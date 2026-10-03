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Remaja Arsenal Max Dowman dikartu merah dalam laga Timnas Inggris U-19 melawan Amerika Serikat
Penampilan dramatis bagi Dowman
Dowman mengalami sore yang dramatis pada Jumat ketika timnas Inggris U-19 meraih kemenangan 2-1 atas Amerika Serikat di Marbella. Dowman memberi assist kepada Reigan Heskey untuk membuka skor pada menit pertama laga tertutup tersebut. Namun, harinya berakhir lebih cepat ketika ia menerima kartu merah langsung pada menit ke-74. Alasan pasti kartu merah itu masih belum dikonfirmasi secara resmi, meski laporan dari The Sun menyebut ia dihukum karena tindakan kekerasan saat tim asuhan Ben Futcher mampu mempertahankan keunggulan untuk menang meski bermain dengan kekurangan jumlah pemain.
- Getty Images Sport
Kenaikan pesat di Arsenal
Dowman sedang menikmati musim yang luar biasa bersama Arsenal, setelah sudah mencatatkan dua penampilan dan mencetak dua gol untuk klub itu musim ini, sekaligus beberapa kali masuk daftar pemain cadangan pada kesempatan lainnya. Meski baru menuntaskan GCSE-nya pada musim panas, ia memiliki medali juara Premier League dari kampanye sebelumnya. Sementara beberapa pendukung menyerukan agar Dowman dipercepat naik ke kelompok usia internasional yang lebih tinggi, pelatih Inggris U-21 Lee Carsley baru-baru ini menekankan pentingnya kesabaran, dengan meminta kehati-hatian agar ia berkembang dengan baik tanpa tekanan yang tidak perlu setelah kenaikannya yang pesat dalam jenjang tim.
Carsley minta kesabaran untuk perkembangan
Berbicara pekan lalu tentang perkembangan talenta-talenta muda seperti Dowman, Carsley menjelaskan pendekatan hati-hati yang diambil tim nasional. Carsley mengatakan: "Penting bagi para pemain untuk berkembang sesuai dengan kecepatannya sendiri. Max adalah talenta yang luar biasa, timing dan keseimbangan kapan dia masuk ke tim U21 memang tidak terelakkan. Dia ke tim U21 karena bakatnya, tetapi kami harus memastikan kami melakukannya pada waktu yang tepat. Kami harus sabar dan memastikan bahwa pada akhirnya kami ingin mereka bermain untuk tim senior dalam periode yang panjang. Jadi kami harus memastikan bahwa kami menentukan waktunya dengan tepat. Kami mengalami situasi serupa beberapa tahun lalu dengan Ethan Nwaneri. Dia lebih cepat, dia menjalani debutnya dan tampil sangat baik, dan ada kecenderungan untuk mendorongnya maju dengan cepat."
- Getty Images Sport
Apa yang akan dijalani England selanjutnya?
England menutup jadwal jeda internasional mereka pada Senin saat menghadapi Belgia. Masih belum jelas apakah Dowman akan terlibat dalam pertandingan tersebut setelah ia diusir keluar lapangan saat melawan Amerika Serikat, sementara ia menunggu konsekuensi dari kartu merah langsung yang diterimanya.
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