VfB Stuttgart dapat mengakhiri musim Bundesliga 2025/26 dengan gemilang berkat keberhasilan mereka lolos ke Liga Champions. Kunci keberhasilan ini adalah kemenangan kandang 3-1 pada pekan ke-33 melawan rival langsung mereka, Bayer Leverkusen. Di tengah-tengah aksi tersebut, penyerang Deniz Undav merayakan pencapaian pribadi yang membanggakan.
Rekor gol dan hubungannya dengan Kylian Mbappé: Deniz Undav dari VfB Stuttgart menjelaskan selebrasinya yang unik
Undav mencetak gol ketiga yang membuat skor menjadi 3-1 saat melawan Werkself, dan dengan demikian memastikan kemenangan timnya. Itu adalah gol ke-19 pemain berusia 29 tahun itu musim ini, yang berarti ia telah melampaui rekornya pada musim 2023/24 ketika timnya finis sebagai runner-up.
"Saya sekarang memegang rekor baru. 19 gol. Tentu saja saya senang. Akan menyenangkan jika saya bisa menembus angka 20 minggu depan," kata Undav kepada DAZN. "Untuk itu, saya akan memberikan segalanya, karena kami harus menang untuk bisa berpartisipasi di Liga Champions."
Namun, prioritasnya jelas terletak pada kesuksesan bersama tim, tambah Undav. Jika berhasil lolos ke kompetisi teratas, maka angka 20 gol itu "tidak masalah" baginya.
Pertarungan tiga tim memperebutkan posisi keempat Liga Champions: Hoffenheim dan Bayer memburu Stuttgart
Menjelang pekan ke-34 dan terakhir pada Sabtu mendatang, Stuttgart tengah bersaing ketat dengan TSG Hoffenheim dan Bayer Leverkusen untuk memperebutkan posisi keempat. Posisi-posisi lain di Liga Champions telah dipastikan diraih oleh juara Bayern München, runner-up Borussia Dortmund, dan RB Leipzig.
Stuttgart (61 poin, selisih gol +21) akan bertanding tandang melawan Eintracht Frankfurt pada laga penutup, sementara TSG Hoffenheim (61/+17) harus bertandang ke Borussia Mönchengladbach. "Underdog" Leverkusen (58/+22) akan menjamu Hamburger SV.
Undav tentang sorakan: "Saya dicap sebagai 'Komandan' seperti Mbappé"
Undav tidak hanya menarik perhatian berkat golnya, tetapi juga karena selebrasinya, di mana ia tampak dengan penuh semangat menegur rekan setimnya di lini depan, Ermedin Demirovic, sambil mengacungkan jari telunjuknya.
"Saya dicap sebagai 'Komandan' seperti Mbappe dalam semua meme itu," jelas Undav, "dan dua atau tiga minggu lalu kami sepakat bahwa saya akan melakukan selebrasi ini jika saya mencetak gol lagi."
Bintang Real Madrid, Kylian Mbappe, sering digambarkan mengenakan seragam militer dalam meme di media sosial dan disebut sebagai 'Komandan' atau 'Diktator' sebagai referensi atas kekuasaannya yang besar di dunia sepak bola.
Deniz Undav di VfB Stuttgart: Inilah catatan prestasinya sepanjang musim
Musim
Pertandingan
Gol
Assist
2023/24
30
18
10
2024/25
27
9
3
2025/26
28
19
5