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Port Vale v Portsmouth - Sky Bet League OneGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Robbie Williams mewujudkan mimpi masa kecil saat Port Vale dan Panini meluncurkan stiker 'shiny' eksklusif

Port Vale
League Two
CULTURE

Superstar pop Robbie Williams telah mencapai pencapaian yang hanya bisa diimpikan oleh sebagian besar penggemar sepak bola dengan menjadi stiker resmi Panini. Pendukung Port Vale seumur hidup itu bekerja sama dengan merek koleksi ikonik tersebut dan klub kesayangannya untuk merilis edisi terbatas "shiny" seiring keterlibatannya yang kian besar bersama Port Vale.

  • Robbie Williams mendapatkan kartu 'shiny' Panini miliknya sendiri

    Port Vale telah bermitra dengan Panini untuk merilis stiker eksklusif yang menampilkan superstar global Robbie Williams. Koleksi ini menandai laga kandang pertama sejak sang penyanyi resmi menjadi sponsor klub masa kecilnya pada musim panas ini.

    Stiker "shiny" khusus ini merayakan hubungan unik antara dua nama ikonik asal Stoke-on-Trent tersebut. Para suporter akan mendapat kesempatan pertama untuk memperoleh item ini jelang pertandingan hari Sabtu.



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    Mewujudkan mimpi masa kecil

    Katie Gritt, Head of Sport Marketing di Panini, mengungkapkan proyek ini mewujudkan target pribadi besar bagi sang penyanyi. "Kami sangat senang bisa menghadirkan stiker Panini edisi terbatas Port Vale x Robbie Williams ini kepada para penggemar Vale!" kata Gritt. "Bisa berkolaborasi dengan klub dan dengan Robbie dengan cara seperti ini, mewujudkan mimpi masa kecil Robbie untuk menjadi Panini shiny, adalah cara sempurna untuk merayakan sponsor Robbie pada kostum Port Vale musim ini!"

    Head of Content and Media Operations Port Vale, Dan Townley, menyoroti hubungan klub yang terus berlanjut dengan merek tersebut setelah peluncuran ulang tahun ke-150 musim lalu. "Kami bangga sekali lagi bisa bekerja sama erat dengan tim di Panini untuk menciptakan koleksi eksklusif lainnya," tambahnya. "Kami sangat senang bisa merayakan kemitraan klub yang sangat spesial dengan cara yang begitu unik. dan kami berharap para penggemar menyukai stiker ini sebesar kami."


  • Mempererat hubungan dengan klub

    Williams secara signifikan meningkatkan dukungannya kepada Port Vale menjelang musim ini. Inisial namanya kini terpampang mencolok di bagian depan jersey pertandingan klub dan di lengan perlengkapan latihan mereka. Di luar sponsor kostum, suporter seumur hidup itu juga meningkatkan komitmennya di luar lapangan. Ia baru-baru ini ditunjuk sebagai duta pertama dalam sejarah untuk badan amal klub, Port Vale Foundation.


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    Tranmere Rovers menunggu

    Para pendukung bisa mendapatkan stiker edisi terbatas di stan Panini di Holdcroft Motors Fanzone pada Sabtu ini. Peluncuran ini bertepatan dengan laga kandang Port Vale yang akan datang melawan Tranmere Rovers.

League Two
Port Vale crest
Port Vale
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Tranmere Rovers crest
Tranmere Rovers
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