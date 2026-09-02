AFP
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'Puncak kekesalan' - Pierre-Emerick Aubameyang mundur dari tugas bersama Gabon setelah perselisihan pahit di Piala Afrika
Akhir yang pahit bagi kapten Panthers
Pencetak gol terbanyak sepanjang masa Gabon, Aubameyang, secara resmi telah mengakhiri karier internasionalnya setelah melewati periode gesekan intens dengan petinggi sepak bola negaranya. Penyerang berusia 37 tahun itu, yang telah lama menjadi wajah sepak bola Gabon di panggung global, menjelaskan bahwa keputusannya didorong oleh rasa dikhianati dan dipermalukan di depan publik oleh pejabat pemerintah setelah kegagalan tim di Piala Afrika 2025 (AFCON) di Maroko.
Berbicara terus terang tentang dampaknya dalam sebuah wawancara televisi, mantan bintang Arsenal dan Barcelona itu tidak menahan diri dalam menilai perlakuan yang ia terima. Aubameyang mengatakan: 'Mereka mempermalukan saya dan mencoreng citra saya ketika saya bermain di Piala Afrika dalam kondisi cedera. Itu adalah puncaknya, dan saya memilih untuk cukup sampai di situ.'
- AFP
Dampak politik dan skorsing tim nasional
Ketegangan antara sang pemain dan negara meningkat pesat setelah Gabon menelan kegagalan buruk di fase grup di Maroko. The Panthers gagal meraih satu poin pun, dengan menelan tiga kekalahan beruntun, termasuk kekalahan 3-2 dari Pantai Gading pada laga terakhir. Setelah bencana olahraga ini, pemerintah Gabon mengambil langkah luar biasa dengan campur tangan langsung dalam urusan sepakbola.
Tekanan politik ini memicu langkah-langkah drastis yang menyasar staf pelatih dan skuad senior. Berbicara pada saat itu, Presiden Gabon Brice Clotaire Oligui Nguema menyampaikan kekhawatiran mendalam, dengan mencatat bahwa elemen penting dari identitas nasional mereka sedang terkikis. Akibatnya, pemerintah memutuskan untuk membubarkan seluruh staf teknis dan menangguhkan tim nasional sampai pemberitahuan lebih lanjut. Yang krusial, mereka secara khusus menyingkirkan Aubameyang dan sesama veteran Bruno Ecuele Manga, yang berusia 38 tahun, dengan mencoret keduanya sepenuhnya dari skuad.
Masalah yang lebih mendalam dalam sepakbola Gabon
Terlepas dari catatan internasionalnya yang impresif, yakni 40 gol dalam 83 penampilan untuk Gabon, Aubameyang digambarkan sebagai alasan utama kurangnya kesuksesan tim. Namun, sang striker segera menegaskan bahwa masalah yang dihadapi tim nasional tidak berpusat pada individu, karena ia meyakini bahwa sorotan pada performa dan perilaku pribadinya hanyalah pengalihan dari kegagalan struktural yang membelit olahraga tersebut di tanah airnya.
Aubameyang tetap teguh pada keyakinannya bahwa kehadiran atau ketidakhadirannya bukan faktor penentu kemunduran tim. Ia mengatakan: "Saya pikir masalah tim nasional jauh lebih dalam daripada peran tidak penting yang saya mainkan."
- AFP
Migne menghadapi tantangan membangun kembali
Pensiunnya sosok yang begitu ikonik itu meninggalkan lubang besar dalam skuad Gabon saat mereka bersiap menghadapi kualifikasi Piala Afrika 2027. Tergabung di Grup A bersama Maroko, Niger, dan Lesotho, pelatih kepala baru Sebastien Migne kini menghadapi tugas berat untuk melewati kampanye krusial ini tanpa senjata serang paling mematikannya.
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