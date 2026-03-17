Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Rodri, yang menjadi incaran Real Madrid, menanggapi kabar transfer di tengah 'rasa frustrasi' di Man City
Gelandang enggan berkomentar soal kembalinya ke Spanyol
Spekulasi mengenai kepindahannya ke Santiago Bernabeu terus mengiringi Rodri, meski ia tetap menjadi pilar utama lini tengah asuhan Pep Guardiola. Real Madrid dilaporkan telah menargetkan mantan pemain Atlético Madrid itu sebagai prioritas utama, menganggapnya sebagai kandidat ideal untuk memimpin generasi baru talenta mereka di ibu kota Spanyol.
Pemain berusia 29 tahun itu tidak banyak berbuat untuk meredam rumor tersebut dalam penampilan publik terbarunya. Alih-alih mengikat masa depannya dalam jangka panjang bersama juara Liga Premier, gelandang tersebut memilih pendekatan yang hati-hati yang kemungkinan besar akan membuat klub-klub elit Eropa waspada menjelang bursa transfer musim panas.
Rodri tetap bungkam
Ketika ditanya apakah ia berencana hengkang dari Manchester pada akhir musim ini, Rodri dengan tegas menolak menutup kemungkinan tersebut. "Tidak, tidak. Saya tidak akan menjawab pertanyaan itu. Saat ini waktunya untuk memikirkan apa yang kami miliki sekarang, bersama tim saya, tentang musim saya, yang cukup banyak, dan nanti kita lihat saja," katanya kepada Cadena Ser.
Tim ini kesulitan menunjukkan ketajaman di depan gawang
Ketidakpastian mengenai masa depannya bertepatan dengan meredupnya dominasi City di kancah domestik. Usai hasil imbang 1-1 melawan West Ham, Rodri mengaku mulai merasa "frustrasi" dengan masalah yang terus berulang di tim.
"Ya, sedikit frustrasi, tapi itulah tema utama musim ini. Kami kesulitan di sepertiga akhir," tambahnya. "‘Sepertiga akhir,’ seperti yang mereka katakan di Inggris. Kualitas untuk mencetak gol penentu. Mungkin hal itu merugikan kami, tapi dalam sepak bola, hal terpenting adalah memasukkan bola ke gawang."
Waktu kontrak semakin mendekat
Meskipun klub Liga Premier ini masih berada dalam posisi yang relatif kuat karena kontrak Rodri baru akan berakhir pada 2027, belum adanya perpanjangan kontrak belakangan ini telah memicu kekhawatiran. Dengan nilai pasar sekitar €65 juta, City berisiko melihat nilai pasarnya merosot saat ia memasuki tahun terakhir kontraknya. Jika kesepakatan baru tidak segera tercapai, godaan dari Madrid dan kesempatan untuk kembali ke kota kelahirannya bisa jadi sulit untuk ditolak.
Untuk saat ini, sang pemain menegaskan bahwa "fokus utamanya" adalah membantu klubnya saat ini bangkit dari keterpurukan baru-baru ini dan menyelamatkan ambisi mereka di kompetisi Eropa. City akan menghadapi Los Blancos pada Selasa dalam leg kedua babak 16 besar Liga Champions, dengan leg pertama berakhir 3-0 untuk keunggulan Madrid.
