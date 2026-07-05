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Ronaldo dan Tembok... Perseteruan antara Yamal dan Mendes Memeriahkan Pertarungan Spanyol dan Portugal

FEATURES
Portugal vs Spain
Portugal
Spain
World Cup
C. Ronaldo
L. Yamal
U. Simon
N. Mendes
B. Silva
D. Olmo
Portugal
Spanyol

Spanyol bersiap menghadapi Portugal, besok Senin, di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Spanyol lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Austria, sementara Portugal berhasil melewati rintangan Kroasia di babak 32 besar.

Surat kabar "AS" meninjau sejarah pertemuan Spanyol dan Portugal, di mana kedua tim bersiap untuk menjalani pertandingan ke-42 di antara mereka.

Timnas Spanyol memiliki keunggulan yang jelas dalam rekor pertemuan, setelah meraih 18 kemenangan atas Portugal, dengan 16 hasil imbang dan 7 kekalahan.

Tim "La Roja" tak terkalahkan melawan Portugal selama 14 setengah tahun, sebelum pertemuan terakhir dimenangkan oleh Portugal, ketika tim asuhan pelatih Roberto Martínez menjuarai final Liga Bangsa-Bangsa Eropa melalui adu penalti.

Surat kabar tersebut menyoroti bahwa semua unsur ketegangan telah terpenuhi, dan semua sejarah pertemuan sebelumnya ada, sehingga pertandingan ini akan berubah menjadi “pertarungan sengit”, yang akan ditentukan oleh beberapa duel individu di lapangan.

  • Spain v Austria: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sarung Tangan Emas versus Sarung Tangan Piala Dunia

    Dimulai dari posisi penjaga gawang, di mana dua kiper terbaik dunia berdiri, dan keduanya sedang berada dalam performa terbaiknya: Unai Simón berhadapan dengan Diogo Costa.

    Di satu sisi, Unai Simón terus memecahkan rekor; hingga saat ini, gawang Spanyol belum kebobolan satu gol pun di turnamen ini, dan kiper Athletic Bilbao ini telah mempertahankan gawangnya tetap bersih selama 519 menit berturut-turut di Piala Dunia.

    Hanya legenda sepak bola seperti Walter Zenga, Peter Shilton, Iker Casillas, dan Gianluigi Buffon yang berada di atasnya dalam hal ini; namun saat ini, Unai Simón berada di puncak.

    Namun, rekan setimnya dari Portugal tak kalah hebatnya, karena Diogo Costa merupakan kiper dengan nilai pasar tertinggi ketiga di dunia (40 juta euro menurut Transfermarkt), di belakang Juan García dan Gianluigi Donnarumma yang masing-masing bernilai 45 juta euro.

    Diogo Costa hanya kebobolan dua gol di ajang Piala Dunia, saat melawan Republik Demokratik Kongo dan Kroasia, serta menjadi kiper terbaik di turnamen ini berdasarkan indikator gol yang diharapkan masuk (+2,15) menurut platform Driblab.

    Dan jika Portugal masih bertahan di turnamen ini, hal itu sebagian besar berkat kiprah kipernya.

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    Cristiano berhadapan dengan tembok

    Dan jika kita berbicara tentang rival yang saling mengenal dengan baik, ada pertarungan lain yang tak kalah seru, yaitu Cristiano Ronaldo melawan Aymeric Laporte.

    Sampai baru-baru ini, kedua pemain tersebut masih menjadi rekan setim di Al-Nassr, Arab Saudi, antara tahun 2023 dan 2025, namun besok, Senin, mereka akan menjadi lawan.

    Di satu sisi, ada Cristiano, sang raksasa yang hampir mencetak 1.000 gol sepanjang kariernya, dan pemain pertama yang mencetak gol dalam 6 edisi Piala Dunia berturut-turut.

    Di sisi lain, berdiri salah satu bek terbaik di turnamen ini, kapten yang tenang dari barisan pertahanan Spanyol yang kokoh.

    Sampai saat ini, Cristiano Ronaldo telah mencetak 3 gol di turnamen ini, dan sebelumnya ia juga pernah mencetak 4 gol ke gawang tim nasional Spanyol sepanjang kariernya.

