Dengan kedatangan Arne Slot sebagai pelatih, filosofi tim pun berubah. Tim ini mengandalkan "kesatuan tim", di mana tidak ada tempat bagi "bintang luar biasa" berkat rekrutan-rekrutan kuat dan pengeluaran finansial besar-besaran pada bursa transfer musim panas.

Seiring berjalannya waktu, data fisik Salah – yang dipantau oleh manajemen setiap minggu – mulai menunjukkan penurunan pada beberapa indikator serangan, seperti sentuhannya di dalam kotak penalti (penurunan hingga 25% menurut beberapa analisis). Ini bukan masalah pribadi, melainkan taktis: sistem diutamakan.

Slott menerapkan rotasi secara sistematis. Salah duduk di bangku cadangan dalam pertandingan-pertandingan krusial, dan perannya pun berkurang.

Kemudian pada Desember 2025, setelah pertandingan imbang 3-3 melawan Leeds United di mana ia lama duduk di bangku cadangan, Salah meledak dalam pernyataan publik yang secara langsung menuduh klub: "Klub ingin mengorbankan saya seolah-olah saya adalah masalah di sini. Saya bukan."

Kemudian ia mengucapkan kalimat kunci yang mengungkap konspirasi setelah ia dibohongi dengan janji pemenuhan keinginannya dan perpanjangan kontrak: "Sangat jelas bahwa ada seseorang yang ingin saya menanggung semua kesalahan. Ada seseorang yang tidak menginginkan saya di klub ini," sambil menuding mereka yang berada di balik layar untuk melaksanakan rencana marginalisasi yang pada awalnya tidak ia sadari.

Pemain itu merasa tidak dihormati, sementara media yang dekat dengan klub lebih fokus pada peningkatan hasil tim di beberapa periode tanpa sepenuhnya mengandalkan dirinya.

Citra tersebut secara bertahap berubah dari "raja yang teraniaya" menjadi "bintang yang menerima gaji fantastis dan kesulitan beradaptasi dengan tuntutan pertahanan", dan ia setiap hari menjadi sasaran serangan media yang keras yang dipimpin oleh Jamie Carragher, Rooney, Scholes, dan lainnya.

Pada akhirnya, Salah kehilangan sebagian dukungan mutlak dari para penggemar, dan manajemen berhasil mengalihkan perdebatan dari "mengapa legenda tim ini disingkirkan?" menjadi "apakah kepentingan pemain lebih penting daripada kepentingan tim?".

