Katie Gritt, Head of Sport Marketing di Panini, mengungkapkan proyek ini mewujudkan target pribadi besar bagi sang penyanyi. "Kami sangat senang bisa menghadirkan stiker Panini edisi terbatas Port Vale x Robbie Williams ini kepada para penggemar Vale!" kata Gritt. "Bisa berkolaborasi dengan klub dan dengan Robbie dengan cara seperti ini, mewujudkan mimpi masa kecil Robbie untuk menjadi Panini shiny, adalah cara sempurna untuk merayakan sponsor Robbie pada kostum Port Vale musim ini!"

Head of Content and Media Operations Port Vale, Dan Townley, menyoroti hubungan klub yang terus berlanjut dengan merek tersebut setelah peluncuran ulang tahun ke-150 musim lalu. "Kami bangga sekali lagi bisa bekerja sama erat dengan tim di Panini untuk menciptakan koleksi eksklusif lainnya," tambahnya. "Kami sangat senang bisa merayakan kemitraan klub yang sangat spesial dengan cara yang begitu unik. dan kami berharap para penggemar menyukai stiker ini sebesar kami."



