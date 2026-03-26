World Cup stars at risk

Robert Lewandowski, Gianluigi Donnarumma, dan 11 bintang top lainnya yang berisiko absen di Piala Dunia 2026

Jendela internasional terakhir menjelang akhir musim klub 2025-26 telah tiba. Bagi sebagian besar tim-tim unggulan tradisional di dunia, bulan ini menjadi waktu untuk melakukan penyempurnaan menjelang Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Namun, tidak semua tim memiliki kemewahan untuk merencanakan hal tersebut jauh-jauh hari, karena beberapa tim besar masih harus berjuang untuk memastikan tiket mereka ke turnamen tersebut.

Sepak bola internasional mencapai puncaknya saat pertaruhannya benar-benar hidup atau mati. Minggu ini, kita akan disuguhi pertunjukan yang sangat menarik. 16 tim Eropa yang masih berpeluang lolos akan bertarung memperebutkan empat slot terakhir yang ditawarkan UEFA, sementara dua slot lainnya akan ditentukan melalui pertandingan antarbenua.

Meskipun ada rekor 48 tim yang berkompetisi di turnamen musim panas ini, masih akan ada banyak nama-nama bintang yang harus menonton dari rumah. Jadi, siapa saja yang berisiko duduk di sofa daripada bermain di lapangan? GOAL siap memberikan informasinya...

  • Poland v Netherlands - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Robert Lewandowski (Polandia)

    Meskipun tidak dianggap sebagai salah satu tim unggulan di Eropa, Polandia selalu menjadi peserta tetap di turnamen internasional. Mereka telah lolos ke lima edisi terakhir Kejuaraan Eropa dan empat dari enam edisi terakhir Piala Dunia, namun partisipasi mereka pada tahun 2026 kini berada dalam ancaman serius.

    Meskipun Robert Lewandowski terus tampil gemilang di usia 37 tahun, Polandia harus mengalahkan Albania dan kemudian salah satu dari Swedia atau Ukraina jika ingin lolos ke Amerika Utara, setelah finis di posisi kedua di bawah Belanda pada babak penyisihan grup. Dengan striker veteran ini masih memimpin lini depan tim Barcelona yang produktif dan berpotensi meraih gelar ganda La Liga dan Liga Champions musim ini, akan menjadi kekecewaan besar jika ia tidak bisa bermain di Piala Dunia terakhirnya.

    Lewandowski juga hanya butuh 12 gol lagi untuk menjadi pemain pertama dalam sejarah Polandia yang mencetak 100 gol untuk tim nasional, dengan 88 golnya saat ini sudah unggul 40 gol dari Wlodzimierz Lubanski di peringkat kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa negara tersebut. Memecahkan rekor itu di Piala Dunia pasti akan terasa lebih istimewa, tetapi ia harus memberi dirinya kesempatan untuk melangkah lebih jauh dan melakukannya terlebih dahulu.

  • Germany v Italy - UEFA Nations League Quarterfinal Leg TwoGetty Images Sport

    Gianluigi Donnarumma (Italia)

    Gianluigi Donnarumma telah membela Italia dalam 79 pertandingan internasional sejak debutnya pada 2016, dan ia menjadi pemain terbaik tim tersebut selama kampanye Euro 2020 yang sukses, di mana Italia berhasil mengalahkan Inggris untuk menjadi juara Eropa. Namun, yang cukup mengejutkan, ia belum pernah bermain di Piala Dunia.

    Italia berada dalam risiko serius untuk absen di putaran final Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut, yang akan menjadi yang pertama dalam sejarah mereka. Rekor absen dua kali berturut-turut saat ini sudah menjadi yang terburuk, dan akan ada kegemparan di tanah air jika mereka kembali gagal lolos, terutama setelah tim yang menggeser mereka dari posisi teratas di grup adalah Norwegia. "Saya kecewa dan sedih," kata Donnarumma secara blak-blakan pada November setelah finis di posisi kedua.

    Azzurri, yang kini dilatih oleh Gennaro Gattuso, akan menjamu Irlandia Utara di babak pertama play-off UEFA, dengan Wales atau Bosnia-Herzegovina menanti pemenangnya. Tentunya Donnarumma dan Italia tidak akan membiarkan kesempatan ini terlewat, bukan?..

  • Turkey-Faces-Bulgaria-QualifierAFP

    Arda Güler (Turki)

    Kebangkitan Arda Güler menjadi salah satu cerita sampingan yang menarik di musim yang penuh kejutan bagi Real Madrid. Gelandang serang yang penuh talenta ini berhasil meraih kepercayaan baik dari Xabi Alonso maupun penggantinya, Álvaro Arbeloa, sehingga kini ia menjadi pemain reguler di Bernabéu, padahal sebelumnya ia hanya tampil sesekali di bawah asuhan Carlo Ancelotti.

