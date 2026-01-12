Rating Pemain Liverpool Vs Barnsley: Dominik Szoboszlai Jadi Pahlawan Sekaligus Pecundang, Jeremie Frimpong & Florian Wirtz Sumbang Gol Vital Saat The Reds Melaju Di Piala FA

Barnsley memenangkan pertemuan sebelumnya antara kedua tim pada 2008 di kompetisi yang sama, dan langsung menunjukkan keseriusan sejak awal ketika sundulan bertenaga Davis Keillor-Dunn menghantam tiang gawang dalam waktu 30 detik. Meski melakukan segalanya dengan benar di 10 menit pembuka, tuan rumah justru unggul berkat tembakan keras Szoboszlai dari jarak hampir 30 yard yang menenangkan ketegangan pendukung tuan rumah.

Tim kasta ketiga Inggris itu tampak berbahaya lewat serangan balik, tetapi Frimpong menggandakan keunggulan Liverpool pada menit ke-36 ketika mantan pemain Bayer Leverkusen itu melepaskan tembakan keras di dalam kotak penalti. Namun, harapan belum habis bagi Barnsley karena bencana terjadi lima menit sebelum jeda. Tepat setelah Szoboszlai terlihat telah menghalau bahaya, pemain Hongaria itu melakukan backheel bunuh diri yang menghadiahi mantan pemain akademi The Reds, Adam Phillips, sebuah gol tap-in untuk mengubah skor menjadi 2-1.

Barnsley terus menekan, dan jika bukan karena penyelamatan refleks gemilang Murphy Cooper atas upaya akrobatik Virgil van Dijk, pertandingan ini mungkin sudah berakhir lebih cepat. Tim asal Yorkshire itu mengira seharusnya mendapat penalti tepat di satu jam laga ketika Reyes Cleary berhasil mendahului Szoboszlai, namun wasit Farai Hallam mengabaikan protes mereka. Tidak ada VAR hingga putaran kelima Piala FA, dan jika teknologi itu tersedia, The Reds mungkin akan dihukum penalti. Pemain pengganti Florian Wirtz dan Hugo Ekitike saling memberi assist untuk memperindah skor di akhir laga, tetapi ini bukanlah kemenangan yang nyaman. Selanjutnya, Liverpool akan menjamu Brighton di putaran keempat kompetisi ini.

GOAL memberikan rating pemain Liverpool dari Anfield...