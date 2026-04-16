Arda Güler
Real Madrid benar-benar memalukan! Mengapa hanya FC Bayern yang mungkin merasa dirugikan

Kekalahan dari FC Bayern sekali lagi memperlihatkan sisi buruk Real Madrid. Layaknya anak kecil yang manja, para pemain Los Blancos mengomel dan mengeluh tentang segala hal dan semua orang. Narasi bahwa mereka telah "dirampok" di Munich sekali lagi menegaskan bahwa Real benar-benar merupakan tim paling tidak disukai di dunia sepak bola. Padahal, justru sang juara berulang kali itulah yang seharusnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan.

Itu seharusnya menjadi aksi terakhir dalam pertandingan tersebut, yang menghancurkan seluruh harapan Real Madrid untuk membalikkan keadaan dalam laga seru Liga Champions melawan FC Bayern. Sementara Michael Olise, setelah melepaskan tendangan indah khasnya di menit terakhir perpanjangan waktu, berbelok menuju tiang sudut dan disambut oleh lautan kegembiraan para pendukung Bayern atas lolosnya mereka ke semifinal Liga Champions, di kubu Los Blancos hanya ada sedikit waktu dan ruang untuk pasrah atas kekalahan 3-4 (3:2) di Allianz Arena, München.

Tidak ada momen untuk berhenti sejenak, tidak ada momen duka atau keputusasaan, dan yang terpenting: tidak ada momen untuk menghormati prestasi olahraga lawan. Sebaliknya, sebagian besar skuad bintang Real Madrid, termasuk pelatih Alvaro Arbeloa, dengan cepat menunjuk satu-satunya pihak yang bersalah atas kekalahan melawan juara bertahan Jerman itu setelah peluit akhir dibunyikan. Mereka telah menemukan seseorang yang, menurut pandangan mereka, sepenuhnya bertanggung jawab atas tersingkirnya mereka yang tak dapat dijelaskan: wasit Slavko Vincic.

  • Belum juga peluitnya berbunyi, sejumlah bintang Real Madrid—termasuk Arda Güler yang mencetak dua gol, kapten Federico Valverde, dan Vinicius Junior—berlari menghampiri wasit asal Slovenia itu dan mengerumuninya saat ia berjalan menuju ruang ganti. Apa yang sebenarnya dikatakan tentu saja hanya spekulasi belaka, namun kata-kata yang dipilih pasti jauh dari ramah. Terutama Güler yang sama sekali tidak bisa menahan diri dan harus ditenangkan oleh rekan-rekannya agar tidak sampai terjadi perkelahian fisik. Wasit Vincic awalnya memberinya kartu kuning, dan ketika dia tetap tidak mau tenang, Vincic pun mengeluarkan kartu merah.

    Sekali lagi, Real Madrid dan perwakilannya menunjukkan diri sebagai pecundang yang sangat buruk—bahkan hampir memalukan—di hadapan kekalahan yang tentu saja menyakitkan. Itu adalah pertunjukan yang membuat orang lain merasa malu.

    Setelah wasit berhasil masuk ke ruang ganti tanpa cedera meski mendapat beberapa hinaan, kemarahan itu berlanjut di depan mikrofon pers. Arbeloa menyebut keputusan itu "sama sekali tidak dapat dijelaskan" dan menuduh Vincic telah "menghancurkan" pertandingan. Jude Bellinhham mengungkapkannya dengan cara yang sama drastisnya: "Ini lelucon. Tidak mungkin itu kartu kuning. Dua pelanggaran dan dua kartu kuning," geram mantan bintang BVB itu. Dan Danil Carvajal masih mengomel di lapangan ke arah wasit asal Slovenia itu: "Ini salahmu. Ini salahmu, sialan!"

    Wasit Vincic membiarkan dua gol kontroversial Real Madrid tetap sah

    Tentu saja, kita bisa mendiskusikan dengan panjang lebar apakah kartu kuning-merah yang diberikan kepada Eduardo Camavinga—yang menurut pandangan tim Real Madrid menjadi satu-satunya penyebab kekalahan di Munich—memang pantas. Beberapa orang mungkin berargumen dengan penerapan peraturan yang ketat namun benar-benar tepat, yang memang faktanya demikian. Yang lain, di sisi lain, menunjuk pada kurangnya kepekaan Vincic, yang dengan pengusiran tersebut bertindak terlalu keras dan secara signifikan memengaruhi jalannya pertandingan.

    Pada dasarnya, kartu merah yang diberikan terlambat kepada gelandang Prancis tersebut tidak terlalu berpengaruh jika dilihat dari keseluruhan durasi pertandingan, karena Real Madrid sendiri sebelumnya beberapa kali diuntungkan oleh keputusan wasit yang kontroversial. Jadi, hingga kartu merah Camavinga dikeluarkan, bisa juga dikatakan: Satu-satunya tim yang dirugikan oleh keputusan wasit yang kontroversial pada malam itu bukanlah para pemain Madrid yang pada akhirnya marah besar, melainkan Bayern.

