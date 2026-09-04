Raja Eropa bertahan! Luis Enrique meneken kontrak baru dengan PSG hingga 2030

Paris Saint-Germain mengonfirmasi bahwa Enrique akan tetap menakhodai klub untuk masa mendatang, mengakhiri segala spekulasi mengenai rencana jangka panjangnya.

Klub mengumumkan melalui kanal media sosial resminya bahwa pria Spanyol itu telah menyepakati perpanjangan kontrak yang membuatnya tetap menjadi pelatih Paris Saint-Germain hingga 2030. Langkah ini merepresentasikan perubahan strategi yang signifikan bagi raksasa Paris tersebut, yang secara historis dikenal dengan pergantian cepat di kursi pelatih, dan kini memilih membangun dinasti jangka panjang di sekitar visi taktis Enrique.

Keputusan untuk memberi Enrique perpanjangan empat tahun merupakan hasil langsung dari kepuasan total yang dirasakan jajaran petinggi klub. Di bawah arahannya, tim telah beralih dari sekumpulan superstar individu menjadi unit yang padu, yang ditandai tekanan intensitas tinggi dan disiplin taktis. Pimpinan klub, yang dipimpin Nasser Al-Khelaifi, memandang pria Spanyol itu sebagai pilar utama proyek olahraga mereka.







