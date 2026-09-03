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Colombia v Ghana: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Richard Rios: Bagaimana Perjalanannya dari Futsal Tanpa Alas Kaki hingga Jantung Al Ittihad?

FEATURES
R. Rios
Al Ittihad vs Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Nassr FC
Saudi Pro League
Maritimo vs Benfica
Maritimo
Benfica
Liga Portugal
Colombia
Kolombia
Arab Saudi
Portugal

Pemain asal Kolombia itu memiliki kisah kemanusiaan yang mengharukan

Terkadang kehidupan menolak untuk mewujudkan impianmu, bukan karena membencimu, melainkan sebaliknya, karena ia mencintaimu dan menggambarkan untukmu sebuah jalan yang tak pernah kau impikan suatu hari pun, dan inilah kisah hidup pemain Kolombia Richard Rios, gelandang baru Al-Ittihad.

Al-Ittihad mengumumkan, pada pagi hari ini Kamis, penandatanganan kontrak dengan Richard Rios, yang datang dari Benfica dengan status pinjaman hingga akhir musim ini, tanpa adanya klausul pembelian menurut yang diungkapkan sejumlah laporan media.

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  • Si Kaki Telanjang yang Lebih Memilih Futsal ketimbang Sepak Bola

    Richard Rios adalah pemain sepak bola asal Kolombia yang bermain di lini tengah, berusia 26 tahun, lahir di kota Vegachi, Kolombia, pada 2 Juni 2000.

    Rios tumbuh dalam kondisi yang sangat sulit, hal yang membuatnya berpikir untuk menekuni sebuah olahraga yang dapat membantunya keluar dari kondisi tersebut, khususnya sepak bola yang senang ia ikuti.

    Namun, bocah Kolombia itu tidak menemukan jalannya di sepak bola, di tengah persaingan sengit yang mempersempit peluangnya untuk mencapai level tinggi, hal yang membuatnya memutuskan untuk bermain futsal.

    Meski begitu, Rios tetap tidak lepas dari kondisi sulit tersebut, hingga ia bahkan terpaksa menjalani beberapa pertandingan tanpa alas kaki.

    Dan meskipun ia seorang pemain futsal, ia gagal menyaksikan turnamen Piala Dunia tahun 2012 yang digelar di Thailand melalui televisi, akibat kondisi sulit yang mengelilingi lingkungan tempat ia tinggal.

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  • Dari futsal ke lapangan sepak bola

    Rios pun terus melangkah di jalurnya bersama futsal, hingga ia mencapai usia 18 tahun, ketika jalur itu sendiri menjadi jalannya menuju sepak bola profesional, berbeda dengan apa yang ia rencanakan pada mulanya.

    Hal itu terjadi pada 2018, ketika timnas futsal Kolombia U-20 melakukan perjalanan ke Brasil untuk mengikuti sebuah turnamen persahabatan, yang di dalamnya Rios memperlihatkan kemampuan dan potensinya, hingga menarik perhatian seluruh pengamat.

    Berdasarkan turnamen tersebut, klub sepak bola Brasil, Flamengo, memutuskan untuk memanggil Rios guna menjalani masa uji coba bersama mereka, sebelum akhirnya mengikatnya secara resmi.

    Pada titik itu, kehidupan Richard Rios berubah, dan kariernya di futsal berakhir, tetapi pengaruhnya tetap membekas padanya hingga kini, sebagaimana yang ia ungkapkan sendiri.

    Rios mengatakan dalam pernyataan sebelumnya kepada situs resmi Federasi Sepak Bola Internasional: "Sebagian besar hal yang saya lakukan di lapangan berasal dari futsal, entah itu menaruh kaki di atas bola, kontrol, penguasaan bola, menghadapi situasi satu lawan satu, atau melakukan umpan-umpan dua sentuhan."

    Ia menambahkan: "Saya bisa berpikir lebih cepat dari yang lain di ruang-ruang sempit, dan saya rasa sepak bola banyak melibatkan hal tersebut. Pertarungan-pertarungan kecil ini bisa jadi merupakan hal-hal yang harus Anda kuasai untuk memenangkan pertandingan."

