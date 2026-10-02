Mike Maignan - 6/10

Untuk sebagian besar satu jam pertama, ia nyaris hanya menjadi penonton saat Italia kesulitan mencatatkan upaya berarti yang mengarah ke gawang. Pada akhirnya ia takluk oleh tembakan Bastoni dan membukukan satu penyelamatan sepanjang pertandingan, tetapi distribusi bolanya tetap berada di level tinggi di bawah tekanan.

Jeremy Jacquet - 6/10

Penampilan yang cukup solid di sisi lapangan, memberikan lebar struktur yang dibutuhkan dalam formasi 4-3-3 Zidane. Ia disiplin dalam penempatannya, berkontribusi pada tingginya angka penguasaan bola tim, tetapi jarang masuk ke area serangan berisiko tinggi.

Adrien Truffert - 6/10

Memberikan energi besar di sisi kiri, sering bertindak sebagai opsi sekunder di sepertiga tengah lapangan. Kecepatan pemulihannya sangat penting dalam beberapa momen saat Italia mencoba mengeksploitasi transisi, dan ia menuntaskan pertandingan dengan volume sentuhan sukses yang tinggi.

Pierre Kalulu - 6/10

Menunjukkan ketenangan luar biasa dalam fase-fase awal build-up, membantu Prancis mempertahankan porsi penguasaan bola 65%. Ia memenangi duel-duel individunya di udara, tetapi menjadi bagian dari unit pertahanan yang sempat kehilangan fokus saat Italia menyamakan kedudukan.

Dayot Upamecano - 5/10

Malam yang ingin dilupakan bek Bayern Munich itu. Meski tampil dominan secara fisik selama 70 menit, disiplinnya goyah di bawah tekanan. Setelah menerima kartu pada menit ke-73, kartu kuning keduanya pada menit ke-85 membuat timnya berada dalam situasi rentan dan menutupi penampilan defensif yang secara statistik sebenarnya cukup baik.