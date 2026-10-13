Memasuki leg kedua babak 16 besar, atmosfer dipenuhi ekspektasi khas Madridista. Real Madrid, yang menobatkan diri sebagai raja kompetisi ini, tertinggal 1-2 dari leg pertama di Italia, tetapi tetap menjadi favorit kuat untuk membalikkan keadaan. Bernabeu dipenuhi lautan warna putih, dengan atmosfer yang dimaksudkan untuk melumat anak asuh Luciano Spalletti. Namun, Roma yang dipimpin Francesco Totti menolak mengikuti skenario itu. Mereka mengimbangi keanggunan permainan Madrid dengan ketangguhan dan ritme permainan yang membuat pemain seperti Raul dan Fabio Cannavaro frustrasi.

Babak pertama berlangsung menegangkan, seperti pertandingan catur yang dimainkan dengan kecepatan tinggi. Madrid terus mencari celah, memburu gol tandang yang akan mengubah keadaan, tetapi lini belakang Roma tetap kokoh. Kedua tim beradu kegigihan, sementara tim tamu menyerap tekanan dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Peluit turun minum berbunyi saat skor masih 0-0, hasil yang menguntungkan tim tamu tetapi membuat pendukung tuan rumah semakin gelisah seiring ancaman tersingkir lebih awal membayangi raksasa Spanyol itu.



