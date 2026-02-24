Getty
Robert Lewandowski menetapkan target gol untuk memastikan perpanjangan kontraknya di Barcelona meskipun menerima tawaran transfer yang 'sangat baik' dari klub MLS Chicago Fire
Lewandowski menuju status bebas transfer
Keputusan di sana mungkin tidak lagi berada di tangan Lewandowski. Saat ini, kontraknya di Camp Nou akan berakhir pada akhir musim. Hal itu berarti status bebas transfernya akan berlaku pada musim panas yang juga mencakup final Piala Dunia lainnya.
Kontrak Lewandowski akan berakhir pada 30 Juni. Ia berharap dapat tampil di panggung internasional terbesar pada saat itu, dengan Polandia bersiap untuk pertandingan semifinal playoff kualifikasi melawan Austria.
Dalam dunia yang ideal, mantan penyerang Borussia Dortmund dan Bayern Munich ini akan kembali ke Barcelona setelah menyelesaikan komitmennya dengan timnas Polandia. Namun, masih ada kemungkinan ia akan menetap di Amerika Serikat.
Minat dari MLS dan Liga Pro Saudi
Sport melaporkan bahwa Chicago Fire sedang "mengintensifkan upaya" untuk mencapai kesepakatan dengan Lewandowski, sementara tim-tim di Liga Pro Saudi yang gemar berbelanja besar "berharap tawaran jutaan dolar mereka dapat mengatasi keraguan keluarga pemain internasional Polandia tersebut".
Pria itu sendiri lebih memilih untuk tetap di tempatnya. Mateusz Borek, salah satu jurnalis Polandia yang memiliki akses ke Lewandowski, mengklaim bahwa penyerang veteran itu tidak memiliki keinginan untuk menerima tantangan baru dan ingin membuktikan nilainya kepada Barcelona.
Dia mengatakan kepada Moc Futbolu: "Permainan Robert kurang sedikit gairah. Melawan Levante, dia bermain 66 menit, menyentuh bola 18 kali, dan melepaskan dua tembakan. Saat dia meninggalkan lapangan, dia mengumpat dalam bahasa Polandia, jadi dia tidak puas dengan keputusan Hansi Flick."
Borek menambahkan: “Saya pikir dia bingung saat ini. Dia menerima tawaran finansial yang sangat baik dari Chicago Fire dan tahu bahwa tawaran akan datang dari Arab Saudi, tetapi dia ingin tetap tinggal. Istrinya telah mendirikan beberapa bisnis di Barcelona,
mereka memiliki rumah baru, dan anak-anaknya bahagia. Dia ingin menerima tawaran atau setidaknya mendapatkan pesan yang jelas bahwa 'game over' tidak ada.”
Target gol Lewandowski dalam upaya perpanjangan kontrak dengan Barcelona
Barcelona belum menyingkirkan kemungkinan mengajukan tawaran baru, tetapi perlu meyakinkan bahwa perpanjangan kontrak akan menjadi pilihan terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Lewandowski mencetak 42 gol di semua kompetisi musim lalu, tetapi hanya 13 gol musim ini.
Borek menambahkan mengenai target Lewandowski: “Robert dilaporkan berpikir bahwa jika ia mencetak 10 gol antara sekarang dan akhir musim, Barca mungkin akan menawarkan kontrak baru kepadanya.”
Masih ada lebih dari cukup pertandingan tersisa di musim 2025-26 bagi Lewandowski untuk mencetak 10 gol. Barcelona memiliki 13 pertandingan tersisa dalam pertahanan gelar Liga mereka, sementara mereka juga telah melaju ke babak 16 besar Liga Champions.
Tidak ada jaminan bahwa Lewandowski akan menjadi pemain kunci dalam kompetisi domestik dan Eropa, karena pelatih kepala Hansi Flick sering lebih memilih opsi penyerang tengah alternatif.
Pelatih asal Jerman itu mengatakan tentang situasi Lewandowski: “Kami sudah berbicara; musim belum berakhir, dia perlu tetap fokus dan menikmati permainan. Saya tahu dia ingin lebih banyak waktu bermain, tapi dia melakukan hal-hal dengan baik dan saya harap dia menikmati situasi saat ini dan klub. Sekarang bukan waktunya untuk membicarakannya, dan kita semua tahu situasi klub, tapi saya tenang karena kita melakukan hal-hal dengan benar.”
Rekor Lewandowski: Gol dan trofi untuk Barcelona
Lewandowski bergabung dengan Barcelona dari Bayern Munich pada musim panas 2022. Ia telah mencetak 114 gol dalam 178 penampilan, membantu Blaugrana meraih dua gelar La Liga. Pemain Polandia yang tak kenal usia ini diramalkan akan mengikuti jejak legenda Portugal Cristiano Ronaldo dengan terus bermain hingga, dan mungkin melampaui, ulang tahun ke-40-nya.
