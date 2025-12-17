Real Madrid Mengidap 'Barcelonitis KRONIS!' - Laporta Sebut Florentino Perez Sakit Jiwa & Terobsesi Dengan Barcelona Buntut Kasus Suap Wasit

Perang kata-kata dua raksasa sepakbola Spanyol kian memanas. Presiden Barcelona Joan Laporta melontarkan serangan balik bernada satir nan tajam kepada presiden Real Madrid Florentino Perez, hanya beberapa hari setelah Perez berpidato di hadapan para socios Madrid dan menyebut “Kasus Negreira” sebagai skandal terbesar dalam sejarah sepakbola.

Laporta menertawakan serangan tersebut, menilai bahwa agresivitas Los Blancos menunjukkan inferiority complex atau rasa rendah diri mereka terhadap Barca.

Hubungan antara Barca dan Madrid memang sempat terikat aliansi atas nama proyek Liga Super Eropa (ESL), namun nampaknya persekutuan tersebut sudah pecah dan status rival abadi kembali melekat. Setelah pidato Perez, yang menyerang Barcelona, La Liga, PSSI-nya Spanyol (RFEF), serta media, Laporta menghadapi awak media untuk memberikan 'diagnosis' kepada El Real.