Tentu saja, kita bisa mendiskusikan dengan panjang lebar apakah kartu kuning-merah yang diberikan kepada Eduardo Camavinga—yang menurut pandangan tim Real Madrid menjadi satu-satunya penyebab kekalahan di Munich—memang pantas. Beberapa orang mungkin berargumen dengan penerapan peraturan yang ketat namun benar-benar tepat, yang memang faktanya demikian. Yang lain, di sisi lain, menunjuk pada kurangnya kepekaan Vincic, yang dengan pengusiran tersebut bertindak terlalu keras dan secara signifikan memengaruhi jalannya pertandingan.

Pada dasarnya, kartu merah yang diberikan terlambat kepada gelandang Prancis tersebut tidak terlalu berpengaruh jika dilihat dari keseluruhan durasi pertandingan, karena Real Madrid sendiri sebelumnya beberapa kali diuntungkan oleh keputusan wasit yang kontroversial. Jadi, hingga kartu merah Camavinga dikeluarkan, bisa juga dikatakan: Satu-satunya tim yang dirugikan oleh keputusan wasit yang kontroversial pada malam itu bukanlah para pemain Madrid yang pada akhirnya marah besar, melainkan Bayern.

Jadi, gol tendangan bebas Güler yang membuat skor menjadi 2-0 itu didahului oleh kontak yang sangat tipis, jika ada, antara Konrad Laimer dan Brahim Diaz. Peluit tendangan bebas itu, di satu sisi, sama sekali tidak beralasan dan, di sisi lain, sama sekali tidak sesuai dengan gaya wasit Vincic. Bukti terbaiknya: Pelanggaran jelas yang dilakukan Vinicius Junior terhadap Joshua Kimmich diabaikan pada menit kesembilan, dan bahkan setelah dorongan pemain Brasil itu terhadap pemain Bayern yang tergeletak di tanah, wasit hanya memberikan teguran keras, alih-alih memberikan kartu kuning ketiga yang sangat layak kepada Vinicius, yang akan membuatnya diskors dari semifinal yang saat itu masih mungkin terjadi.

Kontroversi juga terjadi saat gol ketiga Los Blancos, ketika Josip Stanisic sebelumnya dijatuhkan oleh Antonio Rüdiger melalui bodycheck yang jelas-jelas mengincar pemain, sehingga ia absen di lini belakang saat serangan balik berikutnya melalui sayapnya. Vinicius berdiri hanya beberapa meter di sampingnya dan tidak melakukan intervensi. Setelah gol tersebut, VAR tidak lagi dapat melakukan koreksi karena tim Munich memiliki penguasaan bola dua kali, namun kembali menyia-nyiakannya akibat penerimaan bola yang ceroboh dan tidak biasa dari Harry Kane.

Tentu saja, dalam hujatan yang kadang-kadang kasar dari pihak Real Madrid, tindakan-tindakan ini sama sekali tidak disebutkan. Dengan sikap seperti anak manja, pihak yang bersalah harus dicari di mana-mana, kecuali pada diri sendiri. Tentu saja, Camavinga juga bisa ditegur dengan kartu kuning atas permainan mengulur waktu yang bodoh dan berulang kali dilakukannya. Lagi pula, justru pemain Prancis itu sendiri yang pada akhirnya membuat tim Real Madrid kekurangan pemain akibat pencurian bola yang sama sekali tidak perlu.

Namun, begitulah cara kerja di Madrid: "Perilaku mengamuk" yang menjengkelkan ini telah menjadi benang merah yang melintasi seluruh klub selama bertahun-tahun. Mulai dari boikot keras kepala terhadap Ballon d’Or 2024, perilaku tidak adil dan kadang-kadang menyedihkan serta mengerikan dari beberapa pemain di lapangan, hingga tuduhan yang selalu sama kepada wasit ketika keputusan tidak sesuai dengan keinginan mereka.