    Jadi, gol tendangan bebas Güler yang membuat skor menjadi 2-0 itu didahului oleh kontak yang sangat tipis, jika ada, antara Konrad Laimer dan Brahim Diaz. Peluit tendangan bebas itu, di satu sisi, sama sekali tidak beralasan dan, di sisi lain, sama sekali tidak sesuai dengan gaya wasit Vincic. Bukti terbaiknya: Pelanggaran jelas yang dilakukan Vinicius Junior terhadap Joshua Kimmich diabaikan pada menit kesembilan, dan bahkan setelah dorongan pemain Brasil itu terhadap pemain Bayern yang tergeletak di tanah, wasit hanya memberikan teguran keras, alih-alih memberikan kartu kuning ketiga yang sangat layak kepada Vinicius, yang akan membuatnya diskors dari semifinal yang saat itu masih mungkin terjadi.

    Kontroversi juga terjadi saat gol ketiga Los Blancos, ketika Josip Stanisic sebelumnya dijatuhkan oleh Antonio Rüdiger melalui bodycheck yang jelas-jelas mengincar pemain, sehingga ia absen di lini belakang saat serangan balik berikutnya melalui sayapnya. Vinicius berdiri hanya beberapa meter di sampingnya dan tidak melakukan intervensi. Setelah gol tersebut, VAR tidak lagi dapat melakukan koreksi karena tim Munich memiliki penguasaan bola dua kali, namun kembali menyia-nyiakannya akibat penerimaan bola yang ceroboh dan tidak biasa dari Harry Kane.

    Tentu saja, dalam hujatan yang kadang-kadang kasar dari pihak Real Madrid, tindakan-tindakan ini sama sekali tidak disebutkan. Dengan sikap seperti anak manja, pihak yang bersalah harus dicari di mana-mana, kecuali pada diri sendiri. Tentu saja, Camavinga juga bisa ditegur dengan kartu kuning atas permainan mengulur waktu yang bodoh dan berulang kali dilakukannya. Lagi pula, justru pemain Prancis itu sendiri yang pada akhirnya membuat tim Real Madrid kekurangan pemain akibat pencurian bola yang sama sekali tidak perlu.

    Namun, begitulah cara kerja di Madrid: "Perilaku mengamuk" yang menjengkelkan ini telah menjadi benang merah yang melintasi seluruh klub selama bertahun-tahun. Mulai dari boikot keras kepala terhadap Ballon d’Or 2024, perilaku tidak adil dan kadang-kadang menyedihkan serta mengerikan dari beberapa pemain di lapangan, hingga tuduhan yang selalu sama kepada wasit ketika keputusan tidak sesuai dengan keinginan mereka.

    Para bintang Real Madrid sebaiknya mencontoh Kylian Mbappe

    Padahal, intinya bukanlah soal adanya kritik terhadap kinerja wasit setelah pertandingan seperti itu. Tak terhitung banyaknya klub lain yang mungkin juga akan merasa kesal atas keputusan yang diambil Vincic. FC Barcelona, misalnya, hanya sekitar 24 jam sebelumnya, setelah tersingkir di perempat final melawan Atletico Madrid, melalui Raphinha dan Hansi Flick, tidak segan-segan memberitahu seluruh dunia betapa tidak adilnya mereka merasa diperlakukan oleh wasit. Namun, cara dan terutama frekuensi terjadinya tindakan semacam itu lah yang pada akhirnya jelas merugikan Los Blancos dari Madrid.

    Padahal, pada Rabu malam di Allianz Arena, seharusnya ada begitu banyak topik lain yang bisa dibahas dari sudut pandang Real. Melawan tim yang mungkin saat ini terbaik di dunia sepak bola, Madrid yang kekurangan pemain dan musim ini jauh dari kata solid, justru menampilkan performa yang lebih dari memuaskan. Jika dilihat dari dua leg, mereka pada akhirnya hanya kalah tipis dari Bayern.

    Contoh bagaimana seharusnya menghadapi kemunduran yang begitu frustrasi ini justru bisa diambil oleh beberapa pemain dan pejabat Real Madrid dari Kylian Mbappe. Sementara rekan-rekannya mengejar Vincic setelah pertandingan usai, sang juara dunia asal Prancis itu tetap tenang, tidak terlibat dalam perdebatan, dan bahkan dengan sopan bertepuk tangan bersama staf Bayern di sekitar Laimer dan pelatih Vincent Kompany. Namun, hal itu sayangnya (sekali lagi) hampir tidak mendapat perhatian di tengah badai kemarahan Real yang kacau balau.