    Ia menjalani Piala Dunia ini sebagai kesempatan terakhirnya untuk memenangkan trofi Piala Dunia, sedangkan Laporte akan berdiri di hadapannya sebagai tembok yang sulit ditembus.

    Laporte telah meningkatkan permainannya secara signifikan, dan bersama Pau Kobarsi, mereka membentuk duet pertahanan terbaik di turnamen ini sejauh ini.

  • Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 FinalGetty Images Sport

    Pertempuran Yamal dan Méndez

    Adapun duel yang paling dinantikan akan terjadi di sisi kiri antara Lamine Yamal dan Nuno Mendes.

    Lamine memasuki pertandingan ini setelah terpilih sebagai pemain terbaik saat melawan Austria, namun ia masih merasa bisa memberikan yang lebih baik lagi.

    Meskipun ia adalah pemain dengan dribel terbanyak di Piala Dunia sejauh ini, setelah berhasil melakukan 26 dribel, dan mencetak gol pertama Spanyol di turnamen ini, ia akan berhadapan dengan Nuno Mendes, yang tidak hanya menghentikannya di final Liga Bangsa-Bangsa, tetapi juga berhasil mengisolasi dan menetralkan ancamannya sepenuhnya.

    Saat itu, semua sorotan tertuju pada Lamine Yamal, namun penghargaan Pemain Terbaik justru jatuh ke tangan Mendes.

    Bek sayap Portugal itu mengulangi hal yang sama musim ini bersama Paris Saint-Germain saat menghadapi Barcelona, dengan memamerkan kekuatan fisik dan kecerdasan taktisnya.

    Jika Lamine Yamal berhasil membalas dendam kali ini, jalan Spanyol menuju perempat final mungkin akan menjadi lebih mulus.

    Namun, jika Mendez kembali menunjukkan keunggulannya, situasinya bisa menjadi sangat rumit bagi La Roja.

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    Pertarungan akal antara Pedri dan Vitinha

    Dua dari playmaker terbaik di dunia, sekaligus kandidat Ballon d'Or; Pedri menempati peringkat ke-11 pada tahun 2025, sedangkan Vitinha berada di peringkat ketiga.

    Keduanya mengendalikan ritme permainan bersama Barcelona dan Paris Saint-Germain, mahir mengatur serangan, serta mempercepat atau memperlambat tempo sesuai kebutuhan; mereka adalah dua pemain yang mengendalikan mesin permainan kedua tim.

    Pedri tampil setelah salah satu penampilan terbaiknya di turnamen ini saat melawan Austria, di mana ia bermain dengan lebih leluasa setiap kali kembali menerima bola dari lini belakang.

    Ia juga membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar pemain yang lincah dalam mengoper bola, tetapi juga seorang pejuang, karena menempati peringkat kedua dalam merebut bola di setengah lapangan lawan, setelah berhasil melakukannya sebanyak 23 kali.

    Sedangkan Vitinha, sejauh ini belum menampilkan performa terbaiknya di turnamen ini, namun bakatnya memberikan ketenangan dan keseimbangan bagi Portugal. Meskipun demikian, ia menempati peringkat kesembilan di antara pemain dengan umpan terbanyak di turnamen ini (326 umpan).

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    Kartu As Alternatif

    Ada pertandingan-pertandingan yang melampaui skema taktis, di mana muncul pemain-pemain yang mampu mengubah segalanya—pemain yang mengubah ritme permainan, mengacaukan formasi lawan, dan membuka ruang—dan mereka tidak harus menjadi starter agar pengaruhnya menjadi menentukan.

    Dalam pertandingan ini, Dani Olmo dan Bernardo Silva memainkan peran tersebut; keduanya adalah talenta murni yang berada pada tahap berbeda dalam karier mereka, namun mampu membalikkan keadaan dalam pertandingan apa pun.

    Penampilan Spanyol menjadi lebih lancar dengan kehadiran Dani Olmo; tim nasional ini mencatatkan periode terbaiknya di turnamen ini saat ia menjadi starter, seperti yang terjadi saat melawan Arab Saudi dan Austria.

    Sedangkan Bernardo Silva, ia menempuh jalur yang berbeda; perannya memang berkurang dibandingkan masa lalu, namun ia menampilkan menit-menit gemilang saat melawan Kroasia yang menegaskan bahwa ia tetap menjadi tolok ukur performa timnas Portugal.

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