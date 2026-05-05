Robinho Jr menuntut Neymar meminta maaf secara terbuka setelah insiden perkelahian dalam sesi latihan Santos
Pertarungan antar generasi
Insiden tersebut terjadi saat sesi latihan bagi para pemain yang tidak diturunkan dalam laga imbang 1-1 Serie A melawan Palmeiras pada Sabtu lalu. Neymar dilaporkan bereaksi dengan agresif setelah dilewati oleh pemain berusia 18 tahun itu, yang membuat penyerang senior tersebut menjegal rekan setimnya karena frustrasi. Rekan-rekan setim terpaksa turun tangan saat keduanya terlibat dalam perdebatan sengit, yang kini berujung pada pengiriman pemberitahuan resmi kepada manajemen klub.
Permintaan akan formalitas
Meskipun Neymar telah menghubungi rekan setimnya dan ibunya secara pribadi, pihak Robinho Jr bersikeras bahwa tindakan pribadi saja tidak cukup. ESPN Brasil melaporkan bahwa mereka telah menuntut permintaan maaf resmi secara terbuka dan ingin klub mengambil sikap resmi yang tegas terkait insiden tersebut. Pihak manajemen Santos dilaporkan terkejut dengan tuntutan ini, terutama karena kedua pemain tersebut terlihat berbincang dengan ramah selama sesi latihan pada Senin pagi.
Dampak hukum dan kontrak
Pemberitahuan resmi tersebut telah memicu spekulasi mengenai masa depan Robinho Jr., dengan sumber-sumber ESPN mengindikasikan bahwa langkah tersebut mungkin merupakan upaya untuk mengakhiri kontraknya melalui jalur hukum. Meskipun perwakilannya dengan tegas membantah hal ini, kemungkinan lain yang sedang dibahas adalah peminjaman untuk memastikan sang striker muda mendapatkan lebih banyak waktu bermain. Sementara itu, Neymar tidak berniat memberikan komentar secara terbuka mengenai hal ini meskipun ada tekanan dari pihak sang pemain muda.
Uji coba Sudamericana semakin dekat
Santos harus segera mengalihkan fokus mereka ke kompetisi tingkat benua saat mereka bersiap menghadapi Deportivo Recoleta di CONMEBOL Sudamericana pada Selasa ini. Pelatih Cuca dihadapkan pada tugas berat untuk menjaga keharmonisan tim di tengah sorotan dari luar dan potensi perpecahan internal pasca perselisihan yang mencuat ini. Dengan jadwal padat yang menanti, termasuk laga melawan Red Bull Bragantino dan Coritiba, klub harus menyelesaikan situasi ini agar musim mereka tidak terganggu.