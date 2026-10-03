Berbicara pekan lalu tentang perkembangan talenta-talenta muda seperti Dowman, Carsley menjelaskan pendekatan hati-hati yang diambil tim nasional. Carsley mengatakan: "Penting bagi para pemain untuk berkembang sesuai dengan kecepatannya sendiri. Max adalah talenta yang luar biasa, timing dan keseimbangan kapan dia masuk ke tim U21 memang tidak terelakkan. Dia ke tim U21 karena bakatnya, tetapi kami harus memastikan kami melakukannya pada waktu yang tepat. Kami harus sabar dan memastikan bahwa pada akhirnya kami ingin mereka bermain untuk tim senior dalam periode yang panjang. Jadi kami harus memastikan bahwa kami menentukan waktunya dengan tepat. Kami mengalami situasi serupa beberapa tahun lalu dengan Ethan Nwaneri. Dia lebih cepat, dia menjalani debutnya dan tampil sangat baik, dan ada kecenderungan untuk mendorongnya maju dengan cepat."