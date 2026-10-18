Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Richarlison membalas! Pemain tersisih Tottenham kembali melontarkan sindiran terbuka kepada Roberto De Zerbi setelah Duncan Ferguson turun tangan
Penyingkiran dari tim utama dan penurunan ke tim U-21
Penyerang berusia 29 tahun itu belum tampil untuk tim senior sejak kekalahan 0-3 dari Brentford pada Agustus. Setelah upaya transfernya pada musim panas ke mantan klubnya, Everton, dan klub Brasil Vasco da Gama gagal, ia kemudian tidak dimasukkan dalam daftar 25 pemain Tottenham untuk Liga Primer.
Setelah diturunkan ke tim U-21, penyerang itu baru-baru ini tampil di Jersey Mike's Trophy. Ia mencetak gol saat timnya bermain imbang 2-2 melawan Cheltenham Town pada Selasa, lalu sukses mengeksekusi penalti dalam adu penalti yang akhirnya berujung kekalahan 6-7.
Meski disisihkan dari kompetisi domestik, pemain Brasil itu mendapat pujian atas sikap profesionalnya dalam laga tim muda tersebut. Ia meluangkan waktu untuk berfoto dan memberikan tanda tangan kepada para pendukung, meski masa depan jangka panjangnya di London utara masih sangat tidak pasti.
- Getty Images Sport
Ferguson menuntut penjelasan soal perlakuan Spurs
Situasi itu menarik perhatian legenda Everton Duncan Ferguson, yang pernah menangani penyerang tersebut saat menjadi manajer sementara di Goodison Park. Berbicara dalam siniar Overlap Daily, pria asal Skotlandia itu mempertanyakan alasan di balik keputusan menyingkirkan pemain sekaliber itu.
“Saya tidak tahu apa yang dilakukan manajer Tottenham,” kata Ferguson. “Saya tidak tahu apakah mereka bertengkar hebat, dan mengenal Richy, kemungkinan besar memang begitu. Namun, Anda harus merangkulnya dan berkata, ‘Ayo, Richy,’ lalu membawanya kembali ke tim.”
Ferguson menambahkan bahwa tindakan disipliner sekeras itu jarang bisa dibenarkan. “Anda tidak mencoret pemain seperti itu kecuali terjadi sesuatu yang benar-benar serius: dia menonjok seseorang di dagu, atau ada perkelahian sungguhan di lapangan latihan. Richarlison pemain bagus, dan Tottenham tidak terlalu hebat, bukan?”
Dukungan terbuka itu jelas berarti bagi sang penyerang yang tersisih. Melalui Instagram Story miliknya, ia segera menyindir pelatih kepalanya saat ini secara halus dengan mengunggah: “Terima kasih @duncan9ferguson, kamu benar.”
De Zerbi lepas tangan dari saga penyerang
Saat menghadapi media di Hotspur Way pada Minggu pagi, De Zerbi tak pelak ditanya soal aktivitas di media sosial tersebut. Pelatih asal Italia itu dengan tegas menjauhkan diri dari persoalan yang masih bergulir, dengan mengisyaratkan bahwa keputusan untuk tidak menyertakan sang penyerang berasal dari jajaran direksi, bukan dari bangku pelatih.
“Itu bukan lagi urusan saya,” kata De Zerbi kepada wartawan. “Anda harus bertanya kepada Vinai atau Johan. Itu bukan urusan saya. Saya tahu sebagai pelatih, saya harus memberikan dukungan dan bertanggung jawab, bahkan ketika itu bukan tanggung jawab saya. Saya tidak mengambil keputusan apa pun dalam situasi ini.”
Pelatih Tottenham Hotspur itu juga menegaskan bahwa ia tetap bersedia berbicara secara pribadi jika sang pemain ingin membahas persoalan tersebut. Ia menambahkan: “Jika dia ingin berbicara dengan saya, dia bisa menemui saya di kantor dari pukul 08.30 hingga malam hari. Namun, saya tidak ingin membicarakan ini lagi karena fokus saya tertuju pada pertandingan melawan Coventry.”
- Mark Pain
Ujian krusial melawan Coventry menanti Tottenham yang tengah mendapat tekanan
Tottenham kini harus mengabaikan hiruk pikuk di sekitar mereka saat bersiap menjamu tim promosi Coventry City pada Senin malam. Tim asuhan De Zerbi sangat membutuhkan kemenangan untuk meredakan tekanan yang terus meningkat dan membangun momentum setelah mengawali musim Liga Primer tanpa kemenangan.
Bagi penyerang yang tersisih itu, masa depan dalam waktu dekat tampak suram. Kecuali kepindahannya terwujud pada Januari, ia tetap tidak memenuhi syarat untuk tampil dalam pertandingan liga dan sama sekali tidak masuk dalam rencana untuk kompetisi piala, sehingga sepakbola level junior menjadi satu-satunya kesempatan baginya untuk bermain dalam laga kompetitif.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami