Meski mengalami kemunduran yang mengecewakan itu, klub mendapat kabar lebih menggembirakan mengenai kondisi tiga pemain yang cedera: Rodrigo Gomes (pergelangan kaki), Bertrand Traore (otot paha belakang), dan Boubacar Traore (betis).

Memberikan penjelasan lengkap tentang perkembangan pemulihan ketiganya, Hayward menambahkan: "Pemulihan Rodrigo Gomes berjalan baik, tetapi prosesnya masih dalam tahap awal. Ia mengalami cedera pada dua ligamen di pergelangan kaki, jadi cederanya tidak sederhana,

"Ia masih menunggu peradangannya mereda. Setelah itu, kami akan mulai meningkatkan intensitas latihannya dan membawanya kembali berlatih di luar ruangan segera setelah peradangannya mereda. Ini bukan cedera jangka panjang, jadi ia seharusnya bisa kembali dalam waktu yang relatif singkat.

"Bertrand Traore mengalami masalah pada otot paha belakang. Cederanya tergolong ringan, tetapi berada di bagian otot yang sangat bermasalah dan bisa kambuh jika kami tidak berhati-hati. Jadi, kami harus memperhitungkan hal itu dan tidak terburu-buru. Namun, ini bukan cedera serius. Pemulihannya berjalan sangat baik, ia bekerja keras dan tidak akan absen terlalu lama.

"Boubacar Traore telah absen selama beberapa pekan karena masalah pada betisnya. Ia sudah kembali ke lapangan dan berlatih bersama para pelatih rehabilitasi. Kondisinya sangat baik. Pemulihannya berjalan lancar dan ia akan kembali menjalani latihan penuh dalam satu atau dua pekan ke depan. Ia merespons perawatan dengan sangat baik."