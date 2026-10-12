Barcelona akan menunda kepulangannya ke Spanyol dengan bermalam di Istanbul dan menggelar sesi latihan pada Rabu agar para pemain tetap bugar, menurut MARCA. Meski Raphinha menyusul Frenkie de Jong, Andreas Christensen, dan Roony Bardghji yang harus menepi, Flick masih memiliki banyak opsi di lini serang lewat Lamine Yamal, Karim Adeyemi, dan Gabriel Jesus.

Pelatih Galatasaray Okan Buruk juga menghadapi dilema dalam menentukan pilihan pemain karena tidak bisa memainkan bek Wilfried Singo yang cedera maupun Lesley Ugochukwu yang terkena skorsing.



