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Pukulan telak bagi Wolverhampton Wanderers dan Meksiko: Striker veteran Raul Jimenez absen hingga Januari akibat cedera lutut
Masalah ligamen mengharuskan operasi di London
Penyerang berpengalaman di Championship dan timnas Meksiko itu harus menepi hingga Januari setelah mengetahui bahwa ia memerlukan operasi pada lutut kirinya. Ia mengalami cedera ligamen kolateral medial saat timnya kalah dalam laga tandang melawan Everton di Carabao Cup pada 16 September.
Sejak kembali bergabung dengan klub yang bermarkas di Molineux dari Fulham pada musim panas lalu, penyerang itu tampil produktif dengan mencetak tiga gol dalam enam penampilan di liga.
- Action Plus
Kepala tim medis menjelaskan keputusan terkait operasi
Kehilangan penyerang utama mereka di Piala Dunia menjadi pukulan besar bagi tim nasional itu, yang tidak meraih kemenangan sepanjang jeda internasional September dan Oktober dalam laga-laga pertama di bawah arahan pelatih baru Rafael Marquez.
Menjelaskan mengapa cedera itu tak kunjung pulih melalui rehabilitasi konservatif, direktur performa Wolves Phil Hayward mengatakan kepada situs resmi klub: "Sayangnya, cedera Raul tidak menunjukkan respons seperti yang kami harapkan.
"Biasanya, ligamen pada cedera yang tergolong ringan akan pulih dengan sendirinya. Namun, kali ini responsnya tidak seperti yang kami harapkan. Setelah pemindaian rutin selama tiga pekan terakhir, ligamen itu tidak pulih sebagaimana yang diperkirakan.
"Jadi, dia akan menjalani operasi pada Jumat di London, lalu menjalani rehabilitasi sekitar tiga bulan sebelum siap bermain lagi."
Trio yang cedera menunjukkan perkembangan positif
Meski mengalami kemunduran yang mengecewakan itu, klub mendapat kabar lebih menggembirakan mengenai kondisi tiga pemain yang cedera: Rodrigo Gomes (pergelangan kaki), Bertrand Traore (otot paha belakang), dan Boubacar Traore (betis).
Memberikan penjelasan lengkap tentang perkembangan pemulihan ketiganya, Hayward menambahkan: "Pemulihan Rodrigo Gomes berjalan baik, tetapi prosesnya masih dalam tahap awal. Ia mengalami cedera pada dua ligamen di pergelangan kaki, jadi cederanya tidak sederhana,
"Ia masih menunggu peradangannya mereda. Setelah itu, kami akan mulai meningkatkan intensitas latihannya dan membawanya kembali berlatih di luar ruangan segera setelah peradangannya mereda. Ini bukan cedera jangka panjang, jadi ia seharusnya bisa kembali dalam waktu yang relatif singkat.
"Bertrand Traore mengalami masalah pada otot paha belakang. Cederanya tergolong ringan, tetapi berada di bagian otot yang sangat bermasalah dan bisa kambuh jika kami tidak berhati-hati. Jadi, kami harus memperhitungkan hal itu dan tidak terburu-buru. Namun, ini bukan cedera serius. Pemulihannya berjalan sangat baik, ia bekerja keras dan tidak akan absen terlalu lama.
"Boubacar Traore telah absen selama beberapa pekan karena masalah pada betisnya. Ia sudah kembali ke lapangan dan berlatih bersama para pelatih rehabilitasi. Kondisinya sangat baik. Pemulihannya berjalan lancar dan ia akan kembali menjalani latihan penuh dalam satu atau dua pekan ke depan. Ia merespons perawatan dengan sangat baik."
- Getty Images Sport
Laga-laga krusial menguji lini serang yang menipis
Berada di posisi ke-10 klasemen Championship dan tertinggal tiga poin dari West Brom yang menghuni zona play-off, Wolves kini harus bermain tanpa sosok berpengalaman yang menjadi tumpuan serangan mereka. Ujian terdekat mereka datang pada Jumat malam melawan Burnley yang tengah kesulitan. Burnley berada di posisi ke-21 dan memiliki jumlah poin yang sama dengan tim di zona degradasi. Di level internasional, sang penyerang juga akan absen dalam kedua leg perempat-final CONCACAF Nations League yang mempertemukan Meksiko dengan Jamaika pada pertengahan November.
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