"Dikira Merk Rokok?!" - Wonderkid Real Madrid Endrick Dicaci 'Tak Paham Sepakbola' Karena Sebut Bellingham Lebih Jago Dari Neymar
Wonderkid Real Madrid Endrick didamprat usai menyebut Sir Bobby Charlton sebagai idolanya, dan menganggap Jude Bellingham lebih hebat dari Neymar.
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- Endrick didamprat mantan pemain Brasil
- Sebut lebih suka Bellingham ketimbang Neymar
- Mengaku mengidolakan Sir Bobby Charlton saat masih kecil
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