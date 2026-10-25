Michael Carrick, pelatih Manchester United, menghadapi ujian penting menjelang laga melawan Bournemouth, hari Minggu ini, dalam rangkaian pekan kedelapan kompetisi Liga Inggris Premier League, setelah pernyataan Bruno Fernandes usai kekalahan telak dari Como memicu kontroversi luas terkait hubungannya dengan sang pelatih.
Pernyataan yang tidak biasa itu menempatkan sang kapten tim pada kemungkinan tersingkir dari susunan pemain inti, di saat Carrick membutuhkan bukti atas kemampuannya menegakkan otoritasnya di dalam ruang ganti.
Dalam tujuh laga terakhir di Premier League, Manchester United hanya mengumpulkan 7 poin dan menempati peringkat kelima belas, sama dengan Crystal Palace yang membayanginya, serta terpaut satu poin dari Bournemouth yang berada di peringkat ke-17.