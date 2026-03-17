Rodri, yang menjadi incaran Real Madrid, menanggapi kabar transfer di tengah 'rasa frustrasi' di Man City

Spekulasi mengenai kepindahannya ke Santiago Bernabeu terus mengiringi Rodri, meski ia tetap menjadi pilar utama lini tengah asuhan Pep Guardiola. Real Madrid dilaporkan telah menargetkan mantan pemain Atlético Madrid itu sebagai prioritas utama, menganggapnya sebagai kandidat ideal untuk memimpin generasi baru talenta mereka di ibu kota Spanyol.

Pemain berusia 29 tahun itu tidak banyak berbuat untuk meredam rumor tersebut dalam penampilan publik terbarunya. Alih-alih mengikat masa depannya dalam jangka panjang bersama juara Liga Premier, gelandang tersebut memilih pendekatan yang hati-hati yang kemungkinan besar akan membuat klub-klub elit Eropa waspada menjelang bursa transfer musim panas.