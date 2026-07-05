Ronaldo dan Tembok... Perseteruan antara Yamal dan Mendes Memeriahkan Pertarungan Spanyol dan Portugal

Spanyol bersiap menghadapi Portugal, besok Senin, di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Spanyol lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Austria, sementara Portugal berhasil melewati rintangan Kroasia di babak 32 besar.

Surat kabar "AS" meninjau sejarah pertemuan Spanyol dan Portugal, di mana kedua tim bersiap untuk menjalani pertandingan ke-42 di antara mereka.

Timnas Spanyol memiliki keunggulan yang jelas dalam rekor pertemuan, setelah meraih 18 kemenangan atas Portugal, dengan 16 hasil imbang dan 7 kekalahan.

Tim "La Roja" tak terkalahkan melawan Portugal selama 14 setengah tahun, sebelum pertemuan terakhir dimenangkan oleh Portugal, ketika tim asuhan pelatih Roberto Martínez menjuarai final Liga Bangsa-Bangsa Eropa melalui adu penalti.

Surat kabar tersebut menyoroti bahwa semua unsur ketegangan telah terpenuhi, dan semua sejarah pertemuan sebelumnya ada, sehingga pertandingan ini akan berubah menjadi “pertarungan sengit”, yang akan ditentukan oleh beberapa duel individu di lapangan.