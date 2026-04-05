Gol penyama kedudukan untuk Al-Nassr dicetak oleh Abdullah Al-Hamdan pada masa tambahan waktu babak pertama, namun yang lebih menarik daripada gol itu sendiri adalah perayaannya.

Setelah mencetak gol, Al-Hamdan segera menguasai bola, lalu menunjuk ke lambang Al-Nassr sambil mengacungkan jari telunjuknya membentuk angka 1, sebagai tanda keunggulan "Al-Alamy" atas para pesaingnya.

Perayaan ini disambut dengan antusiasme yang luar biasa oleh para pendukung Al-Nassr, terutama karena sang pemain baru bergabung dengan tim dua bulan yang lalu, datang dari rival abadi mereka, Al-Hilal.