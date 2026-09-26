Van de Ven telah menjadi subjek minat utama bagi Liverpool dan Manchester United, dengan kedua klub saat ini berada pada tahap yang disebut sebagai "pemantauan intensif" dalam proses pemantauan bakat mereka, menurut Caught offside.

Sejak didatangkan dari Wolfsburg pada 2023, pemain 25 tahun itu telah memantapkan dirinya sebagai pilar lini belakang Tottenham, membuat para pemandu bakat terkesan dengan perpaduan unik antara kecepatan pemulihan dan kemahiran teknis di sisi kiri favoritnya.

Bagi tim elite modern, menemukan bek tengah berkaki kiri yang mampu mengawal ruang luas adalah sebuah prioritas, yang membuat pemain asal Belanda itu menjadi kandidat menonjol bagi klub-klub yang ingin mengembangkan struktur pertahanan mereka dalam beberapa musim mendatang.



