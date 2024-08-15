Endrick Real Madrid 2024Getty
Muhammad Zaki dan Ritabrata Banerjee

"Dikira Merk Rokok?!" - Wonderkid Real Madrid Endrick Dicaci 'Tak Paham Sepakbola' Karena Sebut Bellingham Lebih Jago Dari Neymar

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Wonderkid Real Madrid Endrick didamprat usai menyebut Sir Bobby Charlton sebagai idolanya, dan menganggap Jude Bellingham lebih hebat dari Neymar.

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  • Endrick didamprat mantan pemain Brasil
  • Sebut lebih suka Bellingham ketimbang Neymar
  • Mengaku mengidolakan Sir Bobby Charlton saat masih kecil
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