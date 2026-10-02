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Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Rating pemain Prancis vs Italia: Michael Olise bersinar, tetapi Dayot Upamecano dikartu merah dalam hasil imbang yang mengecewakan

France
Player ratings
M. Olise
Z. Zidane
D. Upamecano
France vs Italy
Italy
UEFA Nations League A

Prancis ditahan imbang 1-1 oleh Italia di Stade de France setelah gol pembuka Michael Olise dibalas Alessandro Bastoni. Kartu merah telat untuk Dayot Upamecano menambah frustrasi pada malam yang mengecewakan bagi Prancis di UEFA Nations League.

Dalam pertarungan taktik yang ditandai periode dominasi dan rapuhnya pertahanan, Prancis terpaksa puas dengan satu poin saat menghadapi tim Italia yang tangguh. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim kesulitan memecah kebuntuan taktik, sehingga 45 menit pembuka berakhir tanpa gol. Tim asuhan Zinedine Zidane menguasai 65% penguasaan bola, tetapi kerap kurang tajam dalam umpan akhir untuk menembus blok pertahanan rendah yang diterapkan Italia.

Pertandingan memanas pada babak kedua ketika Michael Olise memecah kebuntuan dengan penyelesaian klinis pada menit ke-55, membalas kegigihan tim tuan rumah. Namun, momentum berubah saat Italia mulai berkembang dalam laga dan akhirnya mencetak gol penyeimbang melalui Alessandro Bastoni pada menit ke-68.

Malam itu berubah pahit bagi Prancis pada akhir laga ketika Dayot Upamecano diusir keluar lapangan setelah menerima kartu kuning kedua, memaksa Prancis bertahan mati-matian pada fase penutup untuk mengamankan satu poin.

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    Penjaga gawang & Pertahanan

    Mike Maignan - 6/10

    Untuk sebagian besar satu jam pertama, ia nyaris hanya menjadi penonton saat Italia kesulitan mencatatkan upaya berarti yang mengarah ke gawang. Pada akhirnya ia takluk oleh tembakan Bastoni dan membukukan satu penyelamatan sepanjang pertandingan, tetapi distribusi bolanya tetap berada di level tinggi di bawah tekanan.

    Jeremy Jacquet - 6/10

    Penampilan yang cukup solid di sisi lapangan, memberikan lebar struktur yang dibutuhkan dalam formasi 4-3-3 Zidane. Ia disiplin dalam penempatannya, berkontribusi pada tingginya angka penguasaan bola tim, tetapi jarang masuk ke area serangan berisiko tinggi.

    Adrien Truffert - 6/10

    Memberikan energi besar di sisi kiri, sering bertindak sebagai opsi sekunder di sepertiga tengah lapangan. Kecepatan pemulihannya sangat penting dalam beberapa momen saat Italia mencoba mengeksploitasi transisi, dan ia menuntaskan pertandingan dengan volume sentuhan sukses yang tinggi.

    Pierre Kalulu - 6/10

    Menunjukkan ketenangan luar biasa dalam fase-fase awal build-up, membantu Prancis mempertahankan porsi penguasaan bola 65%. Ia memenangi duel-duel individunya di udara, tetapi menjadi bagian dari unit pertahanan yang sempat kehilangan fokus saat Italia menyamakan kedudukan.

    Dayot Upamecano - 5/10

    Malam yang ingin dilupakan bek Bayern Munich itu. Meski tampil dominan secara fisik selama 70 menit, disiplinnya goyah di bawah tekanan. Setelah menerima kartu pada menit ke-73, kartu kuning keduanya pada menit ke-85 membuat timnya berada dalam situasi rentan dan menutupi penampilan defensif yang secara statistik sebenarnya cukup baik.

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    Gelandang

    Rayan Cherki - 7/10

    Menjadi pusat kreativitas untuk gol pembuka, Cherki menunjukkan mengapa ia begitu dihargai lewat assist penentu untuk Olise pada menit ke-55. Ia beroperasi dengan baik di ruang-ruang di antara lini Italia sebelum digantikan oleh Camavinga saat Prancis berupaya bermain lebih rapat.

    Adrien Rabiot - 6/10

    Pemain veteran itu memberikan determinasi yang dibutuhkan di ruang mesin, membantu sirkulasi penguasaan bola. Ia berperan penting dalam 725 operan Prancis, tetapi mungkin kurang menawarkan progresi vertikal yang dibutuhkan untuk membongkar blok rendah Italia pada babak pertama.

    Lucas Da Cunha - 5/10

    Bekerja keras di lini tengah dan melepaskan beberapa operan rapi, tetapi malamnya ternoda oleh kesalahan mahal yang langsung berujung pada gol penyama kedudukan Italia. Ia gagal mengontrol operan, sehingga memungkinkan Bastoni melaju bebas ke gawang dengan hanya kiper Prancis yang harus dilewati.

  • France v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD3Getty Images Sport

    Serangan

    Desire Doue - 7/10

    Menunjukkan kilasan kecemerlangan teknik dan bergerak maju dengan penuh niat. Kemampuannya membawa bola keluar dari tekanan patut dicatat, meski umpan akhirnya kurang presisi.

    Michael Olise - 8/10

    Penampil paling menonjol untuk Prancis. Gol Olise pada menit ke-55 adalah momen berkualitas murni, yang membenarkan masuknya dia dalam starting XI. Ia menjadi ancaman konstan di sisi kanan, memaksa lini belakang Italia berulang kali melakukan sapuan dan membuktikan diri sebagai pemain paling klinis di lapangan.

    Ousmane Dembele - 6/10

    Menjadi kapten pada laga ini, Dembele terus menjadi opsi untuk pergantian arah serangan. Meski mencatatkan beberapa dribel sukses, penyelesaian akhirnya tidak konsisten, dan ia kesulitan menemukan ruang yang dibutuhkan untuk benar-benar menghukum bek sayap Italia.

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  • FBL-EUR-NATIONS-FRA-ITAAFP

    Pemain pengganti & manajer

    Eduardo Camavinga - 6/10

    Masuk pada menit ke-76 menggantikan Cherki untuk memberikan stabilitas lebih di lini pertahanan setelah gol penyama kedudukan. Ia bermain simpel dan membantu mengatur tempo setelah kartu merah.

    Bradley Barcola - 5/10

    Masuk bersamaan dengan Camavinga, tetapi kesulitan menyatu dengan jalannya pertandingan saat Prancis dipaksa mengambil pendekatan yang lebih reaktif setelah Upamecano diusir keluar.

    Maxence Lacroix - N/A

    Masuk sebagai pergantian taktis pada menit ke-87 untuk memperkuat pertahanan setelah kartu merah. Ia punya terlalu sedikit waktu untuk memberikan dampak signifikan pada pertandingan.

    Zinedine Zidane - 6/10

    Sang pelatih menyiapkan timnya dengan baik untuk mendominasi penguasaan bola, dan penguasaan 65% mencerminkan identitas yang jelas. Namun, kegagalan beradaptasi secara defensif dalam situasi bola mati dan tidak adanya rencana B setelah kartu merah membuat dua poin melayang di kandang.

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