  • Dunia sepak bola: awal yang sulit

    Pada Januari 2021, klub Flamengo memutuskan untuk mempromosikan Richard Rios ke tim utama, sebelum mengambil keputusan lain untuk meminjamkannya ke klub Meksiko, Mazatlan, pada musim panas tahun yang sama.

    Di Meksiko, pemain asal Kolombia itu mengalami rintangan terbesar dalam kariernya, ketika ia menderita cedera lutut yang membuatnya absen dari lapangan selama 7 bulan.

    Menjelang awal musim baru, Rios mencari klub baru untuk kembali bermain, hingga akhirnya pindah ke Guarani yang saat itu bermain di Divisi Kedua Liga Brasil, bahkan tengah berjuang untuk selamat dari degradasi ke Divisi Ketiga.

    Rios berhasil menyelamatkan Guarani dari degradasi, dan berhasil pula menarik perhatian klub Palmeiras yang merekrutnya pada Maret 2023, dan bersama klub itu ia menorehkan salah satu lembaran terindah dalam sejarahnya.

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  • Dari divisi dua menuju final Copa America

    Pemain asal Kolombia ini bersinar bersama Palmeiras, membawa mereka meraih gelar Liga Brasil pada 2023, dan secara keseluruhan tampil dalam 138 pertandingan bersama tim, mencetak 11 gol serta melepaskan 10 assist.

    Berkat penampilan tersebut, Rios bergabung dengan timnas Kolombia untuk pertama kalinya pada Oktober 2023, dan kurang dari setahun kemudian, ia menjadi pemain inti di ajang Copa America 2024.

    Rios tampil di seluruh enam pertandingan dan membawa timnas Kolombia ke partai final, sebelum menelan kekalahan dari timnas Argentina lewat satu-satunya gol di waktu tambahan.

    Ini berarti bahwa Rios menjadi pemain inti di final Copa America 2024 bersama timnas Kolombia, hanya satu setengah tahun setelah menjadi pemain untuk tim yang terancam degradasi dari Liga Divisi Dua Brasil, dalam sebuah perubahan yang dramatis.

  • Tarian Richard Ríos

    Di Copa America, Richard Rios menyita perhatian lewat kemampuan teknis dan kualitas tingginya, serta lewat gol yang ia cetak dalam kemenangan 5-0 atas Panama pada babak perempat final.

    Yang menarik bukanlah gol itu sendiri, melainkan tarian yang ia peragakan untuk merayakannya, tarian yang selalu ia lakukan setiap kali mencetak gol bersama tim-tim yang ia bela.

    Bahkan sampai-sampai kota Amalfi di Kolombia menggelar kontes tari untuk anak-anak yang diberi nama "Richard Rios", yang dimenangkan oleh siapa pun yang berhasil meniru tarian pemain Kolombia itu, tarian yang ia peragakan setelah mencetak gol.

  • Perjalanan singkat dari Benfica ke Al Ittihad

    Pada musim panas 2025, klub Benfica memutuskan untuk bertaruh pada kemampuan Richard Ríos, dan merekrutnya dari Palmeiras dengan nilai 16 juta euro, sebagaimana diungkapkan oleh laporan-laporan media.

    Sepanjang musim lalu, pemain asal Kolombia itu tampil bersama tim Portugal tersebut dalam 51 pertandingan di berbagai kompetisi, di mana ia berhasil mencetak 8 gol dan menciptakan 7 assist, serta membawa timnya meraih gelar Piala Super lokal.

    Namun, Benfica tidak melanjutkan perjalanan Ríos, di mana mereka menyetujui peminjamannya ke klub Al Ittihad pada bursa transfer musim panas ini, tetapi menolak untuk menyertakan klausul yang memungkinkan opsi pembelian, agar dapat memulangkannya kembali seusai musim.

    Ríos akan dituntut untuk memberikan nilai tambah di lini tengah, terlebih tim Saudi itu kekurangan pemain-pemain dengan sentuhan khusus yang dimilikinya, di tengah menurunnya level bintang asal Aljazair, Houssem Aouar.

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