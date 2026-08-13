AFP
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Quinton Fortune mendesak Chelsea membidik kiper Manchester United Andre Onana yang 'luar biasa'
Fortune merekomendasikan transfer Onana
Mantan gelandang United Fortune mendesak Chelsea untuk mempertimbangkan langkah mengejutkan demi merekrut Onana, yang tetap tak masuk rencana di Old Trafford. Manajer baru Chelsea Alonso telah memimpin belanja besar-besaran yang melampaui £300 juta untuk mendatangkan lebih dari sepuluh rekrutan baru musim panas ini. Namun, Chelsea masih belum menambah kiper baru setelah kepergian Filip Jorgensen, sehingga Robert Sanchez kemungkinan akan tetap mempertahankan tempat utama di bawah mistar.
- AFP
Mantan pemain Liverpool puji kiper Kamerun
Onana secara resmi kembali bergabung dengan klub Turkish Super Lig, Trabzonspor, dengan status pinjaman semusim untuk dua musim beruntun pada kampanye 2026-27 tanpa opsi pembelian, sementara kontraknya dengan United masih berlaku hingga Juni 2028.
Berbicara kepada Premier Bet, Fortune menyoroti bahwa pemain asal Kamerun itu memiliki kualitas distribusi bola luar biasa yang sangat dicari klub-klub top Inggris, termasuk Chelsea: "Andre Onana bisa menjadi aset bagi Chelsea, Newcastle United, atau Aston Villa di Premier League. Anda bisa melihat kualitasnya dalam membangun permainan dari belakang seperti yang kini diinginkan banyak manajer dalam gaya bermain mereka, dia bisa menjadi titik awal Anda.
"Ketika Anda memiliki kiper seperti Onana yang bisa mengirim bola sejauh 45, 55 meter kepada striker atau gelandang Anda dan menembus lini dengan umpannya, itu bisa membuat perbedaan besar, dan dia adalah salah satu yang terbaik dalam hal itu. Dia hanya perlu menemukan kembali kepercayaan dirinya sekarang karena ketika seorang kiper membuat kesalahan, sayangnya seluruh dunia melihatnya. Saya harap dia bisa kembali ke performa terbaiknya karena ketika Anda membutuhkan seorang kiper untuk membangun permainan dari belakang, dia bisa sangat luar biasa."
Pujian untuk kepindahan Welbeck
Selain membahas situasi penjaga gawang, Fortune juga mengomentari rekrutan musim panas Chelsea, Danny Welbeck dan Jordan Henderson. Mantan pemain internasional Afrika Selatan itu mengakui ia berharap United memulangkan Welbeck sebagai gantinya, sembari memuji keputusan Alonso untuk menghadirkan para pemimpin berpengalaman ke ruang ganti Stamford Bridge.
Fortune menambahkan kepada Premier Bet: "Xabi Alonso membuat beberapa perekrutan bagus untuk Chelsea pada musim panas ini, tetapi saya berharap kami bisa melihat Danny Welbeck kembali ke Manchester United. Dengan merekrut Welbeck dan Jordan Henderson, ia ingin mendatangkan beberapa pemimpin untuk memberi teladan yang baik, sesuatu yang Anda butuhkan di klub seperti Chelsea, terutama setelah pengalaman yang dimiliki Alonso di Real Madrid.
"Ia melihat ruang ganti Chelsea, merasa ada sesuatu yang kurang, lalu mendatangkan pemain dengan kepribadian dan pengalaman yang tepat untuk membuat perbedaan, yaitu Henderson dan Welbeck. Mereka bukan hanya pemain top, top, tetapi juga profesional hebat."
- Getty Images Sport
Derbi Fulham buka kampanye
Chelsea memulai kampanye Premier League mereka dengan derbi London Barat melawan Fulham pada 24 Agustus. Laga pembuka itu akan menjadi ujian langsung bagi racikan taktik Alonso saat ia berupaya membangkitkan tim yang finis di peringkat ke-10 musim lalu. Mengintegrasikan sederet pemain anyar dan menyelesaikan penentuan kiper utama akan tetap menjadi prioritas krusial bagi Chelsea jelang musim baru.
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