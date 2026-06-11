Putra Djibril Cisse, Prince, menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama Liverpool

Meskipun ayahnya adalah seorang penyerang yang sangat cepat yang mencetak 24 gol dalam 79 penampilan untuk The Reds, Cisse muda justru sedang membangun reputasinya di ujung lapangan yang lain. Perubahan taktik musim lalu membuat Prince berpindah dari posisi penyerang ke bek tengah, sebuah transisi yang terbukti sangat sukses baik bagi sang pemain maupun tim akademi Liverpool.

Saat membahas perbandingan dengan ayahnya, Prince mengatakan kepada situs web resmi klub pada bulan Februari: “Saya telah melihat cuplikan-cuplikan terbaiknya. Senang rasanya melihatnya kembali, melihat seperti apa dia dulu. Seorang pemain yang sedikit gila dengan gaya rambutnya yang aneh dan sebagainya. Saya yang sekarang bermain sebagai bek tengah, dia mungkin adalah striker yang tidak ingin saya hadapi. Dia tampak seperti pemain yang bagus. Saya memiliki kecepatan, tetapi mungkin kemampuan mencetak gol saya tidak sebaik dia, itulah sebabnya saya dipindahkan ke posisi bek tengah. Dia sangat cepat, tetapi saya rasa saya mungkin sedikit lebih cepat.”