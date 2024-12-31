Jarang Main Di Real Madrid, Endrick Kirim 'Pesan' Untuk Carlo Ancelotti

Getty Images SportJamie Spencer dan Muhammad ZakiJarang Main Di Real Madrid, Endrick Kirim 'Pesan' Untuk Carlo AncelottiEndrickReal MadridC. AncelottiLaLigaYoungster Real Madrid Endrick mengunggah 'pesan' di media sosial usai jarang dilirik Carlo Ancelotti untuk masuk XI Real Madrid.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowArtikel dilanjutkan di bawah iniEndrick maksimalkan libur musim dingin untuk berlatihUnggah foto di media sosialMasih menantikan menit bermain regulerGOAL Indonesia hadir di WhatsApp ChannelIkuti sekarang