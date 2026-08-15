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Rekrutan musim panas kedelapan! Middlesbrough datangkan youngster Tottenham Ashley Phillips dengan kontrak lima tahun
Perekrutan permanen untuk prospek Spurs
Middlesbrough secara resmi mengonfirmasi perekrutan Phillips dari Tottenham Hotspur, dengan bek yang sangat dipandang itu menandatangani kontrak berdurasi lima tahun di Riverside. Pemain berusia 21 tahun tersebut, yang awalnya bergabung dengan Spurs dari Blackburn Rovers pada 2023 dengan biaya transfer yang dilaporkan sebesar £2 juta, pindah ke Teesside demi mencari kesempatan bermain reguler di tim utama setelah gagal menembus skuad senior di London utara.
Phillips mengungkapkan kegembiraannya atas kepindahan tersebut, sambil merefleksikan perjalanannya di liga Inggris sejauh ini. "Saya mendapat pengalaman luar biasa pada usia muda bersama Blackburn. Lalu saya merasakan seperti apa menjadi pemain Premier League di Tottenham," kata Phillips kepada situs web klub. "Saya pikir saya telah berkembang menjadi pemain yang bagus selama masa peminjaman saya, tetapi masih ada lebih banyak lagi yang bisa saya tunjukkan. Saya sangat senang berada di sini. Semoga kami bisa meraih hal-hal hebat bersama musim ini."
- Getty Images Sport
Membangun dari pengalaman di Championship
Meski Phillips tidak pernah tampil dalam laga kompetitif untuk tim utama Tottenham, ia telah menjadi pemain berpengalaman di kasta kedua melalui sejumlah masa peminjaman yang produktif. Yang paling menonjol, ia menjalani dua periode terpisah bersama Stoke City, tempat ia mencatat sebagian besar penampilan profesionalnya. Secara total, Phillips telah mengoleksi 119 penampilan dalam kariernya, dengan 83 di antaranya datang saat mengenakan seragam Potters.
Sebelum periodenya di Stoke City, Phillips sempat dipinjamkan ke Plymouth Argyle setelah bergabung dengan mereka pada Januari 2024. Setelah berkembang melalui akademi bergengsi milik Blackburn Rovers, pemain internasional kelompok usia Inggris itu sudah lama masuk radar sejumlah klub papan atas. Namun, Middlesbrough memenangkan persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya setelah mencapai kesepakatan dengan Tottenham, seperti dilaporkan oleh The Athletic pada 6 Agustus, dalam kesepakatan yang mencakup biaya awal £7 juta ditambah hingga £13 juta dalam potensi add-on dan bonus terkait performa. Keputusannya untuk mengikat masa depan jangka panjangnya dengan Boro menegaskan keyakinannya bahwa Riverside Stadium adalah tempat pembuktian yang ideal untuk memenuhi potensinya.
Perombakan musim panas Boro yang ambisius
Kedatangan Phillips menjadi rekrutan kedelapan dalam bursa transfer musim panas yang sangat sibuk bagi Middlesbrough. Setelah kekecewaan karena kalah di final play-off Championship dari Hull City pada Mei, klub bergerak tegas untuk memperkuat setiap lini skuad. Perekrutan musim panas ini mencakup kiper Radek Vitek, penyerang Kyle Joseph dan Will Lankshear, pemain sayap Jeremy Sarmiento, serta perombakan lini tengah yang menghadirkan Sebastian Berhalter, Max Arfsten, dan Myles Peart-Harris.
Investasi signifikan ini menegaskan ambisi di Riverside saat Boro berupaya kembali ke kasta tertinggi untuk pertama kalinya sejak 2017. Strategi rekrutmen ini berfokus pada perpaduan potensi pemain muda dan kualitas teknis, dengan Phillips sangat cocok dengan profil tersebut.
- Getty Images Sport
Menatap kampanye baru
Middlesbrough sudah menikmati awal positif dalam jadwal kompetitif mereka, setelah meraih kemenangan 1-0 atas Wrexham di Carabao Cup pada Sabtu lalu. Hasil itu memberi dorongan moral menjelang laga pembuka liga mereka, dan kehadiran Phillips, yang menjadi pemain kedua Tottenham yang pindah secara permanen ke Riverside musim panas ini setelah lulusan akademi Will Lankshear menandatangani kontrak lima tahun, semakin memperkuat suasana positif di sekitar klub.
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