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Rival bersiap siaga! Liverpool dan Manchester United terus memantau ketat bek Tottenham Micky van de Ven
Raksasa Premier League memantau pemain cepat Tottenham Hotspur
Van de Ven telah menjadi subjek minat utama bagi Liverpool dan Manchester United, dengan kedua klub saat ini berada pada tahap yang disebut sebagai "pemantauan intensif" dalam proses pemantauan bakat mereka, menurut Caught offside.
Sejak didatangkan dari Wolfsburg pada 2023, pemain 25 tahun itu telah memantapkan dirinya sebagai pilar lini belakang Tottenham, membuat para pemandu bakat terkesan dengan perpaduan unik antara kecepatan pemulihan dan kemahiran teknis di sisi kiri favoritnya.
Bagi tim elite modern, menemukan bek tengah berkaki kiri yang mampu mengawal ruang luas adalah sebuah prioritas, yang membuat pemain asal Belanda itu menjadi kandidat menonjol bagi klub-klub yang ingin mengembangkan struktur pertahanan mereka dalam beberapa musim mendatang.
- AFP
Liverpool dan Manchester United mengintai
Bagi Liverpool, ketertarikan itu didorong oleh kebutuhan yang jelas untuk menyiapkan regenerasi di jantung pertahanan mereka. Dengan Virgil van Dijk kini berusia 35 tahun dan menit bermainnya mulai dikelola dengan lebih hati-hati, staf perekrutan di Anfield memandang Van de Ven sebagai calon penerus rekan setimnya di tim nasional tersebut. Klub itu dilaporkan telah mengagumi sang pemain dalam periode yang cukup lama, dengan mengidentifikasinya sebagai salah satu dari sedikit pemain yang memiliki atribut fisik yang dibutuhkan untuk beroperasi dalam sistem intensitas tinggi mereka.
Sementara itu, Manchester United juga terus mencermati situasi tersebut saat mereka melanjutkan penilaian terhadap opsi bek tengah mereka sendiri. Usianya, pengalaman di Premier League, dan kemampuannya bermain di sisi kiri pertahanan semuanya akan menarik bagi klub yang masih membentuk inti pertahanan jangka panjangnya.
Tottenham Hotspur memegang semua kendali dalam negosiasi
Meski minat dari North West kian meningkat, setiap peminat potensial menghadapi tugas berat untuk memboyong bek tersebut dari Tottenham Hotspur Stadium. Tottenham Hotspur berada dalam posisi negosiasi yang sangat kuat setelah pembaruan kontrak penting pada awal musim ini. Pada Agustus, klub berhasil mengikat Van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang kabarnya memperpanjang masa baktinya hingga 2031. Komitmen jangka panjang ini menjadi dorongan besar bagi klub.
Sang pemain juga telah menyatakan komitmen penuh terhadap proyek di North London, yang semakin mempersulit potensi kepindahan bagi rival-rival yang berminat. Saat membahas keputusannya menandatangani kontrak baru, Van de Ven mengatakan: "Ini adalah momen spesial untuk menandatangani kontrak baru dan momen yang membanggakan bagi saya dan keluarga saya. Saya selalu mencintai Spurs, sejak hari pertama saya datang ke sini. Saya mencintai klub ini, saya mencintai para penggemar dan saya berkembang dengan sangat baik di sini."
- AFP
De Zerbi memuji bek "elite Eropa"
Pentingnya Van de Ven bagi proyek Tottenham tidak bisa dilebih-lebihkan, khususnya di bawah arahan Roberto De Zerbi. Manajer asal Italia itu secara terbuka menyoroti kualitas yang dibawa pemain Belanda tersebut ke dalam racikan taktiknya, dan memandangnya sebagai bagian yang tak tergantikan dalam rencananya untuk masa depan.
De Zerbi penuh pujian ketika perpanjangan kontrak itu dirampungkan, dengan mengatakan: "Micky adalah salah satu bek tengah terbaik di Eropa dan pemain penting bagi kami. Ia memiliki kualitas, mentalitas, dan ambisi yang kami inginkan di Tottenham Hotspur, dan saya sangat senang ia telah memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya bersama klub. Kami sedang membangun sesuatu yang kuat di sini, dan pemain seperti Micky adalah bagian penting dari masa depan itu. Keputusannya untuk menandatangani kontrak baru menunjukkan keyakinannya terhadap apa yang sedang kami ciptakan bersama."
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