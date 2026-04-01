Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
محمد صلاح

Diterjemahkan oleh

Raja terungkap... Permainan berakhir: Salah terjebak dalam tipu muslihat besar

Transfers
Spain vs Egypt
Spain
Egypt
Friendlies
Belgium vs Egypt
Belgium
World Cup
Manchester City vs Liverpool
Manchester City
Liverpool
FA Cup
Paris Saint-Germain vs Liverpool
Paris Saint-Germain
Champions League
Liverpool vs Fulham
Fulham
Premier League
M. Salah
Spanyol
Mesir
Belgia
AS
Inggris
Prancis

Bukti-bukti konkret dan tuduhan terhadap bintang The Reds mengungkap kisah kepergian paksa

Dalam sepak bola, sama seperti dalam catur, pertarungan tidak selalu ditentukan oleh serangan langsung, melainkan oleh serangkaian langkah yang diperhitungkan dengan matang; dan ketika pengorbanan sebuah bidak berharga tampak seperti kerugian sesaat, jalan untuk menjatuhkan raja pun terbuka.

Di tanah Liverpool, segalanya bergantung pada sistem, bukan pada bintang-bintang seberkilau apa pun mereka, dan hanya sistemlah yang tahu kapan menciptakan pahlawannya... dan kapan menuliskan adegan terakhir bagi mereka.

Hari ini, seiring mendekatnya akhir perjalanan "Raja Mesir" Mohamed Salah, kisah ini tak tampak sebagai kejutan mendadak, melainkan sebagai hasil tak terelakkan dari banyak detail kecil yang menumpuk dan membentuk kembali nasib legenda The Reds pada saat-saat ia paling merasakan kemenangan pribadi.

  • Momen Awal... Lahirnya Sebuah Legenda

    Semuanya berawal pada musim panas 2017. Jürgen Klopp cenderung ingin mendatangkan Julian Brandt dari Bayer Leverkusen, tetapi di ruang rapat tertutup di Melwood, Michael Edwards—direktur olahraga saat itu—menyajikan laporan statistik yang menentukan. Edwards tidak melihat Salah sebagai pemain sayap yang gagal di Chelsea, melainkan melihat "rata-rata gol yang diharapkan" yang tinggi, serta kemampuan fisik yang berkembang secara luar biasa sejak kepergiannya dari Stamford Bridge ke Fiorentina dan Roma, di mana bakatnya diasah dengan sabar di bawah bimbingan para ahli seperti Spalletti.

    Kemampuan fisik dan produktivitas gol yang meledak-ledak itu, menurutnya, sangat cocok dengan "tekanan tinggi" yang diterapkan Klopp.

    Pemain Mesir itu didatangkan hanya dengan 42 juta euro, dan berubah menjadi mesin gol yang memecahkan semua rekor. Itulah momen ketika data membuktikan kekuatannya.

    Namun, ironi dramatisnya – seperti dalam permainan catur – adalah tangan yang sama yang mempercayai "raja" dan menempatkannya di papan catur, adalah tangan yang sama yang memutuskan untuk menghancurkan legenda tersebut ketika kurva statistik mulai menurun.

  • Perubahan strategis... Tipu muslihat pembaruan

    Pada musim semi 2025, kontrak Salah hampir berakhir, dan tekanan dari para penggemar semakin meningkat. Rami Abbas, agen sang pemain, sempat memberi isyarat melalui platform X mengenai tawaran fantastis dari Arab Saudi. Dalam suasana yang memanas itu, Michael Edwards kembali ke struktur Grup Fenway, pemilik klub, sebagai Kepala Operasional Sepak Bola: di sinilah ambisi, peran, dan visi pun berubah, sehingga Richard Hughes ditunjuk sebagai Direktur Olahraga, untuk membangun era pasca-Klopp, yang telah mengumumkan kepergiannya sebelum kedatangan mereka.

    Dengan kata lain, Edwards tidak lagi bertanggung jawab atas satu tim saja, melainkan atas sistem yang lengkap (untuk Grup Fosun) serta keberlanjutan finansial dan teknis selama beberapa tahun dan mungkin di beberapa klub.

    Kepergian Salah saat itu secara gratis berarti kerugian finansial besar yang bertepatan dengan kedatangan mereka dan mungkin mengacaukan segalanya, sehingga semua indikasi menunjukkan bahwa Edwards mengambil keputusan taktis: memperpanjang kontrak dan sedikit menundukkan diri pada badai apa pun biayanya, terutama karena Salah dan agennya menempatkan klub dan manajemennya di bawah tekanan publik mengingat angka-angka luar biasa yang dicatatkannya pada akhir musim lalu.

    Salah menandatangani kontrak baru berdurasi dua tahun pada April 2025, dengan gaji mencapai 400 ribu poundsterling per minggu, ditambah insentif berbasis performa.

    Foto-foto resmi terlihat meriah, tetapi di balik layar tujuannya jelas: melindungi nilai "aset", kemudian keputusan teknis di lapangan akan menentukan akhir cerita.

