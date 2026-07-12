Dengan mencapai angka ini, lini serang Los Blancos kini berdiri sendirian di puncak daftar pencapaian bersejarah. Dengan 19 gol di turnamen tersebut, Real tidak hanya memecahkan rekor klub legendaris Hungaria, Honved Budapest, yang dicetak pada tahun 1954.

Saat itu, klub pembina talenta asal Hongaria tersebut mencetak total 18 gol, terutama berkat sebelas gol dari Sandor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen tersebut.

Rekor 18 gol yang dicetak oleh pemain dari satu klub ini bertahan selama beberapa dekade, sebelum akhirnya disamai dua kali dalam sejarah Piala Dunia yang lebih baru. Pada turnamen tahun 2014, FC Bayern München menjadi klub yang paling berjasa dalam mencetak rekor tersebut. Saat itu, penyerang Thomas Müller menjadi pemain paling tajam dari juara berulang Jerman tersebut dengan lima gol, yang mengantarkan mereka meraih gelar juara dunia.