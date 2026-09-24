Ada klub yang tidak cukup hanya dengan menang, melainkan diharapkan untuk memaksakan karakternya dalam pertandingan, serta membuat lawan hidup di bawah tekanan sejak peluit awal dibunyikan.

Real Madrid di Spanyol, Al Hilal di Arab Saudi, dan Al Ahly di Mesir merupakan tiga klub yang penggemarnya telah terbiasa menyaksikan sepak bola menyerang, tekanan tanpa henti, serta dominasi yang berbuah peluang dan gol.

Namun pemandangan saat ini tampak berbeda secara mencolok, setelah trio tersebut kini berada di bawah kepemimpinan para pelatih yang cenderung mengutamakan organisasi ketimbang petualangan, serta transisi ketimbang penguasaan bola menyerang yang berkelanjutan, dengan mengandalkan blok pertahanan menengah atau rendah pada sejumlah fase pertandingan.

Hasilnya, pertanyaan yang muncul bukan lagi soal berapa banyak bintang di dalam lapangan, melainkan sejauh mana kemampuan setiap tim untuk mempertahankan identitas historisnya.