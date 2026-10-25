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"Ronaldo" - World Premiere - Red Carpet ArrivalsGetty Images Entertainment
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Rahasia dari pengalaman Ronaldo: Rooney beri saran kepada Carrick untuk atasi krisis Fernandez

Manchester United vs AFC Bournemouth
Manchester United
AFC Bournemouth
Premier League
M. Carrick
W. Rooney
C. Ronaldo
B. Fernandes
S. Ferguson
Inggris
Portugal
Skotlandia

Apakah pelatih Manchester United berhasil memaksakan kendalinya atas ruang ganti?

Michael Carrick, pelatih Manchester United, menghadapi ujian penting menjelang laga melawan Bournemouth, hari Minggu ini, dalam rangkaian pekan kedelapan kompetisi Liga Inggris Premier League, setelah pernyataan Bruno Fernandes usai kekalahan telak dari Como memicu kontroversi luas terkait hubungannya dengan sang pelatih.

Pernyataan yang tidak biasa itu menempatkan sang kapten tim pada kemungkinan tersingkir dari susunan pemain inti, di saat Carrick membutuhkan bukti atas kemampuannya menegakkan otoritasnya di dalam ruang ganti.

Dalam tujuh laga terakhir di Premier League, Manchester United hanya mengumpulkan 7 poin dan menempati peringkat kelima belas, sama dengan Crystal Palace yang membayanginya, serta terpaut satu poin dari Bournemouth yang berada di peringkat ke-17.


  • Pernyataan Bruno Menempatkan Carrick di Bawah Tekanan

    Carrick menyampaikan pesan yang kuat dalam konferensi persnya pada hari Jumat, di mana pidato pembukanya berlangsung selama 5 menit 36 detik sebelum menerima pertanyaan, dan selama itu ia berbicara tentang hasil-hasil yang menurun, pentingnya suporter, sejarah klub, serta apa yang ia harapkan dari para pemainnya, sembari menegaskan bahwa Manchester United lebih besar daripada individu mana pun.

    Dalam pembicaraannya, menonjol kata-kata seperti kerendahan hati dan kerja keras, dalam sebuah pesan yang tampaknya ditujukan kepada para pemainnya di tengah menurunnya hasil dan tekanan yang mengelilingi tim.

    Pernyataan ini muncul setelah kritik terbuka yang dilontarkan Fernandes usai kekalahan Manchester United dari Como dengan skor 1-4, di mana ia mengkritik gaya pelatih dalam salah satu wawancara, serta melontarkan kritik kepada klub dalam wawancara lain, dengan menuduhnya hidup dalam kejayaan masa lalu.

    Krisis ini datang pada saat United mengalami hasil-hasil yang mengecewakan, setelah hanya meraih dua kemenangan dalam 11 pertandingan pertama di musim ini, yaitu atas tim promosi Ipswich Town dan Sabah dari Azerbaijan.

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  • Statistik Bruno membuka pintu bagi penyingkirannya

    Kritik tidak hanya terbatas pada pernyataan sang kapten asal Portugal itu, tetapi juga meluas ke penampilannya di dalam lapangan. Fernandes mencetak empat gol dan satu assist musim ini, dengan enam kontribusi golnya datang hanya dalam dua pertandingan melawan Ipswich dan Sabah, sementara ia gagal mencetak gol atau memberikan assist dalam sembilan pertandingan lainnya.

    Penurunan performa Fernandes, di samping kritik terbukanya, menempatkan Carrick pada keharusan untuk mengambil sikap yang jelas, terutama dengan kebutuhan tim akan reaksi cepat, meski daftar panjang pemain cedera menambah kesulitan tugasnya.

    Fernandes sebelumnya menghadapi kritik dari mantan kapten United Wayne Rooney, yang menyarankan agar ia diberi waktu istirahat jauh dari sorotan, menilai bahwa ia telah kehilangan sebagian ketajaman dan kebugarannya setelah musim panjang dan keikutsertaan di Piala Dunia.

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  • Pengalaman Ferguson dan Ronaldo: Akankah Carrick mengulanginya?

    Rooney mencontohkan apa yang dilakukan legenda Manchester United, Sir Alex Ferguson, dengan mantan rekan setimnya, Cristiano Ronaldo, dengan menjelaskan bahwa bintang asal Portugal itu terkadang mendapatkan libur selama sepekan secara mendadak, dengan tujuan memulihkan kebugarannya dan kembali dalam kondisi yang lebih baik.

    Menurut surat kabar Mirror, Rooney mengatakan bahwa Fernandes mungkin membutuhkan periode serupa untuk memulihkan vitalitasnya, sembari memperingatkan bahwa terus menekannya bisa menambah frustrasinya dan berdampak negatif pada penampilannya. Di sisi lain, Carrick belum menentukan sikapnya soal kemungkinan mencabut ban kapten dari Fernandes, dan hanya menegaskan bahwa kepentingan tim dan klub yang utama, serta bahwa ia akan mengambil keputusan yang melayani Manchester United.

    Setelah Carrick berhasil memotivasi tim pasca kepergian Ruben Amorim dan mengemban tugas tersebut secara permanen pada musim panas, kini ia dituntut untuk membuktikan kemampuannya dalam menangani krisis, dan bukan hanya memimpin tim selama periode-periode keberhasilan.

    Mencoret Fernandes dari laga melawan Bournemouth bisa jadi merupakan langkah penting untuk mengembalikan disiplin dan menunjukkan bahwa tempat setiap pemain, siapa pun namanya, berkaitan dengan kepentingan tim.

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