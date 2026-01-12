Liverpool beat Barnsley in FA CupGetty/Goal
Rating Pemain Liverpool Vs Barnsley: Dominik Szoboszlai Jadi Pahlawan Sekaligus Pecundang, Jeremie Frimpong & Florian Wirtz Sumbang Gol Vital Saat The Reds Melaju Di Piala FA

Dominik Szoboszlai menjadi dalang sekaligus nyaris merusak kemenangan 4-1 Liverpool atas tim League One, Barnsley, untuk melaju ke putaran keempat Piala FA. Pemain Hongaria itu mencetak gol indah, memberi lawan gol cuma-cuma, dan beruntung tak dihukum penalti. Namun, gol berkelas Jeremie Frimpong, Florian Wirtz, dan Hugo Ekitike menyelamatkannya.

Barnsley memenangkan pertemuan sebelumnya antara kedua tim pada 2008 di kompetisi yang sama, dan langsung menunjukkan keseriusan sejak awal ketika sundulan bertenaga Davis Keillor-Dunn menghantam tiang gawang dalam waktu 30 detik. Meski melakukan segalanya dengan benar di 10 menit pembuka, tuan rumah justru unggul berkat tembakan keras Szoboszlai dari jarak hampir 30 yard yang menenangkan ketegangan pendukung tuan rumah.

Tim kasta ketiga Inggris itu tampak berbahaya lewat serangan balik, tetapi Frimpong menggandakan keunggulan Liverpool pada menit ke-36 ketika mantan pemain Bayer Leverkusen itu melepaskan tembakan keras di dalam kotak penalti. Namun, harapan belum habis bagi Barnsley karena bencana terjadi lima menit sebelum jeda. Tepat setelah Szoboszlai terlihat telah menghalau bahaya, pemain Hongaria itu melakukan backheel bunuh diri yang menghadiahi mantan pemain akademi The Reds, Adam Phillips, sebuah gol tap-in untuk mengubah skor menjadi 2-1.

Barnsley terus menekan, dan jika bukan karena penyelamatan refleks gemilang Murphy Cooper atas upaya akrobatik Virgil van Dijk, pertandingan ini mungkin sudah berakhir lebih cepat. Tim asal Yorkshire itu mengira seharusnya mendapat penalti tepat di satu jam laga ketika Reyes Cleary berhasil mendahului Szoboszlai, namun wasit Farai Hallam mengabaikan protes mereka. Tidak ada VAR hingga putaran kelima Piala FA, dan jika teknologi itu tersedia, The Reds mungkin akan dihukum penalti. Pemain pengganti Florian Wirtz dan Hugo Ekitike saling memberi assist untuk memperindah skor di akhir laga, tetapi ini bukanlah kemenangan yang nyaman. Selanjutnya, Liverpool akan menjamu Brighton di putaran keempat kompetisi ini.

    Kiper & Bek

    Giorgi Mamardashvili (6/10):

    Pemain internasional Georgia ini harus selalu waspada, terutama untuk menggagalkan tembakan keras Jonathan Bland. Namun, terlihat meragukan ketika menghadapi umpan silang yang melengkung tajam.

    Jeremie Frimpong (7/10):

    Sang Flying Dutchman mencetak golnya dengan baik lewat tembakan yang terlalu bertenaga bagi kiper Barnsley, tetapi secara defensif, ia bisa dieksploitasi.

    Joe Gomez (5/10):

    Mengawali laga dengan sangat goyah dan dengan performa seperti ini, ia tidak akan menembus starting XI Liverpool dalam waktu dekat untuk laga-laga besar.

    Virgil van Dijk (6/10):

    Pemain berusia 34 tahun ini terlihat makin rentan terhadap penyerang lincah, tetapi ia masih menjadi ancaman besar di udara.

    Andrew Robertson (6/10):

    Pemain berpengalaman ini tampil kompeten tetapi mungkin akan bernasib lebih buruk jika Cleary berhadapan dengannya.

    Gelandang

    Alexis Mac Allister (6/10):

    Gelandang Argentina ini menjadi jangkar lini tengah Liverpool di sebagian besar laga dan tampil solid meski tidak istimewa bagi tuan rumah.

    Dominik Szoboszlai (7/10):

    Penampilan campur aduk dari sang gelandang. Ia mencetak gol individu brilian, melakukan kesalahan fatal untuk gol Barnsley, dan beruntung tidak dihukum penalti. Namun, ia juga melakukan beberapa sapuan penting di lini belakang.

    Curtis Jones (6/10):

    Produk akademi Liverpool ini awalnya hanya berlari-lari tanpa banyak kualitas, tetapi membaik seiring berjalannya laga dengan menambah sedikit kualitas pada penguasaan bola.

    Penyerang

    Federico Chiesa (5/10):

    Penggemar Liverpool mendesak agar pemain internasional Italia ini mendapat lebih banyak menit bermain, tetapi berdasarkan performa ini, suara-suara itu mungkin akan mereda.

    Cody Gakpo (6/10):

    Sang winger tidak terlihat nyaman saat harus memimpin lini serang Liverpool. Secara alami, ia terlihat lebih mengancam di sisi kiri.

    Rio Ngumoha (7/10):

    Remaja ini penuh dengan lari dan trik serta berulang kali berhasil menembus lini belakang Barnsley. Penampilan yang menjanjikan.

    Pergantian & Manajer

    Hugo Ekitike (8/10):

    Mengkreasikan gol rekan setimnya Wirtz dengan indah dan kemudian mencetak gol rapi untuk dirinya sendiri.

    Florian Wirtz (7/10):

    Membuang peluang emas tak lama setelah masuk, tetapi menebusnya dengan tembakan tegas.

    Ibrahima Konate (7/10):

    Tampil komandan dari bangku cadangan untuk Liverpool.

    Ryan Gravenberch (N/A):

    Tidak terlalu terlibat dalam permainan.

    Trey Nyoni (N/A):

    Tidak ada waktu untuk memberikan dampak.

    Arne Slot (6/10):

    Mantan manajer Feyenoord ini berhutang budi pada penyelesaian akhir luar biasa pemain Liverpool, tetapi ia tidak mungkin menduga blunder Szoboszlai. Secara keseluruhan, ini bukan kemenangan paling meyakinkan dari pasukan Slot, terlepas dari hasil akhirnya.

