AFP
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Raksasa Prancis Bordeaux resmi terselamatkan dari kepunahan lewat pengambilalihan sensasional senilai €1
Harga simbolis demi bertahan hidup
Dalam perkembangan mengejutkan bagi sepak bola Prancis, Bordeaux telah mengonfirmasi bahwa kesepakatan telah dicapai agar kepemilikan klub berpindah tangan dengan harga simbolis hanya €1. Kesepakatan itu membuat perusahaan milik Gerard Lopez melepas kendali atas klub yang sedang terpuruk tersebut kepada perusahaan baru, Park Bench.
Meski harga pembeliannya sangat rendah, pemilik baru mengambil beban finansial yang sangat besar. Klub mengumumkan bahwa proses ini tuntas dengan harga satu euro simbolis disertai pengambilalihan utang. Dengan menyetujui untuk menanggung kewajiban besar tersebut, Park Bench telah memberikan talangan hidup bagi institusi ini yang sebelumnya dikhawatirkan banyak pihak tidak akan pernah datang setelah berbulan-bulan tekanan ekonomi yang terus meningkat dan kegagalan administratif.
- Getty
Jalan panjang menuju pemulihan
Kejatuhan Bordeaux dari masa kejayaannya berlangsung cepat dan menyakitkan bagi para pendukung setia mereka. Dulu rutin tampil di kompetisi Eropa dan menjadi penantang gelar Ligue 1, klub itu telah melalui bertahun-tahun salah urus yang pada akhirnya berujung pada dikeluarkannya mereka dari liga profesional nasional.
Terlepas dari beratnya situasi ini, klub memandang pengambilalihan ini sebagai awal babak baru. Dalam pernyataan resmi yang dibagikan di media sosial, klub menyampaikan optimisme mereka, dengan menggambarkan kesepakatan formal tersebut sebagai “langkah besar” bagi masa depan organisasi. Ini menjadi secercah harapan bagi basis suporter yang telah menyaksikan tim mereka merosot jauh dalam piramida sepak bola Prancis sambil terus bergulat dengan drama di luar lapangan.
Hambatan regulasi masih ada
Meskipun kesepakatan antara Lopez dan Park Bench merupakan terobosan besar, transaksi ini belum sepenuhnya diratifikasi. Calon pemilik baru kini harus menjalani proses pemeriksaan ketat untuk membuktikan kelayakan finansial mereka serta niat jangka panjang mereka. Ini mencakup kehadiran terjadwal di hadapan otoritas olahraga regional terkait untuk memastikan klub dapat beroperasi secara berkelanjutan ke depannya dan memenuhi komitmennya yang sedang berjalan dalam struktur liga Prancis.
Pembeli kini akan diwawancarai oleh Komisi Pengawasan Manajemen Regional dari Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine. Sidang ini merupakan persyaratan hukum yang sangat penting dalam proses pengambilalihan.
- AFP
Sebuah institusi bersejarah yang terlahir kembali
Penyelamatan Bordeaux disambut dengan campuran rasa lega dan kehati-hatian di lanskap sepak bola Eropa. Setelah sepanjang musim panas berada di ambang kepunahan, kelangsungan hidup klub ini memastikan salah satu nama paling terkenal dalam sepak bola Prancis akan terus berkompetisi.
Keberhasilan dalam wawancara regulasi yang akan datang menjadi bagian terakhir dari teka-teki untuk mengamankan tempat klub di divisi Regional 1. Untuk saat ini, fokus utama tetap pada stabilisasi.
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