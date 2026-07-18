Putra Zlatan Ibrahimovic bergabung dengan klub Belanda setelah masa peminjamannya di Ajax berakhir

Setelah kesepakatan itu disepakati, klub asal Belanda tersebut mengeluarkan pernyataan yang menjelaskan rencana jangka pendek untuk pemain baru mereka. Pernyataan tersebut berbunyi: "Maximilian Ibrahimovic akan memiliki kesempatan untuk pulih dari cedera ringan dan kemudian bergabung dengan Jong AZ. Belum diketahui kapan penyerang berusia 19 tahun ini akan kembali ke lapangan. Begitu ia kembali, ia akan memiliki kesempatan untuk melanjutkan perjalanan perkembangannya, dengan keyakinan bahwa ia, seiring berjalannya waktu, dapat menjadi aset bagi klub."

Kepindahannya ke AZ terjadi setelah masa-masa yang sudah tidak asing lagi, namun penuh tantangan, di Belanda. Pada 14 Januari 2026, ia bergabung dengan raksasa Belanda Ajax melalui kesepakatan pinjaman selama enam bulan, dengan klub Eredivisie tersebut memiliki opsi pembelian permanen senilai sekitar €3,5 juta. Meskipun awalnya ia bergabung dengan tim cadangan, Jong Ajax, masa baktinya di Amsterdam ternyata sangat mengecewakan. Didera cedera yang terus-menerus sepanjang sebagian besar musim, kontribusinya di lapangan sangat terbatas, sehingga ia hanya tampil empat kali untuk klub tersebut sebelum memulai babak baru bersama AZ.