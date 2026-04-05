Lapangan sepak bola dipenuhi dengan emosi yang terekam oleh kamera, dan putaran ke-27 Liga Saudi menyuguhkan banyak momen menonjol yang sarat dengan berbagai emosi, mulai dari kegembiraan yang meluap-luap, kesedihan, rasa syukur, hingga kemarahan.
Ringkasan dalam gambar... Ronaldo merayakan gol ke-100... Inzaghi marah besar... dan jejak pertama Miti
Kemajuan yang mengejutkan bagi sang bintang... tapi!
Pertandingan paling menonjol pada putaran tersebut adalah saat Al-Nasr meraih kemenangan telak atas Al-Najma dengan skor 5-2, Jumat lalu, di Stadion Al-Awal Park.
Meskipun menang telak, pertandingan tersebut berlangsung sangat seru, terutama di akhir babak pertama, ketika Al-Najma, yang berada di posisi terbawah klasemen, sempat unggul atas Al-Nasr, sang pemuncak klasemen, sebelum tim terakhir itu membalas dengan dua gol cepat.
Perayaan Al-Hamdan
Gol penyama kedudukan untuk Al-Nassr dicetak oleh Abdullah Al-Hamdan pada masa tambahan waktu babak pertama, namun yang lebih menarik daripada gol itu sendiri adalah perayaannya.
Setelah mencetak gol, Al-Hamdan segera menguasai bola, lalu menunjuk ke lambang Al-Nassr sambil mengacungkan jari telunjuknya membentuk angka 1, sebagai tanda keunggulan "Al-Alamy" atas para pesaingnya.
Perayaan ini disambut dengan antusiasme yang luar biasa oleh para pendukung Al-Nassr, terutama karena sang pemain baru bergabung dengan tim dua bulan yang lalu, datang dari rival abadi mereka, Al-Hilal.
Duet Mané
Pada serangan berikutnya, pemain asal Senegal Sadio Mané mencetak gol kedua Al-Nassr, sebelum juga mencetak gol kelima tim dan gol keduanya pada masa tambahan waktu babak kedua.
Mane terus membuktikan pentingnya perannya bagi tim Al-Nassr sepanjang musim ini, terutama di tengah absennya bintang Portugal João Félix dari pertandingan tersebut akibat skorsing.
Seratus Tahun Ronaldo
Sedangkan dua gol lainnya dicetak oleh bintang Portugal Cristiano Ronaldo, yang mencetak gol ketiga melalui tendangan penalti dan gol keempat lewat tendangan indah dari dalam kotak penalti.
Ronaldo merayakan dengan cara terbaik pencapaiannya dalam pertandingan ke-100 bersama Al-Nassr di Liga Roshen Saudi, sejak bergabung dengan tim tersebut pada Januari 2023 melalui transfer bebas, setelah mengakhiri kontraknya dengan Manchester United.
Dengan demikian, "Roket Madeira" telah mencetak gol ke-97 bersama Al-Nassr di Liga Roshen, sehingga hanya tinggal 3 gol lagi untuk mencapai rekor 100 gol lainnya di kompetisi tersebut, namun kali ini dalam hal mencetak gol.
Kemarahan Ronaldo terhadap Dunga
Namun, Ronaldo yang merasa senang itu juga merasa marah, karena Nabil Emad Dunga, gelandang Al-Najma asal Mesir.
Bintang Portugal itu mengungkapkan kemarahannya karena Dunga dua kali berpura-pura cedera, saat skor masih imbang tanpa gol di babak pertama.
Perayaan Ronaldo
Namun tak diragukan lagi bahwa semua perasaan negatif itu telah sirna sepenuhnya dari diri Ronaldo, setelah ia mencetak dua gol, timnya meraih kemenangan, dan semakin menjauh di puncak klasemen Liga Saudi.
Hal itu terlihat pada "El Don" yang sengaja menghampiri para pendukung Al-Nassr setelah pertandingan usai, untuk merayakan bersama mereka seperti biasa setelah meraih kemenangan, dengan seluruh pemain tim mengikuti di belakangnya.
Kerja sama yang mengejutkan
Sebaliknya, Al-Hilal terpaksa puas dengan hasil imbang 2-2 melawan Al-Taawoun pada Sabtu di Stadion Kingdom Arena, sehingga posisinya dalam perebutan gelar Liga Saudi semakin rumit.
Hasil imbang tersebut menambah perolehan poin Al-Hilal menjadi 65, namun mereka kini tertinggal 5 poin dari Al-Nassr, pemuncak klasemen, dan hanya unggul selisih gol atas Al-Ahli yang berada di posisi ketiga, dengan sisa 7 putaran lagi.
Tujuan utama Miti
Meskipun timnya mengalami kesulitan, penyerang asal Pantai Gading, Mohamed Kader Miti, baru-baru ini menjalani salah satu malam terbaiknya, setelah mencetak gol pembuka untuk Al-Hilal menjelang akhir babak pertama.
Gol tersebut merupakan gol pertama Miti sejak bergabung dengan Al-Hilal pada Januari lalu, dalam pertandingan kelimanya bersama tim tersebut, dan yang pertama sebagai starter di Liga Roshen.
Yang menarik, penyerang asal Pantai Gading ini awalnya tidak direncanakan untuk bermain, namun cedera mendadak yang dialami pemain Prancis Karim Benzema sebelum pertandingan dimulai memberinya kesempatan untuk bermain, dan akhirnya mencetak gol.
Gol Leonardo... dan peluang yang terbuang
Gol kedua Al-Hilal dicetak oleh penyerang Brasil Marcos Leonardo, yang membawa timnya menyamakan kedudukan, namun hal itu tidak cukup untuk meraih kemenangan setelahnya.
Leonardo sendiri membuang banyak peluang sebelum mencetak gol penyama kedudukan, salah satunya cukup untuk membawa "Al-Zaeem" unggul 2-0, setelah gol langsung dari Miti.
Kemarahan Inzagi
Tak diragukan lagi, semua hal tersebut membuat Simone Inzaghi, pelatih tim Al-Hilal asal Italia, meluapkan amarahnya di pinggir lapangan, saat ia berdiri di area teknis.
Namun, kemarahan itu mencapai puncaknya ketika beknya, Hassan Tambakti, membuang peluang untuk mencetak gol penyama kedudukan, segera setelah Al-Taawoun unggul, sementara gawang kosong tanpa penjaga gawang Mailsun.