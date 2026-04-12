Robert Lewandowski 'sangat terpukul' atas kematian mendadak yang tragis asisten pelatih Polandia
Tragedi menimpa tim nasional Polandia
Asosiasi Sepak Bola Polandia mengonfirmasi kabar duka tersebut pada hari Jumat, dengan mengumumkan bahwa Magiera, asisten pelatih tim nasional, telah meninggal dunia secara mendadak. Laporan menyebutkan bahwa ia merasa tidak enak badan saat sedang berlari dan segera dilarikan ke rumah sakit militer di Wroclaw. Meskipun para tenaga medis telah berupaya semaksimal mungkin, upaya untuk menyelamatkan nyawanya tidak membuahkan hasil. Kabar ini dilaporkan telah memberikan dampak yang mendalam bagi Lewandowski, yang memiliki ikatan profesional dan pribadi yang erat dengan sang pelatih, dengan Mundo Deportivo melaporkan bahwa ia 'sangat terpukul'. Magiera adalah sosok yang sangat dihormati dalam dunia sepak bola Polandia, setelah pernah berkarier sebagai pemain dan manajer di Legia Warsaw sebelum bergabung dengan staf kepelatihan Jan Urban di tim nasional. Kepergiannya yang mendadak telah membuat seluruh keluarga sepak bola Polandia berduka.
Ucapan penghormatan yang penuh emosi dari Lewandowski di media sosial
Lewandowski mengunggah ucapan belasungkawa yang menyentuh hati untuk mendiang pelatihnya di media sosial. Striker berpengalaman itu membagikan foto hitam-putih yang mengharukan, yang memperlihatkan keduanya sedang berjalan dan berbincang selama sesi latihan, yang menggambarkan esensi hubungan mereka di lapangan. Pesan tersebut menyoroti rasa kehilangan yang mendalam yang dirasakan kapten Polandia ini, yang telah menghabiskan sebagian besar karier internasionalnya bekerja bersama staf yang berdedikasi seperti Magiera. Penyerang Barcelona itu menulis: "Pelatih, seharusnya tidak seperti ini... Turut berduka cita untuk keluarga dan orang-orang terdekatnya."
Absen dalam derby Catalunya
Terlepas dari beban emosional yang dirasakan selama akhir pekan, Lewandowski masuk dalam daftar pemain cadangan saat Barcelona menang 4-1 atas Espanyol dalam derby Catalan pada Sabtu lalu. Meskipun Hansi Flick terlihat berbincang cukup lama dengan sang striker sebelum dimulainya babak kedua, pemain berusia 37 tahun itu pada akhirnya tidak diturunkan sepanjang pertandingan di Spotify Camp Nou. Keputusan untuk menempatkan sang striker di bangku cadangan kemungkinan merupakan kombinasi antara menjaga kesejahteraannya secara emosional dan memastikan ia berada dalam kondisi fisik prima untuk menghadapi tantangan-tantangan mendatang di Eropa.
Perhatian kini beralih ke laga krusial Liga Champions
Meskipun kepergian Magiera masih membebani pikirannya, Lewandowski diharapkan dapat memimpin lini depan Barcelona dalam laga penting di ajang Eropa pada Selasa ini. Blaugrana akan bertandang ke Metropolitano untuk menghadapi Atlético Madrid dalam leg kedua perempat final Liga Champions, dengan beban defisit 2-0 dari leg pertama.