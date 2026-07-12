Dengan dua gol tersebut, gelandang asal Inggris itu menambah jumlah gol yang dicetak oleh para pemain Real Madrid di turnamen ini menjadi 19, sehingga melampaui rekor sebelumnya sebanyak 18 gol yang dicetak oleh satu klub di babak final, sebagaimana tercantum dalam statistik resmi Piala Dunia.
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Rekor FC Bayern terpecahkan! Real Madrid mencetak rekor Piala Dunia
Dengan enam gol, Bellingham kini menempati peringkat kedua dalam daftar pencetak gol internal Real Madrid di Piala Dunia. Peringkat ini dipimpin oleh bintang Prancis Kylian Mbappe, yang sejauh ini telah mencetak delapan gol untuk negaranya.
Di belakang keduanya terdapat dua pemain yang tim nasionalnya telah tersingkir dari turnamen ini: pemain Brasil Vinicius Junior, yang mencetak empat gol, serta talenta muda Turki Arda Güler, yang mencetak satu gol untuk Turki pada babak penyisihan grup.
- AFP
Gol di Piala Dunia yang dicetak oleh sebuah klub: Siapa yang sebelumnya memegang rekor tersebut?
Dengan mencapai angka ini, lini serang Los Blancos kini berdiri sendirian di puncak daftar pencapaian bersejarah. Dengan 19 gol di turnamen tersebut, Real tidak hanya memecahkan rekor klub legendaris Hungaria, Honved Budapest, yang dicetak pada tahun 1954.
Saat itu, klub pembina talenta asal Hongaria tersebut mencetak total 18 gol, terutama berkat sebelas gol dari Sandor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen tersebut.
Rekor 18 gol yang dicetak oleh pemain dari satu klub ini bertahan selama beberapa dekade, sebelum akhirnya disamai dua kali dalam sejarah Piala Dunia yang lebih baru. Pada turnamen tahun 2014, FC Bayern München menjadi klub yang paling berjasa dalam mencetak rekor tersebut. Saat itu, penyerang Thomas Müller menjadi pemain paling tajam dari juara berulang Jerman tersebut dengan lima gol, yang mengantarkan mereka meraih gelar juara dunia.
Para pemain PSG mencetak total 18 gol di Piala Dunia 2022
Delapan tahun kemudian, pada Piala Dunia 2022, juara Prancis saat itu, Paris Saint-Germain, juga mencetak tepat 18 gol di turnamen tersebut. PSG sangat diuntungkan karena memiliki dua pencetak gol teratas yang luar biasa dalam skuadnya, yaitu Mbappé dan kapten Argentina, Lionel Messi.
Saat itu, Mbappé meraih Sepatu Emas berkat delapan golnya, sementara Messi membawa tim nasional Argentina meraih gelar juara dengan tujuh golnya. Kini, para pemain profesional dari klub pemegang rekor gelar juara Spanyol ini telah mengungguli para pesaing ternama tersebut.
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