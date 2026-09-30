Dalam perkembangan mengejutkan bagi sepak bola Prancis, Bordeaux telah mengonfirmasi bahwa kesepakatan telah dicapai agar kepemilikan klub berpindah tangan dengan harga simbolis hanya €1. Kesepakatan itu membuat perusahaan milik Gerard Lopez melepas kendali atas klub yang sedang terpuruk tersebut kepada perusahaan baru, Park Bench.

Meski harga pembeliannya sangat rendah, pemilik baru mengambil beban finansial yang sangat besar. Klub mengumumkan bahwa proses ini tuntas dengan harga satu euro simbolis disertai pengambilalihan utang. Dengan menyetujui untuk menanggung kewajiban besar tersebut, Park Bench telah memberikan talangan hidup bagi institusi ini yang sebelumnya dikhawatirkan banyak pihak tidak akan pernah datang setelah berbulan-bulan tekanan ekonomi yang terus meningkat dan kegagalan administratif.







