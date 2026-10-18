Penyerang berusia 29 tahun itu belum tampil untuk tim senior sejak kekalahan 0-3 dari Brentford pada Agustus. Setelah upaya transfernya pada musim panas ke mantan klubnya, Everton, dan klub Brasil Vasco da Gama gagal, ia kemudian tidak dimasukkan dalam daftar 25 pemain Tottenham untuk Liga Primer.

Setelah diturunkan ke tim U-21, penyerang itu baru-baru ini tampil di Jersey Mike's Trophy. Ia mencetak gol saat timnya bermain imbang 2-2 melawan Cheltenham Town pada Selasa, lalu sukses mengeksekusi penalti dalam adu penalti yang akhirnya berujung kekalahan 6-7.

Meski disisihkan dari kompetisi domestik, pemain Brasil itu mendapat pujian atas sikap profesionalnya dalam laga tim muda tersebut. Ia meluangkan waktu untuk berfoto dan memberikan tanda tangan kepada para pendukung, meski masa depan jangka panjangnya di London utara masih sangat tidak pasti.



