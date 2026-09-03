Rios pun terus melangkah di jalurnya bersama futsal, hingga ia mencapai usia 18 tahun, ketika jalur itu sendiri menjadi jalannya menuju sepak bola profesional, berbeda dengan apa yang ia rencanakan pada mulanya.

Hal itu terjadi pada 2018, ketika timnas futsal Kolombia U-20 melakukan perjalanan ke Brasil untuk mengikuti sebuah turnamen persahabatan, yang di dalamnya Rios memperlihatkan kemampuan dan potensinya, hingga menarik perhatian seluruh pengamat.

Berdasarkan turnamen tersebut, klub sepak bola Brasil, Flamengo, memutuskan untuk memanggil Rios guna menjalani masa uji coba bersama mereka, sebelum akhirnya mengikatnya secara resmi.

Pada titik itu, kehidupan Richard Rios berubah, dan kariernya di futsal berakhir, tetapi pengaruhnya tetap membekas padanya hingga kini, sebagaimana yang ia ungkapkan sendiri.

Rios mengatakan dalam pernyataan sebelumnya kepada situs resmi Federasi Sepak Bola Internasional: "Sebagian besar hal yang saya lakukan di lapangan berasal dari futsal, entah itu menaruh kaki di atas bola, kontrol, penguasaan bola, menghadapi situasi satu lawan satu, atau melakukan umpan-umpan dua sentuhan."

Ia menambahkan: "Saya bisa berpikir lebih cepat dari yang lain di ruang-ruang sempit, dan saya rasa sepak bola banyak melibatkan hal tersebut. Pertarungan-pertarungan kecil ini bisa jadi merupakan hal-hal yang harus Anda kuasai untuk memenangkan pertandingan."