Start sulit Tottenham pada musim 2026-27 mencapai titik terendah baru pada Rabu malam ketika mereka tersingkir dari Carabao Cup oleh Liverpool. De Zerbi terlihat frustrasi di pinggir lapangan saat gol-gol dari Alexis Mac Allister, Cody Gakpo, dan Dominik Szoboszlai memastikan langkah aman bagi Liverpool asuhan Andoni Iraola, membuat Spurs kini hanya bisa fokus pada performa mereka yang goyah di Premier League.

Berbicara setelah pertandingan, De Zerbi blak-blakan dalam menilai hasil tersebut, dengan menyebut timnya pantas mendapatkan lebih dari laga ini mengingat tekanan yang mereka berikan. "Kami harus lebih sering menembak dan kami harus menembak dengan lebih baik," aku mantan bos Brighton itu kepada para wartawan. "Kami harus menyelesaikan dengan lebih baik situasi-situasi yang jelas. Tapi kami menyesali hasil ini, kecewa, frustrasi dengan hasil ini. Saya pikir ini tidak adil, tapi kami harus menerimanya dan menjadi lebih kuat dari momen sial ini karena saya jujur. Jujur kepada diri saya sendiri dan kepada kalian."