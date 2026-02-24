Robert Lewandowski menetapkan target gol untuk memastikan perpanjangan kontraknya di Barcelona meskipun menerima tawaran transfer yang 'sangat baik' dari klub MLS Chicago Fire

Barcelona belum menyingkirkan kemungkinan mengajukan tawaran baru, tetapi perlu meyakinkan bahwa perpanjangan kontrak akan menjadi pilihan terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Lewandowski mencetak 42 gol di semua kompetisi musim lalu, tetapi hanya 13 gol musim ini.

Borek menambahkan mengenai target Lewandowski: “Robert dilaporkan berpikir bahwa jika ia mencetak 10 gol antara sekarang dan akhir musim, Barca mungkin akan menawarkan kontrak baru kepadanya.”

Masih ada lebih dari cukup pertandingan tersisa di musim 2025-26 bagi Lewandowski untuk mencetak 10 gol. Barcelona memiliki 13 pertandingan tersisa dalam pertahanan gelar Liga mereka, sementara mereka juga telah melaju ke babak 16 besar Liga Champions.

Tidak ada jaminan bahwa Lewandowski akan menjadi pemain kunci dalam kompetisi domestik dan Eropa, karena pelatih kepala Hansi Flick sering lebih memilih opsi penyerang tengah alternatif.

Pelatih asal Jerman itu mengatakan tentang situasi Lewandowski: “Kami sudah berbicara; musim belum berakhir, dia perlu tetap fokus dan menikmati permainan. Saya tahu dia ingin lebih banyak waktu bermain, tapi dia melakukan hal-hal dengan baik dan saya harap dia menikmati situasi saat ini dan klub. Sekarang bukan waktunya untuk membicarakannya, dan kita semua tahu situasi klub, tapi saya tenang karena kita melakukan hal-hal dengan benar.”