RESMI Sudah, Real Madrid Nyatakan PERANG Ke Barcelona! Minta Catatan Keuangan Barca Diekspos Seiring Skandal Bayar Wasit

Tak tinggal diam, presiden Barcelona Joan Laporta melontarkan serangan balik dengan diagnosis satir. Ia menuding Real Madrid menderita “Barcelonitis kronis”.

“Dulu cuma ‘Barcelonitis’, sekarang sudah ‘Barcelonitis kronis’,” sindir Laporta. “Saya melihat Barcelonitis itu sudah tertanam di hati para penggemar Madrid.”

Ketika ditanya mengapa Madrid bersikap begitu agresif belakangan ini, Laporta tak tertarik membedah argumen hukum yang disodorkan rivalnya. Ia memilih menunjuk kondisi mental El Real.

“Tanyakan saja pada mereka,” katanya singkat. “Yang saya lihat, mereka mengalami Barcelonitis akut, dan bagi kami itu justru menguntungkan.”

Laporta kemudian memperluas serangannya, menyinggung adanya kecemburuan dan kampanye hitam. “Saya harus bilang dimensi yang kami capai menimbulkan iri hati, yang dikelola dengan sangat buruk oleh mereka yang, dengan cara-cara kotor, melanggar semua kode etik, moral, dan bukan hanya yang bersifat olahraga," ujarnya.

"Saya rasa kalian tahu siapa yang saya maksud: mereka yang menjadi arsitek kampanye pencemaran nama baik terhadap lambang dan jati diri kami. Kami tidak akan membiarkannya. Mereka mencampuradukkan kekuasaan dengan despotisme buta; mempraktikkan sinisme dan arogansi berlebihan; dan menggunakan media untuk memuntahkan kebohongan dan meracuni secara terus-menerus.”