    Terlebih lagi, pemain berusia 21 tahun ini juga sudah memiliki pengalaman yang signifikan di level internasional bersama Turki, memainkan peran utama dalam perjalanan mengesankan mereka ke perempat final Euro 2024, membuktikan predikat 'kuda hitam' yang mereka dapatkan sebelum turnamen dimulai.

    Jika tim yang diperkuat Guler, bintang Juventus Kenan Yildiz, playmaker Inter Hakan Calhanoglu, dan pemain Brighton Ferdi Kadioglu ingin mencapai Piala Dunia pertama negara tersebut sejak finis di posisi ketiga pada 2002, mereka harus mengalahkan Rumania di Istanbul dan kemudian Slovakia atau Kosovo. Itu tampaknya rute yang masuk akal mengingat mereka harus menghadapi juara Eropa Spanyol di babak kualifikasi.

  • Sweden v Slovakia - UEFA Nations League 2024/25 League C Group C1Getty Images Sport

    Alexander Isak & Viktor Gyokeres (Swedia)

    Musim Alexander Isak dan Viktor Gyokeres seharusnya berjalan sejalan, namun secara paradoks juga berada di jalur yang saling bertabrakan. Keduanya bergabung dengan dua tim favorit juara Liga Premier, masing-masing Liverpool dan Arsenal, sementara mereka diyakini akan menggabungkan kekuatan serangan luar biasa mereka untuk mengantarkan Swedia ke Piala Dunia.

    Dan, yah, musim ini tidak berjalan sesuai harapan. Gyokeres memang belum benar-benar memukau bersama The Gunners, tetapi ia adalah striker utama mereka dan kemungkinan besar Arsenal akan memenangkan Liga Premier. Di Anfield, Isak sudah kesulitan beradaptasi bahkan sebelum mengalami patah kaki pada Desember.

    Cedera tersebut akan membuat Isak absen dalam babak play-off Swedia melawan Ukraina, dan kemudian melawan Polandia atau Albania. Mereka beruntung bisa sampai pada tahap ini, hanya lolos berkat kemenangan di Nations League C dan finis di posisi terbawah grup kualifikasi mereka. Dengan Graham Potter kini memimpin tim nasional, Gyokeres diharapkan memimpin lini depan sendirian. Isak bukan satu-satunya pemain terkenal yang absen, kapten Dejan Kulusevski juga masih dalam masa pemulihan dari cedera lutut yang rumit, meskipun ia berada di kamp pelatihan dan akan mendukung rekan-rekannya dari pinggir lapangan.

  • FBL-FRIENDLY-DEN-NIRAFP

    Christian Eriksen (Denmark)

    Christian Eriksen memang sudah jauh dari masa kejayaannya, itu bukan rahasia lagi, tapi Piala Dunia akan terasa lebih baik dengan kehadirannya daripada tanpa dia. Mengapa? Karena dia kini telah mencapai status 'legenda' di mana jika dia muncul di layar televisi Anda saat menonton pertandingan acak musim panas ini, Anda akan langsung merasa nostalgia di atas segalanya.

    Gelandang serang ini telah menjadi starter di pertandingan Piala Dunia sejak 2010 dan merupakan keajaiban bahwa dia masih bisa bermain setelah mengalami serangan jantung di Euro 2020. Denmark tidak memiliki daya serang yang sama seperti dulu, dengan pemain Manchester United yang gagal, Rasmus Hojlund, dan bintang Brentford, Mikkel Damsgaard, sebagai nama-nama paling menonjol lainnya dalam skuad mereka, meskipun seperti Polandia yang disebutkan sebelumnya, sulit membayangkan turnamen besar tanpa kehadiran mereka. Tim Denmark akan menjamu Makedonia Utara sebelum kemungkinan bertanding melawan Ceko atau Republik Irlandia.

  • England v Republic of Ireland - UEFA Nations League 2024/25 League B Group B2Getty Images Sport

    Caoimhin Kelleher (Republik Irlandia)

    Troy Parrott adalah pemain Irlandia yang menjadi pahlawan nasional dan sensasi internasional berkat hat-trick luar biasa yang membantunya mengalahkan Hongaria dan memastikan tempat timnya di babak play-off, jadi sayang sekali dia tidak dipilih sebagai yang terdepan di sini.

    Sebaliknya, pemain utama Irlandia tetaplah Caoimhin Kelleher, yang telah mengukuhkan statusnya sebagai salah satu kiper terbaik Liga Premier musim ini. Tentu saja, ia tampil sangat baik setiap kali dipanggil sebagai cadangan Alisson Becker di Liverpool, tetapi ia perlu bermain secara reguler untuk membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar penerima manfaat dari keadaan.

