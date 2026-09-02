Pencetak gol terbanyak sepanjang masa Gabon, Aubameyang, secara resmi telah mengakhiri karier internasionalnya setelah melewati periode gesekan intens dengan petinggi sepak bola negaranya. Penyerang berusia 37 tahun itu, yang telah lama menjadi wajah sepak bola Gabon di panggung global, menjelaskan bahwa keputusannya didorong oleh rasa dikhianati dan dipermalukan di depan publik oleh pejabat pemerintah setelah kegagalan tim di Piala Afrika 2025 (AFCON) di Maroko.

Berbicara terus terang tentang dampaknya dalam sebuah wawancara televisi, mantan bintang Arsenal dan Barcelona itu tidak menahan diri dalam menilai perlakuan yang ia terima. Aubameyang mengatakan: 'Mereka mempermalukan saya dan mencoreng citra saya ketika saya bermain di Piala Afrika dalam kondisi cedera. Itu adalah puncaknya, dan saya memilih untuk cukup sampai di situ.'