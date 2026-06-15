Oyarzabal, yang bersama Ferran Torres dan Gavi membentuk barisan depan Spanyol di tengah absennya dua bintang utama yang belakangan ini cedera, Lamine Yamal dan Nico Williams, mencatatkan 25 sentuhan bola, lima tembakan ke gawang, dan nilai xG sebesar 0,5 (Sumber: flashscore).

Namun, pemain asal Basque ini tidak mampu mencegah awal yang buruk bagi Spanyol di Piala Dunia, sama seperti Lamine Yamal dan Williams yang masuk sebagai pemain pengganti kemudian.



