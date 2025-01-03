Trent Alexander-Arnold Carlo AncelottiGetty/GOAL
Chris Burton dan Muhammad Zaki

Real Madrid Rekrut Trent Alexander-Arnold Dari Liverpool? Carlo Ancelotti Beri Klarifikasi

Real MadridT. Alexander-ArnoldLiverpoolPremier LeagueTransfersC. AncelottiLaLiga

Carlo Ancelotti buka suara soal rencana transfer Real Madrid usai dikaitkan dengan bek kanan Liverpool Trent Alexander-Arnold.

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Artikel dilanjutkan di bawah ini
  • Real Madrid dikaitkan dengan Trent
  • Kontraknya segera habis di Liverpool
  • Ancelotti beberkan rencana transfer
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