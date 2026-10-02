Dalam pertarungan taktik yang ditandai periode dominasi dan rapuhnya pertahanan, Prancis terpaksa puas dengan satu poin saat menghadapi tim Italia yang tangguh. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim kesulitan memecah kebuntuan taktik, sehingga 45 menit pembuka berakhir tanpa gol. Tim asuhan Zinedine Zidane menguasai 65% penguasaan bola, tetapi kerap kurang tajam dalam umpan akhir untuk menembus blok pertahanan rendah yang diterapkan Italia.
Pertandingan memanas pada babak kedua ketika Michael Olise memecah kebuntuan dengan penyelesaian klinis pada menit ke-55, membalas kegigihan tim tuan rumah. Namun, momentum berubah saat Italia mulai berkembang dalam laga dan akhirnya mencetak gol penyeimbang melalui Alessandro Bastoni pada menit ke-68.
Malam itu berubah pahit bagi Prancis pada akhir laga ketika Dayot Upamecano diusir keluar lapangan setelah menerima kartu kuning kedua, memaksa Prancis bertahan mati-matian pada fase penutup untuk mengamankan satu poin.