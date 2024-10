Rating Pemain Manchester United Vs Aston Villa: Eksekusi Erik Ten Hag DITUNDA? Jonny Evans Amankan Poin MU, Tapi Rasmus Hojlund Masih Mandul

Though they were far from fluent going forward, United put in a solid defensive showing to earn a point at Villa Park

Masa depan Erik ten Hag di Manchester United masih tak pasti, tetapi setidaknya anak asuhnya tampil penuh semangat melawan Aston Villa, Minggu (6/10), demi mengamankan hasil 0-0 atas pasukan Unai Emery yang sedang ganas-ganasnya. Marcus Rashford melepaskan tembakan pertama setelah memotong ke dalam dan memaksa Emiliano Martinez melakukan penyelamatan. Villa juga mengancam via Morgan Rogers dan Jaden Philogene, tetapi Man United terlihat relatif tenang di lini belakang. Rashford lagi-lagi menguji Martinez setelah turun minum, sementara Andre Onana menepis sepakan jarak jauh Youri Tielemans. Bruno Fernandes menjadi yang paling nyaris memecah kebuntuan ketika perekiknya menghajar mistar gawang Villa, tapi pada akhirnya kedua tim tak bisa masuk papan skor serta harus puas berbagi angka. GOAL menilai rating para pemain Manchester United di Villa Park... GOAL Indonesia hadir di WhatsApp Channel Ikuti sekarang Artikel dilanjutkan di bawah ini