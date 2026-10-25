Carrick menyampaikan pesan yang kuat dalam konferensi persnya pada hari Jumat, di mana pidato pembukanya berlangsung selama 5 menit 36 detik sebelum menerima pertanyaan, dan selama itu ia berbicara tentang hasil-hasil yang menurun, pentingnya suporter, sejarah klub, serta apa yang ia harapkan dari para pemainnya, sembari menegaskan bahwa Manchester United lebih besar daripada individu mana pun.

Dalam pembicaraannya, menonjol kata-kata seperti kerendahan hati dan kerja keras, dalam sebuah pesan yang tampaknya ditujukan kepada para pemainnya di tengah menurunnya hasil dan tekanan yang mengelilingi tim.

Pernyataan ini muncul setelah kritik terbuka yang dilontarkan Fernandes usai kekalahan Manchester United dari Como dengan skor 1-4, di mana ia mengkritik gaya pelatih dalam salah satu wawancara, serta melontarkan kritik kepada klub dalam wawancara lain, dengan menuduhnya hidup dalam kejayaan masa lalu.

Krisis ini datang pada saat United mengalami hasil-hasil yang mengecewakan, setelah hanya meraih dua kemenangan dalam 11 pertandingan pertama di musim ini, yaitu atas tim promosi Ipswich Town dan Sabah dari Azerbaijan.