Middlesbrough secara resmi mengonfirmasi perekrutan Phillips dari Tottenham Hotspur, dengan bek yang sangat dipandang itu menandatangani kontrak berdurasi lima tahun di Riverside. Pemain berusia 21 tahun tersebut, yang awalnya bergabung dengan Spurs dari Blackburn Rovers pada 2023 dengan biaya transfer yang dilaporkan sebesar £2 juta, pindah ke Teesside demi mencari kesempatan bermain reguler di tim utama setelah gagal menembus skuad senior di London utara.

Phillips mengungkapkan kegembiraannya atas kepindahan tersebut, sambil merefleksikan perjalanannya di liga Inggris sejauh ini. "Saya mendapat pengalaman luar biasa pada usia muda bersama Blackburn. Lalu saya merasakan seperti apa menjadi pemain Premier League di Tottenham," kata Phillips kepada situs web klub. "Saya pikir saya telah berkembang menjadi pemain yang bagus selama masa peminjaman saya, tetapi masih ada lebih banyak lagi yang bisa saya tunjukkan. Saya sangat senang berada di sini. Semoga kami bisa meraih hal-hal hebat bersama musim ini."