Menurut informasi dari majalah kicker, pemain serang berusia 22 tahun itu semakin merasa frustrasi dan tidak sabar dengan situasinya saat ini di klub pemenang Piala DFB tahun 2025.
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Rasa frustrasi dan ketidaksabaran tampaknya semakin meluas: Apakah VfB Stuttgart terancam kehilangan seorang bintang Piala Dunia?
Dengan demikian, El Khannouss semakin mempertimbangkan untuk hengkang pada jendela transfer mendatang dan meninggalkan VfB Stuttgart. Hal ini terutama terkait dengan berkurangnya waktu bermainnya di klub asal Swabia tersebut.
Pasalnya, meskipun pemain timnas Maroko ini masih termasuk dalam skuad inti dan secara rutin masuk dalam starting eleven di awal musim lalu di bawah asuhan pelatih Sebastian Hoeneß, penampilannya semakin berkurang dan durasinya pun semakin pendek seiring berjalannya musim.
Setelah Piala Afrika, yang baru saja dikalahkan El Khannouss bersama Maroko oleh Senegal, namun kemudian dinyatakan sebagai pemenang melalui keputusan wasit, Hoeneß sering kali hanya memasukkannya sebagai pemain pengganti — pemain berusia 22 tahun itu pun menjadi pemain andalan paruh waktu.
Salah satu titik balik dalam hal ini diduga adalah kekalahan di final Piala DFB melawan FC Bayern pada bulan Mei (0:3). Di pertandingan tersebut, El Khannouss baru dimasukkan sebagai pemain pengganti menggantikan Chris Führich pada menit ke-78. Tak lama kemudian, gol penentu keunggulan 2:0 untuk tim asal Munich tercipta, dan pemain asal Maroko itu tidak mampu membalikkan keadaan.
Sebenarnya, VfB Stuttgart tidak ingin melepas El Khannouss
Sementara itu, VfB Stuttgart dilaporkan tidak terlalu bersedia untuk membicarakan kemungkinan hengkangnya pemain berusia 22 tahun tersebut. El Khannouss awalnya bergabung dengan klub asal Swabia itu pada musim panas lalu sebagai pemain pinjaman dari Leicester City, sebelum VfB Stuttgart menggunakan opsi pembelian senilai 18 juta euro pada akhir Mei.
Pada musim pertamanya bersama VfB, ia tampil dalam 41 pertandingan resmi di semua kompetisi, di mana ia mencetak sembilan gol dan memberikan tujuh assist. Kontraknya di Stuttgart masih berlaku hingga 2030, dan tampaknya tidak ada klausul pelepasan.
Pada Piala Dunia yang sedang berlangsung saat ini, pemain serang tersebut bersama Maroko telah melaju ke perempat final. Dalam keempat pertandingan sebelumnya melawan Brasil, Skotlandia, Haiti, dan Kanada, El Khannouss selalu masuk dalam susunan pemain inti. Namun, ia belum berhasil mencetak gol atau memberikan assist.
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