    Brentford dan Irlandia bisa mengandalkan salah satu penjaga gawang paling andal di dunia. Lolos ke Piala Dunia, melalui Ceko dan kemudian Denmark atau Makedonia Utara, akan memberinya kesempatan untuk semakin meningkatkan reputasinya.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-CZE-GIBAFP

    Patrik Schick (Republik Ceko)

    Yang siap menggagalkan Kelleher dan Irlandia adalah penyerang andalan Bayer Leverkusen, Patrik Schick. Ya, dia masih rajin mencetak gol di Jerman, dengan mengoleksi 27 gol di semua kompetisi musim lalu dan sudah 15 gol sejauh ini musim ini. Dia, tentu saja, juga memiliki rekam jejak yang mumpuni di turnamen internasional—tendangan lobnya dari garis tengah lapangan melawan Skotlandia di Euro 2020 menjadi sambutan yang sangat dinanti para penggemar setelah masa lockdown akibat pandemi COVID-19.

    Republik Ceko belum pernah lolos ke Piala Dunia sebagai negara merdeka, meskipun selalu tampil di setiap Kejuaraan Eropa sejak berpisah dari Slovakia. Kini, tugas para pemain seperti Schick, Tomas Soucek, dan Ladislav Krejci untuk mengakhiri rentetan hasil buruk tersebut setelah tertinggal enam poin dari Kroasia.

  • Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Stanislav Lobotka (Slovakia)

    Di seberang perbatasan, Slovakia berharap bisa lolos ke Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarah mereka. Tim yang dijuluki "Sokoli" ini memulai debutnya pada tahun 2010 di Afrika Selatan, dan berhasil mencapai babak 16 besar sebelum tersingkir oleh Belanda.

    Pada kesempatan itu, mereka dipimpin oleh gelandang Napoli yang berpengalaman, Marek Hamsik, yang kini menjabat sebagai asisten pelatih tim nasional. Kali ini, mereka kembali berharap gelandang Napoli yang berpengalaman dapat membantu memimpin tim, dengan pemenang Scudetto, Stanislav Lobotka, yang membawa daya tarik bintang.

    Slovakia tidak benar-benar mendekati Jerman pada babak kualifikasi awal, sehingga mereka berharap babak play-off melawan Kosovo dan kemudian salah satu dari Turki atau Rumania akan jauh lebih menguntungkan.

  • Wales v North Macedonia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Harry Wilson (Wales)

    Harry Wilson sedang berupaya sekuat tenaga untuk mencatatkan namanya sebagai salah satu pemain unggulan di papan tengah Liga Premier, dengan menampilkan performa-performa gemilang bersama Fulham selama beberapa musim terakhir. Dengan kontraknya yang akan berakhir pada musim panas nanti, ia berpotensi mendapatkan bayaran besar jika ia bisa memanfaatkan peluangnya dengan baik. Membawa Wales ke Piala Dunia dan tampil memukau di Amerika Utara tentu akan memberinya posisi tawar yang lebih kuat di meja negosiasi. 

    Tim Red Dragons membiarkan Belgia, yang sudah melewati masa kejayaannya, menguasai grup kualifikasi mereka, yang berarti mereka kini harus mengalahkan Bosnia-Herzegovina dan Italia atau Irlandia Utara dalam beberapa hari ke depan. Kali ini tidak ada Gareth Bale atau Aaron Ramsey yang bisa membawa mereka meraih kemenangan, dengan Wilson sebagai pemain terdekat yang mereka miliki sebagai penyerang yang mampu mengubah jalannya pertandingan dan mencetak gol dari situasi yang tak terduga.

  • Newcastle United v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Yoane Wissa (Republik Demokratik Kongo)

    Kita akhiri dengan satu-satunya tim dalam daftar ini yang tidak melalui jalur play-off Eropa. Republik Demokratik Kongo, yang diperkuat nama-nama bintang seperti Yoane Wissa, Aaron Wan-Bissaka, dan Noah Sadiki, telah menempuh jalan yang panjang untuk mencoba lolos ke Piala Dunia pertama mereka sejak satu-satunya penampilan mereka sebagai Zaire pada tahun 1974.

    Mereka berada di posisi kedua di bawah Senegal dalam grup kualifikasi awal mereka, dan berhasil mengamankan tempat di babak kedua CAF yang sangat ketat. Mereka pertama-tama mengalahkan Kamerun 1-0 berkat gol penentu di menit terakhir dari Chancel Mbemba, sebelum mengalahkan Nigeria melalui adu penalti untuk memastikan tempat mereka di babak play-off antarbenua.

    Republik Demokratik Kongo menjadi favorit kuat untuk lolos ke Amerika Utara, karena mereka akan menghadapi salah satu dari Kaledonia Baru atau Jamaika pada hari Selasa dengan tiket kualifikasi sebagai taruhannya.