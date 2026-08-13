Quinton Fortune mendesak Chelsea membidik kiper Manchester United Andre Onana yang 'luar biasa'

Onana secara resmi kembali bergabung dengan klub Turkish Super Lig, Trabzonspor, dengan status pinjaman semusim untuk dua musim beruntun pada kampanye 2026-27 tanpa opsi pembelian, sementara kontraknya dengan United masih berlaku hingga Juni 2028.

Berbicara kepada Premier Bet, Fortune menyoroti bahwa pemain asal Kamerun itu memiliki kualitas distribusi bola luar biasa yang sangat dicari klub-klub top Inggris, termasuk Chelsea: "Andre Onana bisa menjadi aset bagi Chelsea, Newcastle United, atau Aston Villa di Premier League. Anda bisa melihat kualitasnya dalam membangun permainan dari belakang seperti yang kini diinginkan banyak manajer dalam gaya bermain mereka, dia bisa menjadi titik awal Anda.

"Ketika Anda memiliki kiper seperti Onana yang bisa mengirim bola sejauh 45, 55 meter kepada striker atau gelandang Anda dan menembus lini dengan umpannya, itu bisa membuat perbedaan besar, dan dia adalah salah satu yang terbaik dalam hal itu. Dia hanya perlu menemukan kembali kepercayaan dirinya sekarang karena ketika seorang kiper membuat kesalahan, sayangnya seluruh dunia melihatnya. Saya harap dia bisa kembali ke performa terbaiknya karena ketika Anda membutuhkan seorang kiper untuk membangun permainan dari belakang, dia bisa sangat luar biasa."