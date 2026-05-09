Rekor gol dan hubungannya dengan Kylian Mbappé: Deniz Undav dari VfB Stuttgart menjelaskan selebrasinya yang unik

Undav mencetak gol ketiga yang membuat skor menjadi 3-1 saat melawan Werkself, dan dengan demikian memastikan kemenangan timnya. Itu adalah gol ke-19 pemain berusia 29 tahun itu musim ini, yang berarti ia telah melampaui rekornya pada musim 2023/24 ketika timnya finis sebagai runner-up.

"Saya sekarang memegang rekor baru. 19 gol. Tentu saja saya senang. Akan menyenangkan jika saya bisa menembus angka 20 minggu depan," kata Undav kepada DAZN. "Untuk itu, saya akan memberikan segalanya, karena kami harus menang untuk bisa berpartisipasi di Liga Champions."

Namun, prioritasnya jelas terletak pada kesuksesan bersama tim, tambah Undav. Jika berhasil lolos ke kompetisi teratas, maka angka 20 gol itu "tidak masalah" baginya.