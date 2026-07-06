Rasa frustrasi dan ketidaksabaran tampaknya semakin meluas: Apakah VfB Stuttgart terancam kehilangan seorang bintang Piala Dunia?

Dengan demikian, El Khannouss semakin mempertimbangkan untuk hengkang pada jendela transfer mendatang dan meninggalkan VfB Stuttgart. Hal ini terutama terkait dengan berkurangnya waktu bermainnya di klub asal Swabia tersebut.

Pasalnya, meskipun pemain timnas Maroko ini masih termasuk dalam skuad inti dan secara rutin masuk dalam starting eleven di awal musim lalu di bawah asuhan pelatih Sebastian Hoeneß, penampilannya semakin berkurang dan durasinya pun semakin pendek seiring berjalannya musim.

Setelah Piala Afrika, yang baru saja dikalahkan El Khannouss bersama Maroko oleh Senegal, namun kemudian dinyatakan sebagai pemenang melalui keputusan wasit, Hoeneß sering kali hanya memasukkannya sebagai pemain pengganti — pemain berusia 22 tahun itu pun menjadi pemain andalan paruh waktu.

Salah satu titik balik dalam hal ini diduga adalah kekalahan di final Piala DFB melawan FC Bayern pada bulan Mei (0:3). Di pertandingan tersebut, El Khannouss baru dimasukkan sebagai pemain pengganti menggantikan Chris Führich pada menit ke-78. Tak lama kemudian, gol penentu keunggulan 2:0 untuk tim asal Munich tercipta, dan pemain asal Maroko itu tidak mampu membalikkan keadaan.