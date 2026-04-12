Robert Lewandowski 'sangat terpukul' atas kematian mendadak yang tragis asisten pelatih Polandia

Asosiasi Sepak Bola Polandia mengonfirmasi kabar duka tersebut pada hari Jumat, dengan mengumumkan bahwa Magiera, asisten pelatih tim nasional, telah meninggal dunia secara mendadak. Laporan menyebutkan bahwa ia merasa tidak enak badan saat sedang berlari dan segera dilarikan ke rumah sakit militer di Wroclaw. Meskipun para tenaga medis telah berupaya semaksimal mungkin, upaya untuk menyelamatkan nyawanya tidak membuahkan hasil. Kabar ini dilaporkan telah memberikan dampak yang mendalam bagi Lewandowski, yang memiliki ikatan profesional dan pribadi yang erat dengan sang pelatih, dengan Mundo Deportivo melaporkan bahwa ia 'sangat terpukul'. Magiera adalah sosok yang sangat dihormati dalam dunia sepak bola Polandia, setelah pernah berkarier sebagai pemain dan manajer di Legia Warsaw sebelum bergabung dengan staf kepelatihan Jan Urban di tim nasional. Kepergiannya yang mendadak telah membuat seluruh keluarga sepak bola Polandia berduka.