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Raksasa Tanpa Taring: Real Madrid, Al Hilal, dan Al Ahly dalam Cengkeraman Identitas yang Hilang!

FEATURES
H. Ammouta
S. Inzaghi
J. Mourinho
Real Madrid
Al Hilal
Al Ahly SC
LaLiga
Saudi Pro League
Premier League
Maroko
Italia
Portugal
Spanyol
Arab Saudi
Mesir

Situasi sulit dan berbeda

Ada klub yang tidak cukup hanya dengan menang, melainkan diharapkan untuk memaksakan karakternya dalam pertandingan, serta membuat lawan hidup di bawah tekanan sejak peluit awal dibunyikan.

Real Madrid di Spanyol, Al Hilal di Arab Saudi, dan Al Ahly di Mesir merupakan tiga klub yang penggemarnya telah terbiasa menyaksikan sepak bola menyerang, tekanan tanpa henti, serta dominasi yang berbuah peluang dan gol.

Namun pemandangan saat ini tampak berbeda secara mencolok, setelah trio tersebut kini berada di bawah kepemimpinan para pelatih yang cenderung mengutamakan organisasi ketimbang petualangan, serta transisi ketimbang penguasaan bola menyerang yang berkelanjutan, dengan mengandalkan blok pertahanan menengah atau rendah pada sejumlah fase pertandingan.

Hasilnya, pertanyaan yang muncul bukan lagi soal berapa banyak bintang di dalam lapangan, melainkan sejauh mana kemampuan setiap tim untuk mempertahankan identitas historisnya.

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  • Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Kebangkitan Inzaghi Tak Bisa Menutupi Cacat Identitas

    Bersama Simone Inzaghi, Al Hilal menjadi lebih memperhatikan keseimbangan, organisasi permainan, dan transisi. Sebuah filosofi yang berhasil diterapkan sang pelatih Italia itu secara jelas pada beberapa periode musim lalu, tetapi belum meyakinkan para suporter yang menantikan tim yang lebih ganas secara ofensif, terutama dengan sederet bintang yang melimpah di lini depan.

    Meskipun Al Hilal memulai musim ini dengan kuat, meraih 6 kemenangan dalam 7 laga pertama, kemenangan telak atas Al Taawoun 6-0 tidak bisa dijadikan satu-satunya bukti yang cukup akan sempurnanya sistem serangan; sebab Al Taawoun berada di zona degradasi dan belum meraih kemenangan apa pun hingga saat itu.

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    Sebaliknya, sebelumnya Al Hilal pernah kalah dari Neom 0-2 meskipun memiliki tiga penyerang menonjol, dalam sebuah laga yang membuat mereka menderita karena mandulnya lini serang.

    Jadi, masalahnya bukan pada kemampuan Al Hilal mencetak gol ketika perlawanan lawan runtuh, melainkan pada kemampuannya menciptakan solusi menghadapi tim yang terorganisir, yang menutup ruang dan memaksanya bermain di area sempit.

    Dan di sinilah persisnya muncul krisis identitas yang dirasakan para suporter: apakah ini Al Hilal yang biasa menyerang, ataukah tim baru yang lebih dulu mencari keamanan lalu menunggu momen transisi?

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    Al Ahly: raksasa yang mencari kembali taringnya

    Di Kairo, krisis tampak lebih jelas bersama pelatih asal Maroko, Hossein Ammouta, yang mengambil alih kepemimpinan Al Ahly pada awal musim ini. Hasil-hasil yang diraih masih memberinya ruang untuk membela proyeknya, namun performa lini serang membuka pintu lebar bagi berbagai pertanyaan, terutama dengan lambatnya pembangunan permainan, minimnya pola serangan yang jelas, dan ketergantungan berulang pada solusi-solusi individu.

    Al Ahly meraih awal yang bagus di liga sebelum bermain imbang 1-1 melawan Al Mokawloon Al Arab, namun pada pertandingan itu mereka kesulitan menembus pertahanan lawan, meski menguasai bola di babak kedua, dan berakhir dengan gol dari tendangan penalti.

    Selain itu, Al Ahly kesulitan dengan celah-celah lebar di belakang lini pertahanannya dan di antara dua bek tengah, yang berulang kali dimanfaatkan oleh Al Mokawloon. Bahkan meski meraih kemenangan atas Abu Qir Fertilizers pada giornata lalu, hal itu juga tercapai berkat upaya-upaya individu.

