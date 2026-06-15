Saat menghadapi lawan yang bermain defensif dan kompak, tim Iberia itu tampak kurang dalam hal kecepatan, kreativitas, dan daya gedor. Hal ini tercermin dari rekor Piala Dunia yang sangat memalukan, yang dicetak oleh penyerang Mikel Oyarzabal dalam pertandingan di Atlanta.
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Rekor Piala Dunia yang luar biasa! Bintang Spanyol mencatatkan statistik yang menakjubkan saat menghadapi tim underdog Cape Verde
Pemain berusia 29 tahun dari juara Piala Spanyol, Real Sociedad San Sebastian, ini, menurut penyedia data Opta, adalah pemain pertama sejak 1966 yang tidak menyentuh bola sama sekali dalam 30 menit pertama pertandingan Piala Dunia. Sekali lagi: tidak sama sekali. Nol. Nihil.
Mikel Oyarzabal membentuk trio penyerang bersama Gavi dan Ferran Torres
Oyarzabal, yang bersama Ferran Torres dan Gavi membentuk barisan depan Spanyol di tengah absennya dua bintang utama yang belakangan ini cedera, Lamine Yamal dan Nico Williams, mencatatkan 25 sentuhan bola, lima tembakan ke gawang, dan nilai xG sebesar 0,5 (Sumber: flashscore).
Namun, pemain asal Basque ini tidak mampu mencegah awal yang buruk bagi Spanyol di Piala Dunia, sama seperti Lamine Yamal dan Williams yang masuk sebagai pemain pengganti kemudian.
Pahlawan Euro dan sudah menjadi legenda di Real Sociedad
Oyarzabal, yang telah bermain untuk Real Sociedad sejak masa mudanya, sejauh ini telah tampil dalam 54 pertandingan internasional bersama Spanyol, di mana ia mencetak 25 gol dan 11 assist. Dengan gol penentu kemenangan di final Kejuaraan Eropa 2024 melawan Inggris, ia mengukir namanya dalam sejarah sepak bola negaranya.
Pada pertandingan grup kedua, Spanyol akan menghadapi Arab Saudi pada Minggu mendatang. Lawan terakhir di babak penyisihan grup adalah Uruguay pada Sabtu berikutnya.