  • Perubahan taktik... dan tuduhan yang blak-blakan

    Dengan kedatangan Arne Slot sebagai pelatih, filosofi tim pun berubah. Tim ini mengandalkan "kesatuan tim", di mana tidak ada tempat bagi "bintang luar biasa" berkat rekrutan-rekrutan kuat dan pengeluaran finansial besar-besaran pada bursa transfer musim panas.

    Seiring berjalannya waktu, data fisik Salah – yang dipantau oleh manajemen setiap minggu – mulai menunjukkan penurunan pada beberapa indikator serangan, seperti sentuhannya di dalam kotak penalti (penurunan hingga 25% menurut beberapa analisis). Ini bukan masalah pribadi, melainkan taktis: sistem diutamakan.

    Slott menerapkan rotasi secara sistematis. Salah duduk di bangku cadangan dalam pertandingan-pertandingan krusial, dan perannya pun berkurang. 

    Kemudian pada Desember 2025, setelah pertandingan imbang 3-3 melawan Leeds United di mana ia lama duduk di bangku cadangan, Salah meledak dalam pernyataan publik yang secara langsung menuduh klub: "Klub ingin mengorbankan saya seolah-olah saya adalah masalah di sini. Saya bukan."

    Kemudian ia mengucapkan kalimat kunci yang mengungkap konspirasi setelah ia dibohongi dengan janji pemenuhan keinginannya dan perpanjangan kontrak: "Sangat jelas bahwa ada seseorang yang ingin saya menanggung semua kesalahan. Ada seseorang yang tidak menginginkan saya di klub ini," sambil menuding mereka yang berada di balik layar untuk melaksanakan rencana marginalisasi yang pada awalnya tidak ia sadari.

    Pemain itu merasa tidak dihormati, sementara media yang dekat dengan klub lebih fokus pada peningkatan hasil tim di beberapa periode tanpa sepenuhnya mengandalkan dirinya.

    Citra tersebut secara bertahap berubah dari "raja yang teraniaya" menjadi "bintang yang menerima gaji fantastis dan kesulitan beradaptasi dengan tuntutan pertahanan", dan ia setiap hari menjadi sasaran serangan media yang keras yang dipimpin oleh Jamie Carragher, Rooney, Scholes, dan lainnya.

    Pada akhirnya, Salah kehilangan sebagian dukungan mutlak dari para penggemar, dan manajemen berhasil mengalihkan perdebatan dari "mengapa legenda tim ini disingkirkan?" menjadi "apakah kepentingan pemain lebih penting daripada kepentingan tim?".

  • Pemutusan hubungan kerja yang cerdas... Rencana yang sukses dan kemenangan finansial

    Dari segi ekonomi, rencana tersebut berhasil. Seandainya Salah hengkang secara gratis pada tahun 2025, klub akan kehilangan nilai pasarnya yang diperkirakan antara 70 hingga 100 juta euro. Namun, dengan perpanjangan kontrak ini, Edwards mempertahankan "nilai jual kembali" secara teoritis, dan kesepakatan bersama antara klub dan pemain tersebut memungkinkan kepergian lebih awal tanpa biaya transfer.

    Menurut laporan surat kabar Inggris "The Sun", selama negosiasi yang berujung pada perpanjangan kontrak Salah musim panas lalu, pemain Mesir tersebut meminta bonus loyalitas sebesar 20 juta poundsterling (sekitar 23 juta euro), karena kontrak tersebut semula akan berlaku hingga musim panas 2027.

    Dalam kesepakatan baru yang dicapai kedua belah pihak untuk mengakhiri kontrak, Salah melepaskan bonus tersebut sebagai imbalan atas izin untuk hengkang pada musim panas ini.

    Apa hasilnya? Penghematan gaji jutaan pound yang besar serta fleksibilitas yang lebih besar dalam memenuhi aturan Financial Fair Play pada akhir musim, dan semua ini membuka jalan menuju musim panas 2026 yang mungkin akan menyaksikan pengeluaran besar-besaran untuk membangun tim "pasca-Salah" dan keluar sepenuhnya dari bayang-bayang Klopp.

  • Raja Terbongkar... Akhir dari Sebuah Legenda

    Pada akhirnya, perjalanan Mohamed Salah di Anfield tidak berakhir dengan air mata seperti biasa, melainkan pengumuman kepergian "Raja Mesir" itu menjadi semacam perpisahan resmi yang tenang.

    Edwards meluncurkan "monster pencetak gol" pada 2017 dengan keyakinan pada data yang akurat, dan ketika ia mulai menghabiskan sumber daya klub serta ruang taktisnya dari sudut pandang administratif dan ekonomi murni, ia memutuskan untuk membongkarnya dengan ketelitian yang sama.

    Salah pergi dengan keyakinan bahwa ia telah memilih waktunya, namun kenyataannya – sebagaimana di koridor-koridor Liverpool – bahwa "sistem"lah yang menggambar garis-garisnya untuk pada akhirnya berkata dengan tenang: Skakmat... Permainan telah berakhir.