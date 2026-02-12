Manchester United CORET Michael Carrick, Kejar Kandidat Manajer Pemenang Liga Champions

Michael Carrick mengambil alih kursi panas Old Trafford setelah Manchester United memecat Ruben Amorim, yang dinilai gagal memenuhi ekspektasi meski sempat membawa tim naik ke peringkat enam. Selain performa yang tidak konsisten dan tersingkir lebih awal dari kompetisi domestik, kritik terbuka Amorim terhadap manajemen turut mempercepat kepergiannya.

Sejak ditunjuk sebagai pelatih sementara bulan lalu, Carrick langsung mengubah arah musim Setan Merah. Ia membawa Man United meraih empat kemenangan beruntun sebelum ditahan imbang West Ham 1-1, Rabu (11/2) kemarin, dan mengoleksi 13 poin dari 15 yang tersedia. Kemenangan atas Manchester City dan Arsenal menjadi sinyal kebangkitan serius, disusul hasil positif melawan Fulham dan Tottenham.

Man United sejak awal memang hanya berencana menjadikan Carrick solusi sementara, dan akan menunjuk manajer permanen baru di akhir musim. Tapi gemilangnya performa Bruno Fernandes cs di bawah Carrick memicu seruan untuk menjadikannya suksesor permanen Amorim.

Tapi menurut Sky Sports, Man United tetap tidak berencana mempercepat proses penunjukkan manajer baru dan masih tak memandang Carrick sebagai favorit untuk mengisi jabatan permanen.