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Putra Djibril Cisse, Prince, menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama Liverpool
Musim yang penuh prestasi
Liverpool telah mengonfirmasi bahwa Cisse adalah salah satu dari delapan pemain muda akademi yang menandatangani kontrak baru setelah menampilkan performa mengesankan sepanjang tahun di AXA Training Centre. Bek muda ini menjadi andalan tim U-18 sepanjang musim 2025-26, dengan tampil dalam 19 pertandingan liga dan empat kali mengenakan ban kapten.
Perkembangannya tidak terbatas pada tim U-18; Cisse juga tampil empat kali di Liga Remaja UEFA untuk tim U-19 dan menandai debutnya di tim U-21 dengan sebuah gol. Kontrak profesional barunya diperkirakan akan membuatnya tetap bertahan di Anfield hingga 2029, jangka waktu maksimum yang diperbolehkan untuk pemain seusianya, seiring upaya klub untuk mengamankan masa depan talenta-talenta paling menjanjikan mereka.
- AFP
Mengikuti jejak ayah
Meskipun ayahnya adalah seorang penyerang yang sangat cepat yang mencetak 24 gol dalam 79 penampilan untuk The Reds, Cisse muda justru sedang membangun reputasinya di ujung lapangan yang lain. Perubahan taktik musim lalu membuat Prince berpindah dari posisi penyerang ke bek tengah, sebuah transisi yang terbukti sangat sukses baik bagi sang pemain maupun tim akademi Liverpool.
Saat membahas perbandingan dengan ayahnya, Prince mengatakan kepada situs web resmi klub pada bulan Februari: “Saya telah melihat cuplikan-cuplikan terbaiknya. Senang rasanya melihatnya kembali, melihat seperti apa dia dulu. Seorang pemain yang sedikit gila dengan gaya rambutnya yang aneh dan sebagainya. Saya yang sekarang bermain sebagai bek tengah, dia mungkin adalah striker yang tidak ingin saya hadapi. Dia tampak seperti pemain yang bagus. Saya memiliki kecepatan, tetapi mungkin kemampuan mencetak gol saya tidak sebaik dia, itulah sebabnya saya dipindahkan ke posisi bek tengah. Dia sangat cepat, tetapi saya rasa saya mungkin sedikit lebih cepat.”
Rencana ke depan di Anfield
Remaja ini tidak pernah menyembunyikan keinginannya untuk meniru kesuksesan ayahnya di level senior, yang mencakup meraih gelar Liga Champions, Piala FA, dan Piala Super UEFA. Bagi Prince, fokus utamanya saat ini tetap pada perkembangan yang konsisten melalui jenjang usia, sambil mengincar posisi di skuad U-21 secara penuh waktu pada musim depan.
“Dalam jangka pendek, saya hanya berharap bisa terus berkembang, menjadi lebih baik, tetap menjadi starter di tim U-18, dan mungkin bermain dalam beberapa pertandingan U-21 – siapa tahu?” tambah Cisse saat ditanya tentang tujuan kariernya. “Kemudian dalam jangka panjang, tentu saja saya ingin masuk ke tim utama. Saya ingin bermain untuk Liverpool sepanjang sisa hidup saya – itulah yang ingin saya lakukan.”
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Jalan menuju tim utama
Cisse menghadapi persaingan yang ketat dalam upayanya meniti karier di Liverpool, terutama dengan kedatangan Ifeanyi Ndukwe dari Austria Vienna yang memperkuat barisan pertahanan. Namun, keserbagunaannya dan kualitas kepemimpinannya, yang ditunjukkan selama menjabat sebagai kapten tim U-18, menunjukkan bahwa ia memiliki mental yang dibutuhkan untuk sukses di bawah struktur kepelatihan baru klub yang dipimpin oleh Andoni Iraola.