pelatih asal Portugal itu hanya mampu meraih 24 kemenangan dari 63 pertandingan dengan persentase kemenangan 38,10 persen saja.

Kepergiannya langsung diikuti peningkatan performa Setan Merah di bawah pelatih interim Michael Carrick, yang semakin memicu perdebatan soal kualitas serta kecocokan taktik Amorim di klub tersebut.

Meski demikian, reputasinya di tanah air masih terjaga, khususnya di Benfica. Amorim membela As Aguias tersebut sebagai pemain selama tujuh tahun (2008–2015), meraih tiga gelar Liga Portugal dan mencatatkan 14 caps bersama timnas pada periode yang sama. Kedekatan historis ini membuatnya mendapat “dukungan signifikan” dari jajaran petinggi klub, yang melihatnya sebagai figur ideal untuk memimpin era baru di Estadio da Luz.