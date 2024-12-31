Rayo Vallecano v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2024/2025Getty Images Sport
Jamie Spencer dan Muhammad Zaki

Jarang Main Di Real Madrid, Endrick Kirim 'Pesan' Untuk Carlo Ancelotti

EndrickReal MadridC. AncelottiLaLiga

Youngster Real Madrid Endrick mengunggah 'pesan' di media sosial usai jarang dilirik Carlo Ancelotti untuk masuk XI Real Madrid.

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Artikel dilanjutkan di bawah ini
  • Endrick maksimalkan libur musim dingin untuk berlatih
  • Unggah foto di media sosial
  • Masih menantikan menit bermain reguler
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