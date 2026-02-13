Getty Images Sport
Ruben Amorim KEMBALI?! Dijagokan Jadi Pengganti Mantan Manajer Manchester United Di Klub Ini
Dipecat Manchester United, Amorim kembali ke Lisbon?
Ruben Amorim dipecat dari kursi pelatih Manchester United pada Januari lalu, hanya satu tahun lebih sedikit sejak duduk di kursi panas Old Trafford. Datang dengan reputasi gemilang dari Sporting CP, pelatih asal Portugal itu hanya mampu meraih 24 kemenangan dari 63 pertandingan dengan persentase kemenangan 38,10 persen saja.
Kepergiannya langsung diikuti peningkatan performa Setan Merah di bawah pelatih interim Michael Carrick, yang semakin memicu perdebatan soal kualitas serta kecocokan taktik Amorim di klub tersebut.
Meski demikian, reputasinya di tanah air masih terjaga, khususnya di Benfica. Amorim membela As Aguias tersebut sebagai pemain selama tujuh tahun (2008–2015), meraih tiga gelar Liga Portugal dan mencatatkan 14 caps bersama timnas pada periode yang sama. Kedekatan historis ini membuatnya mendapat “dukungan signifikan” dari jajaran petinggi klub, yang melihatnya sebagai figur ideal untuk memimpin era baru di Estadio da Luz.
Efek domino Mourinho
Menurut laporan ESPN, Amorim berpeluang kembali ke Benfica apabila Jose Mourinho meninggalkan kursi pelatih usai Piala Dunia 2026. Mourinho saat ini menangani Benfica sejak September tahun lalu setelah berpisah dengan Fenerbahce.
Perjalanan Mourinho di Portugal tidak sepenuhnya mulus, namun kemenangan dramatis 4-2 atas Real Madrid di Liga Champions, yang ditentukan oleh gol kiper Anatoliy Trubin di masa tambahan waktu, menjadi salah satu momen paling berkesan musim ini. Namun, Mourinho disebut-sebut akan ditawari posisi sebagai pelatih timnas Portugal setelah kontrak Roberto Martinez berakhir usai Piala Dunia.
Jika Mourinho menerima tawaran tersebut, Amorim disebut sebagai target utama Benfica untuk mengisi posisi pelatih kepala. Skenario ini akan menghadirkan efek domino, di mana satu mantan pelatih Manchester United menggantikan mantan pelatih Man United lainnya.
Plot twist pencarian manajer Manchester United
Sementara Amorim menatap peluang kembali ke Lisbon, Manchester United justru menghadapi kendala dalam pencarian pelatih permanen.
Thomas Tuchel, yang sebelumnya menjadi kandidat kuat, resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih timnas Inggris hingga 2028. Keputusan ini akan memaksa Man United mencari opsi lain untuk musim 2026/2027.
Tuchel berkata usai memperpanjang kontraknya bersama The Three Lions: “Saya sangat bahagia dan bangga bisa memperpanjang masa tugas saya bersama Inggris.”
“Bukan rahasia lagi bahwa saya menikmati setiap momen bekerja dengan para pemain dan staf, dan saya tidak sabar memimpin mereka ke Piala Dunia. Ini adalah kesempatan luar biasa, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk membuat negara ini bangga.”
Dengan Tuchel keluar dari bursa, peluang Michael Carrick untuk dipermanenkan semakin besar, terutama setelah catatan impresif empat kemenangan dari lima laga pertama sebagai pelatih interim.
Selanjutnya buat Manchester United & Benfica
Bagi Benfica, transisi dari Mourinho ke Amorim akan menjadi langkah menuju figur pelatih yang lebih muda dan memiliki ikatan kuat dengan identitas klub. Amorim akan menghadapi tekanan besar untuk membuktikan bahwa kegagalannya di Liga Inggris lebih karena ketidakcocokan gaya permainan, bukan penurunan kualitas kepelatihannya.
Di Manchester United, fokus tertuju pada konsistensi Carrick. Dengan Tuchel tidak lagi tersedia, manajemen The Red Devils harus memutuskan apakah akan mempertahankan Carrick atau mencari nama besar lain seperti Oliver Glasner atau Gareth Southgate.
