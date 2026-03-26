Robert Lewandowski, Gianluigi Donnarumma, dan 11 bintang top lainnya yang berisiko absen di Piala Dunia 2026

Meskipun tidak dianggap sebagai salah satu tim unggulan di Eropa, Polandia selalu menjadi peserta tetap di turnamen internasional. Mereka telah lolos ke lima edisi terakhir Kejuaraan Eropa dan empat dari enam edisi terakhir Piala Dunia, namun partisipasi mereka pada tahun 2026 kini berada dalam ancaman serius.

Meskipun Robert Lewandowski terus tampil gemilang di usia 37 tahun, Polandia harus mengalahkan Albania dan kemudian salah satu dari Swedia atau Ukraina jika ingin lolos ke Amerika Utara, setelah finis di posisi kedua di bawah Belanda pada babak penyisihan grup. Dengan striker veteran ini masih memimpin lini depan tim Barcelona yang produktif dan berpotensi meraih gelar ganda La Liga dan Liga Champions musim ini, akan menjadi kekecewaan besar jika ia tidak bisa bermain di Piala Dunia terakhirnya.

Lewandowski juga hanya butuh 12 gol lagi untuk menjadi pemain pertama dalam sejarah Polandia yang mencetak 100 gol untuk tim nasional, dengan 88 golnya saat ini sudah unggul 40 gol dari Wlodzimierz Lubanski di peringkat kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa negara tersebut. Memecahkan rekor itu di Piala Dunia pasti akan terasa lebih istimewa, tetapi ia harus memberi dirinya kesempatan untuk melangkah lebih jauh dan melakukannya terlebih dahulu.