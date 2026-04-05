Goal.com
Live
Bournemouth v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Rekomendasi yang mengejutkan... Bruno Fernandes mengusulkan penggantinya di Manchester United

Transfers
B. Fernandes
M. Fernandes
E. Anderson
S. Tonali
Manchester United
Manchester City
Portugal
Inggris
Italia
Arab Saudi
Aljazair
Maroko

Manchester United bersiap menghadapi musim panas yang sibuk di bursa transfer, seiring keinginan manajemen Setan Merah untuk memperkuat skuad dan mempersiapkan masa depan lini tengah.

Laporan surat kabar Inggris "Mirror" mengungkapkan bahwa kapten tim, Bruno Fernandes asal Portugal, telah menominasikan seorang pemain muda dari Liga Premier Inggris sebagai calon penggantinya di Old Trafford.

  • Liverpool v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Bruno Fernandes mencalonkan penggantinya

    Manchester United sedang memantau beberapa pemain selama bursa transfer musim panas, namun Bruno Fernandes memuji potensi Matheus Fernandes, bintang West Ham, yang berpotensi menggantikannya di masa depan, terutama dengan kemungkinan hengkangnya duo Casemiro dan Manuel Ogarti.

    Matheus Fernandes berusia 21 tahun, dan telah tampil gemilang bersama timnya saat ini meskipun hasil pertandingan tidak konsisten dan risiko degradasi dari Liga Premier Inggris, yang membuat West Ham kesulitan mempertahankannya, sementara Manchester United menempatkannya dalam daftar kandidat utama.

  • West Ham United v Brentford - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Gelandang masa depan Setan Merah

    Manchester United sedang mempertimbangkan opsi untuk memperkuat lini tengah, dengan nama-nama terkenal seperti Elliott Anderson dan Sandro Tonali, namun rekomendasi dari kapten tim sendiri membuat profil Matheus menjadi yang paling menarik perhatian.

    Di level internasional, Matheus dipanggil untuk pertama kalinya mewakili timnas Portugal selama pertandingan internasional bulan Maret, dan seiring penampilannya yang terus cemerlang, tampaknya Manchester United sedang mempertimbangkan untuk merekrutnya, menurut laporan surat kabar "The Sun".

  • Manchester United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Masa Depan Bruno dan Pentingnya Pembaruan

    Kontrak Bruno Fernandes berlaku hingga 2027, dan ia masih menjadi bintang tim utama, namun manajemen menyadari bahwa mengandalkan pemain berusia 31 tahun itu bukanlah pilihan jangka panjang, terutama setelah munculnya rumor tentang minat klub-klub Saudi padanya musim panas lalu, yang pada akhirnya tidak berujung pada kepergiannya.

    Laporan Mirror menyebutkan bahwa Matheus pindah ke West Ham musim panas lalu dari Southampton dengan biaya 40 juta poundsterling setelah klub terakhir tersebut terdegradasi, dan ia tampil dalam 30 pertandingan di semua kompetisi, mencetak tiga gol, yang menarik perhatian banyak klub Eropa.

  • West Ham United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Persaingan dari Manchester City

    Di sisi lain, Manchester United mungkin akan menghadapi persaingan dari rivalnya, Manchester City, yang memiliki keunggulan dalam memantau sang pemain secara dekat, terutama karena direktur olahraga baru mereka, Hugo Viana, sebelumnya pernah mengawasi kontrak profesional pertama Matheus di Sporting Lisbon, serta kemungkinan tertarik untuk merekrutnya setelah kepergian Bernardo Silva musim panas ini.

    Tanda-tanda menunjukkan bahwa perekrutan Matheus akan memperkuat kebijakan Manchester United dalam merekrut pemain muda yang memiliki pengalaman di Liga Premier Inggris, seperti yang terjadi dengan Matheus Cunha dan Bryan Mbuemo musim panas lalu.

Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Leeds United crest
Leeds United
LEE