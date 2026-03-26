Robert Lewandowski, Gianluigi Donnarumma, dan 11 bintang top lainnya yang berisiko absen di Piala Dunia 2026

Musim Alexander Isak dan Viktor Gyokeres seharusnya berjalan sejalan, namun secara paradoks juga berada di jalur yang saling bertabrakan. Keduanya bergabung dengan dua tim favorit juara Liga Premier, masing-masing Liverpool dan Arsenal, sementara mereka diyakini akan menggabungkan kekuatan serangan luar biasa mereka untuk mengantarkan Swedia ke Piala Dunia.
Dan, yah, musim ini tidak berjalan sesuai harapan. Gyokeres memang belum benar-benar memukau bersama The Gunners, tetapi ia adalah striker utama mereka dan kemungkinan besar Arsenal akan memenangkan Liga Premier. Di Anfield, Isak sudah kesulitan beradaptasi bahkan sebelum mengalami patah kaki pada Desember.
Cedera tersebut akan membuat Isak absen dalam babak play-off Swedia melawan Ukraina, dan kemudian melawan Polandia atau Albania. Mereka beruntung bisa sampai pada tahap ini, hanya lolos berkat kemenangan di Nations League C dan finis di posisi terbawah grup kualifikasi mereka. Dengan Graham Potter kini memimpin tim nasional, Gyokeres diharapkan memimpin lini depan sendirian. Isak bukan satu-satunya pemain terkenal yang absen, kapten Dejan Kulusevski juga masih dalam masa pemulihan dari cedera lutut yang rumit, meskipun ia berada di kamp pelatihan dan akan mendukung rekan-rekannya dari pinggir lapangan.