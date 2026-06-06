"Rasanya sangat menyakitkan": Lennart Karl angkat bicara setelah tersingkir dari Piala Dunia

Bintang muda Bayern München ini mengalami robekan otot pada sesi latihan terakhir menjelang laga uji coba terakhir melawan Amerika Serikat pada Sabtu (pukul 20.30) di Chicago, sehingga ia harus absen dari Piala Dunia pertamanya.

Sebagai gantinya, Assan Ouédraogo dari RB Leipzig masuk ke dalam skuad yang dipimpin oleh pelatih nasional Julian Nagelsmann. Ia telah "melakukan segala upaya untuk siap tampil di Piala Dunia. Sayangnya, cedera sering kali datang pada saat yang paling tidak tepat," tulis Karl lebih lanjut. Karl telah membuktikan dirinya layak masuk skuad berkat musim debut yang gemilang bersama Bayern dan penampilan apiknya saat debut bersama timnas Jerman pada bulan Maret.

Karl akan mendukung timnya dari rumah: "Saya berharap tim saya meraih kesuksesan maksimal dan tentu saja saya akan mendukung mereka setiap menitnya." Postingannya, yang menyertakan foto dirinya yang terlihat terbaring lemas di lapangan, ditutup dengan: "Akan kembali lebih kuat, janji."