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Raphinha akan absen melawan Galatasaray karena Hansi Flick memprioritaskan kebugaran jangka panjang kapten Barcelona
Raksasa Catalunya mengatur beban kerja pemain sayap
Flick memutuskan untuk tidak membawa Raphinha ke Istanbul demi menjaga ketahanan fisik sang kapten dalam jangka panjang. Langkah hati-hati ini diambil untuk menghindari kesalahan masa lalu, ketika pemulihan pemain sayap itu dipaksakan terlalu cepat hingga ia dua kali mengalami kemunduran akibat masalah otot. Tindakan pencegahan tersebut dinilai penting, terutama karena raksasa Spanyol itu menghadapi jadwal pertandingan yang terus padat seiring musim semakin memanas.
- ZUMA Press Wire
Pendekatan hati-hati menentukan kebijakan seleksi
Keputusan untuk tidak menyertakan pemain sayap itu diambil berdasarkan kesepakatan bersama yang diungkap Flick dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Getafe pada Jumat. Pelatih dan pemain sama-sama sepakat untuk tidak mengambil risiko yang tidak perlu, terutama karena pertandingan ini tidak memiliki intensitas yang menentukan seperti El Clasico, yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 25 Oktober. Dengan ujian-ujian penentu musim menanti, klub memprioritaskan kebugaran optimal ketimbang memaksakan penyerang andalannya tampil di kompetisi kontinental.
Rotasi skuad untuk mengatasi jadwal padat
Barcelona akan menunda kepulangannya ke Spanyol dengan bermalam di Istanbul dan menggelar sesi latihan pada Rabu agar para pemain tetap bugar, menurut MARCA. Meski Raphinha menyusul Frenkie de Jong, Andreas Christensen, dan Roony Bardghji yang harus menepi, Flick masih memiliki banyak opsi di lini serang lewat Lamine Yamal, Karim Adeyemi, dan Gabriel Jesus.
Pelatih Galatasaray Okan Buruk juga menghadapi dilema dalam menentukan pilihan pemain karena tidak bisa memainkan bek Wilfried Singo yang cedera maupun Lesley Ugochukwu yang terkena skorsing.
- Getty Images Sport
Ujian berat menanti tim-tim yang bertandang di ajang kontinental
Raksasa Catalunya itu berpeluang memantapkan posisi di papan atas klasemen Liga Champions setelah mengawali fase liga dengan kemenangan telak 5-1 atas Feyenoord. Tim asuhan Flick juga bertandang dengan kepercayaan diri tinggi setelah memenangi tiga lawatan terakhirnya ke markas juara bertahan Turki. Seusai ujian di Rams Park pada Selasa, Barcelona harus segera mengalihkan fokus untuk laga tandang yang berat melawan Real Betis di La Liga pada Sabtu.
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