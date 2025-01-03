Real Madrid Rekrut Trent Alexander-Arnold Dari Liverpool? Carlo Ancelotti Beri Klarifikasi

Getty/GOALChris Burton dan Muhammad ZakiReal Madrid Rekrut Trent Alexander-Arnold Dari Liverpool? Carlo Ancelotti Beri KlarifikasiReal MadridT. Alexander-ArnoldLiverpoolPremier LeagueTransfersC. AncelottiLaLigaCarlo Ancelotti buka suara soal rencana transfer Real Madrid usai dikaitkan dengan bek kanan Liverpool Trent Alexander-Arnold.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowArtikel dilanjutkan di bawah iniReal Madrid dikaitkan dengan TrentKontraknya segera habis di LiverpoolAncelotti beberkan rencana transferGOAL Indonesia hadir di WhatsApp ChannelIkuti sekarang