    Di sinilah kemarahan para suporter menjadi dapat dipahami dari sudut pandang teknis, karena masalahnya bukan sekadar hasil imbang atau peluang yang terbuang, melainkan perasaan bahwa cara bermainnya sendiri tidak mencerminkan Al Ahly yang ingin dilihat oleh para suporter.

    Tim yang memiliki nama-nama yang mampu membuat perbedaan, namun tidak membangun serangan dengan cara yang memberi para pemain ini kondisi terbaik, sehingga solusi individu berubah dari senjata tambahan menjadi tali penyelamat yang berulang.

  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Real Madrid: Para Bintang Hadir, Serangan Menghilang

    Adapun di Madrid, persamaannya lebih menarik; sebab Jose Mourinho kembali ke Real Madrid di tengah ekspektasi yang begitu besar, namun ia mendapati dirinya berhadapan dengan tim yang memiliki nama-nama besar di seluruh lini, sementara karakternya sendiri masih diuji.

    Mourinho sendiri menegaskan bahwa ia menginginkan tim yang mampu melakukan pressing dan merebut bola di area tinggi, kemudian mematikan lawan dalam hitungan detik saat transisi, namun ia juga menekankan perlunya memiliki kemampuan bertahan secara lebih dalam ketika pertandingan menuntut hal itu.

    Masalah muncul secara mencolok saat menghadapi Atletico Madrid, ketika Real Madrid kalah 1-2 di derbi, dalam sebuah pertandingan yang membuat tim mengalami hilangnya kendali dan efektivitas, sementara Atletico menguasai jalannya pertandingan untuk periode yang cukup panjang.

    Dan meski Real Madrid memiliki pemain-pemain yang mampu menciptakan perbedaan secara individu, sistem tersebut tidak memberi mereka cukup ruang maupun kesinambungan menyerang.

    Yang lebih menarik lagi, masalah Real Madrid tidak berhenti pada pembangunan serangan, tetapi meluas hingga ke pressing itu sendiri. Tim ini tidak melakukan pressing sebagai sebuah unit yang solid sebagaimana yang dibutuhkan, dan ketika mundur ke wilayahnya sendiri, ia tidak selalu tampak mampu mengendalikan ruang antarlini, sementara ia menjadi lebih kikuk saat menghadapi lawan yang memaksanya menguasai bola alih-alih memberinya ruang yang ia inginkan untuk melakukan transisi.

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  • Satu krisis, tiga nama

    Yang menarik dari kisah Al Hilal, Al Ahli, dan Real Madrid adalah bahwa ketiga klub itu tidak mengalami kekurangan kualitas individu, melainkan sebuah pertanyaan yang lebih besar: bagaimana kamu ingin bermain? Para pendukung tidak hanya menuntut kemenangan, tetapi ingin melihat sebuah tim yang menyerang dengan cara yang selaras dengan sejarahnya, menekan, menciptakan peluang, dan memaksa lawan untuk mundur.

    Inzaghi memiliki gudang serangan yang mampu membuat perbedaan, Amrouté memiliki nama-nama yang memberinya beragam solusi serangan, dan Mourinho memiliki di Real Madrid sekumpulan pemain terbaik dunia.

    Meski demikian, kekuatan individu tidak tampak cukup ketika tidak ada sistem serangan yang jelas yang mampu mengubahnya menjadi keunggulan yang berkelanjutan.

    Di sinilah pertarungan sebenarnya bagi ketiga pelatih menjadi lebih besar daripada sekadar mengumpulkan poin. Inzaghi dituntut untuk membuktikan bahwa organisasi tidak berarti meninggalkan karakter Al Hilal, Amrouté menghadapi tugas mengembalikan Al Ahli ke bentuk yang diinginkan para pendukungnya, sementara Mourinho perlu menemukan keseimbangan antara filosofinya dalam menekan dan melakukan transisi dengan tuntutan sebuah tim seperti Real Madrid yang tidak bisa menunggu ruang sepanjang waktu.

    Tiga raksasa, tiga pelatih, dan tiga filosofi yang mencari keseimbangan. Namun masalahnya, para pendukung di Madrid, Riyadh, dan Kairo tidak menginginkan sebuah tim yang menunggu pertandingan, melainkan tim yang menciptakannya.

    Dan jika ketidakmampuan menghadapi lawan yang menutup ruang terus berlanjut, krisis hasil bisa berubah menjadi krisis identitas yang sesungguhnya, karena hal yang paling ditakuti para pendukung bukanlah timnya kalah dalam sebuah pertandingan, melainkan berhenti bermain dengan cara yang selama ini mereka kenal.